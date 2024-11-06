黑色月光｜72歲郭鋒被林夏薇打甩牙內幕 「最強奸角」黑化畫面勁震撼
72歲霸氣老戲骨被林夏薇打甩牙
在活動中林夏薇孖郭鋒一同接受《娛樂新聞台》訪問，薇薇預告將會有一場掌摑爺爺郭鋒的場口，並感謝對方的信任：「打人嗰個壓力都好大，佢好信任我，仲話阿女盡情打落去，唔使理，所以盡量都一Take過。」
最好笑的是老戲骨72歲郭鋒自爆被薇薇打到甩牙：
「因為你呢一Take，令我好好似唔見咗隻牙。我唔出聲啫，廢事影響你。」
問到該場「掌摑戲」拍攝了多少次，薇薇說：「每一個機位拍咗一Take，但要換唔同嘅角度，所以辛苦你啦爺爺。」郭鋒則風趣回應：「唔辛苦，多謝你幾Take打我，因為第一Take隻牙就鬆鬆哋，再打就再鬆啲，慢慢鬆總之就剝咗。」場面搞笑！
劇透！「最強奸角」林夏薇勁有陰謀
林夏薇講到嘅一場掌摑爺爺郭鋒的場口，劇情講郭鋒入院，林夏薇嘅陰謀亦展現，她還說以「孫女」名義承繼郭鋒所有家產，見佢表情就知黑化到盡頭！
《黑色月光》72歲郭鋒時隔多年重返幕前
由兩大視后楊視堯和林夏薇主演的TVB復仇新劇《黑色月光》釋出預告片，預告片已經夠曬精彩，又有楊茜堯慘被鎖手侵犯，又有林夏薇低胸色誘馬志威，睇頭多多。不過，不少網民都將重點落在飾演林夏薇爺爺的郭鋒。郭鋒現年72歲，自從2017年開始都少有拍劇，不少網民都非常關係其去向。今次憑《黑色月光》重返幕前，網民們都表示相當驚喜！
郭鋒走出陰霾再拍劇
郭鋒的演藝生涯可謂多采多姿，畢業於無綫電視第一期藝員訓練班，曾在多家電視台如無綫、麗的、亞視、HKTV及ViuTV拍攝劇集。除了「霍景良」這一經典角色外，他在廣告中的「幕後黑手」形象也令人印象深刻。
不幸的是，2017年郭鋒的太太歐陽佩珊因病離世，這對他來說是一個巨大的打擊，之後他淡出了演藝圈多年。在2022年接受「香港演藝人協會」訪問時，郭鋒曾表示在經歷喪妻後一直無法再接演劇集：「唔得，情緒不好，埋不到位，思潮太犀利，很多謝無綫，不好意思。」直到近年，他才重新開始接拍劇集，包括無綫劇《黑色月光》。
郭鋒近況曝光！大馬被「捕獲」 獲讚狀態極佳
近日，這位72歲的演員在馬來西亞意外被粉絲「捕獲」並合照，照片顯示他狀態極佳，精神抖擻。當時，不少店員和顧客都爭相與他合照，大家都對他的親切笑容讚不絕口。網民紛紛留言回憶「霍景良」的經典金句，並讚揚郭鋒態度親切：「態度正確。」