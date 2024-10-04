黑色月光｜72歲郭鋒走出陰霾再拍劇 1原因淡出多年叫網民心酸

無綫即將踏入台慶月，台慶劇《黑色月光》10月28日首播，預告片中揭露了楊茜堯報仇的真正原因，令不少網民都非常期待劇集的播出。網民另一焦點落在久未有露面的老戲骨72歲郭鋒身上，原來郭鋒於2017年開始1原因而淡出娛樂圈⋯⋯

