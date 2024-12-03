《黑色月光》大結局5大重點一文看清！結局彩蛋疑為鋪路續集
1）林夏薇「癲后式尖叫」瘋狂得徹底
林夏薇今晚在大結局將再度施展「癲」峯演技，迎戰楊茜堯及王浩信聯手發動的「復仇大龍鳳」。兩大女主角的最終正邪交鋒為時足足15分鐘，當中除了有一再反轉的劇情、未到最後一刻都未知誰勝誰負外，薇薇大幅度擺動身體的「癲后式尖叫」，更是贏得了廣泛的好評，網民紛紛力讚薇薇演技再創高峯，除指見識到真正的「演技大爆發」，更力指今次是薇薇演變態角色的開山之作！
另外有網民指出最尾一鏡頭底不斷兜圈睇到頭暈、兩個女人對峙低炒突顯林夏薇腳短矮一截，著咗高跟鞋氣勢都係爭少少！
2）楊茜堯與王浩信重聚
王浩信為了楊茜堯復仇大計｢出賣身心｣，觀眾都覺得王浩信太過偉大，劇情講到楊茜堯在復仇成功後選擇暫時離開香港，剩下王浩信一人留在香港等待，不過到楊茜堯最後依然選擇回港，與王浩信重聚，總算係happy ending！
3）余家3姊妹溫馨團聚
黃翠如在昨日（2日）一集終於找到機會，向當年強姦自己的馬貫東復仇，不過因為最後真正將馬貫東致死的事林夏薇，所以黃翠如只被告嚴重傷人，可以保釋外出，三姐妹可以再度團聚，場面非常感人。
4）卓世祺吐氣揚眉最大贏家
由張頴康飾演的卓世祺，原本可以奪得王卓集團的控制權，但就因為林夏薇而變得一無所有，被網民笑為「全劇的大冤種」，不過最後全靠王浩信幫忙，才能重奪王卓集團的控制權，成為最大贏家。
5）結局彩蛋疑為鋪路續集
林夏薇在劇中最後被發現高跟鞋有血跡，但因為在判刑期間被證實有精神分裂，所以被控為誤殺，最後被判「無限期醫院令」。不過在最後彩蛋中可見，原來林夏薇只是詐傻扮懵，有網民認為是為續集鋪路，第二季可能會是林夏薇的復仇大計：「那大概率就是有第二部了」、「如果有第二部，就是卓慧雲來復仇了」、「 復仇成風和滿月如果真的出來了看那眼神就是要搞事情，肯定不會讓這對好過的」等。
網民對結局反應兩極王浩信「犧牲色相」做工具人
劇集播出後，部分網民認為復仇計劃完美，亦認為劇集並沒有爛尾，每個壞人都有自己應得的懲罰；不過亦有網民認為劇集有很多地方都有bug，非常牽強：「這劇實在太多bug了，只能不帶腦子去看。太牽強了」、「好多地方我都理解不了，不合邏輯。比如Vivian準備去解決Barry，居然穿個極其鮮豔的桃紅色和高跟鞋。」、「我至今不能理解男女主的感情，我知道男主是工具人，但他也太工具了」等。