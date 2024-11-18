黑色月光丨郭鋒「智障孫女」背景公開 曾參加選美 被指撞樣周秀娜
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《黑色月光》第16-17劇情環繞郭峰飾演的卓昊天原來身患血癌需要智障的真孫女（第16集登場，莊易羚飾演）骨髓移植，劇中飾演郭鋒「智障孫女」原來大有來頭，佢就係童星出身的莊錠欣（Elkie）姐姐28歲莊易羚（Axity）！
「智障孫女」七情上面備受關注！
滿月向記者彭英傑查詢卓家歷史，英傑嘗試從舊資料入手，調查當年高跟鞋的主人。成風告訴滿月，玉玲的女兒范美寶其實未死，滿月要接近美寶查出當年下迷藥一事。滿月發現美寶智商只像十歲，被玉玲禁止接觸美寶，其後滿月替美寶找回心愛的公仔，玉玲才願意與滿月對話……慧雲查到昊天助手霍建堃與世祺合作的事，有所盤算。就在昊天拍攝道歉片段給玉玲，預備做手術之前，玉玲本想使計令醫生中止手術，未料美寶已被昊天捉走。
莊易羚背景公開
現年28歲的莊易羚早前參加了港台的選秀節目《新時代奮鬥者》，似乎為進入娛樂圈並增加曝光率，都落咗唔少功夫！
選國際小姐獲亞軍
莊易羚2021年在去年參選國際小姐，並獲得香港區亞軍；她身高173cm，是一位聲樂教練兼模特兒，畢業於香港理工大學（會計學工商管理學士）。身形高䠷的莊易羚，長腿似乎是最大優勢。
與周秀娜氣質相近？
有網友表示其實莊易羚氣質上有一陣娜姐的味道，似唔似永遠都係見仁見智。
低調現身做主播
日前在TVB娛樂新聞台的報道中，胡定欣旁邊就出現了莊易羚的身影，她以主持及主播新聞訪問胡定欣，似乎打算乜方向都試下。
莊易羚有個人Youtube Channel
莊易羚似乎都打算向過youtuber方向發展，不過就得4條片，而且最近一條片都係半年前。
最高點擊的片段（約1,700Views）
https://www.youtube.com/watch?v=Kucj_In_cb0
親身應援妹妹
雖然莊易羚甚少和莊錠欣同場合照，但她與妹妹感情很好，當Elkie仲係韓團成員時，Axity就曾飛去韓國應援，為細妹成就感到驕傲，並寫：「7.20迷妹紀錄」可見兩姐妹感情很好。
圖片來源：TVB、香港電台、《新時代奮鬥者》影片截圖、IG@axitycyl、IG@chrissienana、TVB娛樂新聞台、youtube截圖