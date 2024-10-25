黑色月光｜梁允瑜用43吋長腿色誘馬志威！鄧伊婷首集即上演誘人床戰
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TVB台慶劇《黑色月光》將於本月28日（周一）播出，由於內地已率先開播，可以發現劇中首集即有鄧伊婷（Irina）的誘人床戰！其後「粗口港姐」梁允瑜（Chloe）亦有色誘馬志威的一幕，睇到網民狂噴鼻血！
《黑色月光》梁允瑜 盡騷43吋長腿色誘馬志威
「粗口港姐」梁允瑜在《黑色月光》第8集中飾演一位網紅，被林夏薇收買要色誘馬志威並收集精液，讓林夏薇用來進行人工受孕。
劇中梁允瑜在船P上勾搭到馬志威，兩人在車上已開始激嘴，到入了酒店開房後，梁允瑜即換上一套黑色吊帶睡衣，騎到馬志威身上，繼續和他濕吻，之後又躺到床上，拉低吊帶，並騷上一對43吋長腿，用腳挑逗馬志威的敏感部位，令馬志威最後忍受不住，撲到她身上。
梁允瑜 獲封「李佳芯3.0」
梁允瑜這次大膽演出獲得不少內地觀眾讚賞，更有網民大讚她撞樣「零死角女神」李佳芯，封她為繼蔡潔後的「李佳芯3.0」！
梁允瑜是2021年的落選港姐，她畢業於香港城市大學市場營銷系，擁有176cm身高，曾是模特兒。在參選港姐期間，因為一段粗口影片被封為「粗口港姐」，但她落選後仍獲簽入TVB，在《愛·回家之開心速遞》飾演性感祕書Mocha一角時，亦曾曬出一對長腿。
鄧伊婷 打頭陣上演超激床戲
而有TVB「御用姣精」之稱的鄧伊婷則在首集便要上演超激床戲，劇中鄧伊婷飾演一名網紅，試圖自導自演一場強姦戲，以勒索富二代彭懷安，卻被他發現了偷拍的器材，以致被暴打，最後要由擔任危機公關的余滿月出場，為彭懷安擺平這宗桃色糾紛。
鄧伊婷 曾組女團 姑姑係夏文汐
鄧伊婷花名「汁汁姐」，姑姑係夏文汐，身高172cm，入行已有10年，曾是女子組合Super Gear成員，2016年加入TVB後，靠《3日2夜》爆紅過，但之後都只獲派一些無名小角色。
鄧伊婷曾用名鄧議婷及鄧以婷，在2020年決定改名後終於轉運，在劇集《黃金有罪》飾演妓女Lulu一角，以爆炸頭加超短裙造型大晒其43吋長腿，《迷網》她飾演高海寧好友兼同事Brenda，再次以超性感谷胸造型，成功搶盡全場焦點！
撰文：東方新地圖片來源：《黑色月光》截圖、TVB、[email protected]、IG@aliaime、IG@irinateting