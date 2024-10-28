黑色月光丨鄭啟泰現身首集同楊茜堯惡鬥 曾出演《新聞女王》同佘詩曼對戲
黑色月光丨鄭啟泰現身首集同楊茜堯惡鬥
鄭啟泰在《黑色月光》首集驚喜登場，飾演楊茜堯的師傅，不過就因為鄭啟泰沒本事又不聽提起當年勇，又道德綁架楊茜堯，搞到楊茜堯設計令鄭啟泰難堪，兩師徒惡鬥反面，第一集就好有火花。
曾出演《新聞女王》同佘詩曼對戲
鄭啟泰在2017年透過無綫《愛回家》加入無綫電視後，客串參演不少劇集，去年亦曾經在《新聞女王》第一集與視后佘詩曼的演出，在劇中飾演「盧展廷」一角，因為被佘詩曼公然在講座上披露隱瞞上市公司業績的惡行，而在停車場互相對罵，此幕令網民感到非常深刻。
鄭啟泰遺作《巾幗梟雄之懸崖》驚現身影
鄭啟泰的遺作也在不斷地與觀眾見面。在最近播出的台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》首集中，他飾演的唐司令一角一出場就遭到槍殺，「在《巾幗梟雄之懸崖》中，鄭啟泰飾演唐司令一角，一出場即有被槍殺鏡頭，不過此人在角色設置中僅為「唐司令」替身，真正的「唐司令」仍坐在司令房內指點江山。」這一幕讓不少觀眾感到驚喜，也在社交平台上表達了對他的懷念。此外，他還將在下星期一起播出的台慶劇《黑色月光》中亮相，讓觀眾期待不已。
鄭啟泰突然離世 資深DJ終年56歲
今年2月3日，資深DJ及演員鄭啟泰驚傳離世消息，享年56歲，這消息讓無數粉絲感到震驚和難以接受。鄭啟泰的家人透過新城廣播有限公司發出公告，表示他於2024年2月3日黃昏時分離開人世。公告中寫道：
「致各位愛護及支持鄭啟泰的朋友、聽眾：
我們懷著沉重的心情告訴大家，新城廣播有限公司旗下的節目主持人鄭啟泰於2024年2月3日離開了我們。本公司對此深感哀慟及遺憾，並向其家屬致以深切慰問。」
據悉，鄭啟泰在離世前一晚出現肚屙、腳抽筋癥狀，翌日被緊急送往律敦治醫院，不幸陷入昏迷，最終安詳地離開了人世。
回顧鄭啟泰廣播事業履歷
鄭啟泰中五畢業後到加拿大安大略省升學，後在溫莎大學修讀傳理系及工商管理系。回港後，鄭啟泰自薦到香港商業電台，由顏聯武教導當唱片騎師主持《一切從音樂開始》另外也曾主持多個節目，包括《開心看天下》（與黎海珊、邵國華拍檔）等，及後晉升為商台高級監製。1995年，鄭啟泰亦開始為有線電視主持節目及為多個電視廣告作旁白。
商台轉投新城
鄭啟泰在1999年後轉至當時的新城娛樂台任職，曾擔任該台執行監製及主持，與黃霑主持《開心大鬧鐘》及《生活好國度》（與伍詠薇、袁彩雲、朱凱婷等搭檔主持）等節目。2007年轉為非合約主持，隨後亦加入亞洲電視，亦曾為電視台藝員訓練班作導師。
2010年第29屆香港電影金像獎開始，鄭啟泰一直為頒獎典禮擔任現場報幕員至今。
2012年鄭啟泰，離開亞洲電視。
2014年，加盟DBC數碼電台，與利嘉兒合作主持《告士打道3號》。
加入無綫 轉簽邵氏 參演《新聞女王》
2017年11月1日，透過無綫《愛回家》加入無綫電視，客串參演不少劇集，自此成為無綫電視基本藝人合約兼邵氏兄弟藝員，包括《新聞女王》第一集已可以看到他與佘詩曼的演出。除電台電視外，鄭啟泰亦擔任多項晚會司儀。近年為不少企業訓練員工溝通技巧及語言運用，包括政府機構。
2023年10月23日，鄭啟泰突然於社交平台宣佈已辭去新城電台的工作，鄭啟泰後來接受晴報訪問時稱與電台「只是緣分完結」，強調假以時日如電台有須要時，「我實會番去幫手」。
鄭啟泰於2024年1月24日再次回到新城電台主持節目，他於節目中承認，他是受到剛上任的首席營運總監馬浚偉「呼喚」而決定回巢。可惜返回娘家開咪不久，他在2024年2月3日去世，享年56歲。