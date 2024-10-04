黑色月光｜72歲郭鋒走出陰霾再拍劇 1原因淡出多年叫網民心酸
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無綫即將踏入台慶月，台慶劇《黑色月光》10月28日首播，預告片中揭露了楊茜堯報仇的真正原因，令不少網民都非常期待劇集的播出。網民另一焦點落在久未有露面的老戲骨72歲郭鋒身上，原來郭鋒於2017年開始1原因而淡出娛樂圈⋯⋯
《黑色月光》72歲郭鋒時隔多年重返幕前
由兩大視后楊視堯和林夏薇主演的TVB復仇新劇《黑色月光》釋出預告片，預告片已經夠曬精彩，又有楊茜堯慘被鎖手侵犯，又有林夏薇低胸色誘馬志威，睇頭多多。不過，不少網民都將重點落在飾演林夏薇爺爺的郭鋒。郭鋒現年72歲，自從2017年開始都少有拍劇，不少網民都非常關係其去向。今次憑《黑色月光》重返幕前，網民們都表示相當驚喜！
郭鋒走出陰霾再拍劇
郭鋒的演藝生涯可謂多采多姿，畢業於無綫電視第一期藝員訓練班，曾在多家電視台如無綫、麗的、亞視、HKTV及ViuTV拍攝劇集。除了「霍景良」這一經典角色外，他在廣告中的「幕後黑手」形象也令人印象深刻。
不幸的是，2017年郭鋒的太太歐陽佩珊因病離世，這對他來說是一個巨大的打擊，之後他淡出了演藝圈多年。在2022年接受「香港演藝人協會」訪問時，郭鋒曾表示在經歷喪妻後一直無法再接演劇集：「唔得，情緒不好，埋不到位，思潮太犀利，很多謝無綫，不好意思。」直到近年，他才重新開始接拍劇集，包括無綫劇《黑色月光》。
郭鋒近況曝光！大馬被「捕獲」 獲讚狀態極佳
近日，這位72歲的演員在馬來西亞意外被粉絲「捕獲」並合照，照片顯示他狀態極佳，精神抖擻。當時，不少店員和顧客都爭相與他合照，大家都對他的親切笑容讚不絕口。網民紛紛留言回憶「霍景良」的經典金句，並讚揚郭鋒態度親切：「態度正確。」
圖片來源：TVB、YouTube@HKPAG 香港演藝人協會、網上圖片、《黑色月光》截圖