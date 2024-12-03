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《黑色月光》大結局5大重點一文看清！結局彩蛋疑為鋪路續集

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Keith

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黑色月光》今晚（3日）正式播出大結局，結局重點多多，除了林夏薇楊茜堯上演最終對決！有網民更指結局彩蛋疑似為續集鋪路，以下就為大家整理《黑色月光》大結局5大重點！

1）林夏薇「癲后式尖叫」瘋狂得徹底

林夏薇今晚在大結局將再度施展「癲」峯演技，迎戰楊茜堯及王浩信聯手發動的「復仇大龍鳳」。兩大女主角的最終正邪交鋒為時足足15分鐘，當中除了有一再反轉的劇情、未到最後一刻都未知誰勝誰負外，薇薇大幅度擺動身體的「癲后式尖叫」，更是贏得了廣泛的好評，網民紛紛力讚薇薇演技再創高峯，除指見識到真正的「演技大爆發」，更力指今次是薇薇演變態角色的開山之作！

另外有網民指出最尾一鏡頭底不斷兜圈睇到頭暈、兩個女人對峙低炒突顯林夏薇腳短矮一截，著咗高跟鞋氣勢都係爭少少！

黑色月光 另外有網民指出最尾一鏡頭底不斷兜圈睇到頭暈。（圖片來源：TVB）
另外有網民指出最尾一鏡頭底不斷兜圈睇到頭暈。（圖片來源：TVB）

2）楊茜堯與王浩信重聚

王浩信為了楊茜堯復仇大計｢出賣身心｣，觀眾都覺得王浩信太過偉大，劇情講到楊茜堯在復仇成功後選擇暫時離開香港，剩下王浩信一人留在香港等待，不過到楊茜堯最後依然選擇回港，與王浩信重聚，總算係happy ending！

黑色月光 楊茜堯與王浩信重聚！（圖片來源：《黑色月光》）
楊茜堯與王浩信重聚！（圖片來源：《黑色月光》）

3）余家3姊妹溫馨團聚

黃翠如在昨日（2日）一集終於找到機會，向當年強姦自己的馬貫東復仇，不過因為最後真正將馬貫東致死的事林夏薇，所以黃翠如只被告嚴重傷人，可以保釋外出，三姐妹可以再度團聚，場面非常感人。

黑色月光 黃翠如獲保釋，三姐妹溫馨團聚。（圖片來源：《黑色月光》）
黃翠如獲保釋，三姐妹溫馨團聚。（圖片來源：《黑色月光》）

4）卓世祺吐氣揚眉最大贏家

由張頴康飾演的卓世祺，原本可以奪得王卓集團的控制權，但就因為林夏薇而變得一無所有，被網民笑為「全劇的大冤種」，不過最後全靠王浩信幫忙，才能重奪王卓集團的控制權，成為最大贏家。

黑色月光 卓世祺最後重獲大權，成為大贏家。（圖片來源：《黑色月光》）
卓世祺最後重獲大權，成為大贏家。（圖片來源：《黑色月光》）

5）結局彩蛋疑為鋪路續集

林夏薇在劇中最後被發現高跟鞋有血跡，但因為在判刑期間被證實有精神分裂，所以被控為誤殺，最後被判「無限期醫院令」。不過在最後彩蛋中可見，原來林夏薇只是詐傻扮懵，有網民認為是為續集鋪路，第二季可能會是林夏薇的復仇大計：「那大概率就是有第二部了」、「如果有第二部，就是卓慧雲來復仇了」、「 復仇成風和滿月如果真的出來了看那眼神就是要搞事情，肯定不會讓這對好過的」等。

黑色月光 林夏薇最後一個表情超奸，網民都期待會有續集。（圖片來源：《黑色月光》）
林夏薇最後一個表情超奸，網民都期待會有續集。（圖片來源：《黑色月光》）
黑色月光 懷疑扮傻脫罪（圖片來源：《黑色月光》）
懷疑扮傻脫罪（圖片來源：《黑色月光》）
黑色月光 從片段中可見林夏薇非常正常，並不是判刑時所講嘅精神分裂。（圖片來源：《黑色月光》）
從片段中可見林夏薇非常正常，並不是判刑時所講嘅精神分裂。（圖片來源：《黑色月光》）

網民對結局反應兩極王浩信「犧牲色相」做工具人

劇集播出後，部分網民認為復仇計劃完美，亦認為劇集並沒有爛尾，每個壞人都有自己應得的懲罰；不過亦有網民認為劇集有很多地方都有bug，非常牽強：「這劇實在太多bug了，只能不帶腦子去看。太牽強了」、「好多地方我都理解不了，不合邏輯。比如Vivian準備去解決Barry，居然穿個極其鮮豔的桃紅色和高跟鞋。」、「我至今不能理解男女主的感情，我知道男主是工具人，但他也太工具了」等。

黑色月光 有網民甚至表示想知道楊茜堯究竟知不知道王浩信為了幫助其報仇計劃，不惜出賣色相！（圖片來源：《黑色月光》）
有網民甚至表示想知道楊茜堯究竟知不知道王浩信為了幫助其報仇計劃，不惜出賣色相！（圖片來源：《黑色月光》）

圖片來源：《黑色月光》、小紅書圖片

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