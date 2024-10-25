黑色月光

黑色月光｜梁允瑜用43吋長腿色誘馬志威！鄧伊婷首集即上演誘人床戰

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TVB台慶劇《黑色月光》將於本月28日（周一）播出，由於內地已率先開播，可以發現劇中首集即有鄧伊婷（Irina）的誘人床戰！其後「粗口港姐」梁允瑜（Chloe）亦有色誘馬志威的一幕，睇到網民狂噴鼻血！

《黑色月光》梁允瑜 盡騷43吋長腿色誘馬志威

「粗口港姐」梁允瑜在《黑色月光》第8集中飾演一位網紅，被林夏薇收買要色誘馬志威並收集精液，讓林夏薇用來進行人工受孕。

劇中梁允瑜在船P上勾搭到馬志威，兩人在車上已開始激嘴，到入了酒店開房後，梁允瑜即換上一套黑色吊帶睡衣，騎到馬志威身上，繼續和他濕吻，之後又躺到床上，拉低吊帶，並騷上一對43吋長腿，用腳挑逗馬志威的敏感部位，令馬志威最後忍受不住，撲到她身上。

黑色月光 梁允瑜和馬志威在車上已開始激嘴。（圖片來源：《黑色月光》截圖）
梁允瑜和馬志威在車上已開始激嘴。（圖片來源：《黑色月光》截圖）
黑色月光 但上到房梁允瑜換埋性感睡衣之後，發現馬志威竟然瞓著咗。（圖片來源：《黑色月光》截圖）
但上到房梁允瑜換埋性感睡衣之後，發現馬志威竟然瞓著咗。（圖片來源：《黑色月光》截圖）
黑色月光 之後梁允瑜出招色誘，馬志威即劇醒晒。（圖片來源：《黑色月光》截圖）
之後梁允瑜出招色誘，馬志威即劇醒晒。（圖片來源：《黑色月光》截圖）
黑色月光 兩人再次激嘴。（圖片來源：《黑色月光》截圖）
兩人再次激嘴。（圖片來源：《黑色月光》截圖）
黑色月光 最後梁允瑜出腳踩住馬志威的敏感部位。（圖片來源：《黑色月光》截圖）
最後梁允瑜出腳踩住馬志威的敏感部位。（圖片來源：《黑色月光》截圖）
黑色月光 成功引得馬志威色心大發撲向她。（圖片來源：《黑色月光》截圖）
成功引得馬志威色心大發撲向她。（圖片來源：《黑色月光》截圖）

梁允瑜 獲封「李佳芯3.0」

梁允瑜這次大膽演出獲得不少內地觀眾讚賞，更有網民大讚她撞樣「零死角女神」李佳芯，封她為繼蔡潔後的「李佳芯3.0」！

梁允瑜是2021年的落選港姐，她畢業於香港城市大學市場營銷系，擁有176cm身高，曾是模特兒。在參選港姐期間，因為一段粗口影片被封為「粗口港姐」，但她落選後仍獲簽入TVB，在《愛·回家之開心速遞》飾演性感祕書Mocha一角時，亦曾曬出一對長腿。

黑色月光 左邊是梁允瑜劇中出場時的正面樣，被指貌似李佳芯，右邊為正版李佳芯。（圖片來源：《黑色月光》截圖 / IG@aliaime）
左邊是梁允瑜劇中出場時的正面樣，被指貌似李佳芯，右邊為正版李佳芯。（圖片來源：《黑色月光》截圖 / IG@aliaime）
黑色月光 大家覺得似唔似？（圖片來源：《黑色月光》截圖）
大家覺得似唔似？（圖片來源：《黑色月光》截圖）
黑色月光 梁允瑜是2021年的落選港姐。（圖片來源：TVB）
梁允瑜是2021年的落選港姐。（圖片來源：TVB）
黑色月光 曾在《愛回家》中飾演性感祕書Mocha。（圖片來源：TVB）
曾在《愛回家》中飾演性感祕書Mocha。（圖片來源：TVB）
黑色月光 梁允瑜不時在社交網大派三點式福利！（圖片來源：IG@cl.chloee）
梁允瑜不時在社交網大派三點式福利！（圖片來源：[email protected]
黑色月光 更經常著超少布泳衣，陷在「失守」邊緣。（圖片來源：IG@cl.chloee）
更經常著超少布泳衣，陷在「失守」邊緣。（圖片來源：[email protected]
黑色月光 （圖片來源：IG@cl.chloee）
（圖片來源：[email protected]
黑色月光 （圖片來源：IG@cl.chloee）
（圖片來源：[email protected]
黑色月光 （圖片來源：IG@cl.chloee）
（圖片來源：[email protected]

鄧伊婷 打頭陣上演超激床戲

而有TVB「御用姣精」之稱的鄧伊婷則在首集便要上演超激床戲，劇中鄧伊婷飾演一名網紅，試圖自導自演一場強姦戲，以勒索富二代彭懷安，卻被他發現了偷拍的器材，以致被暴打，最後要由擔任危機公關的余滿月出場，為彭懷安擺平這宗桃色糾紛。

黑色月光 鄧伊婷色誘富二代一幕亦十分誘人。（圖片來源：《黑色月光》截圖）
鄧伊婷色誘富二代一幕亦十分誘人。（圖片來源：《黑色月光》截圖）
黑色月光 有激嘴戲。（圖片來源：《黑色月光》截圖）
有激嘴戲。（圖片來源：《黑色月光》截圖）
黑色月光 但之後慘被暴打。（圖片來源：《黑色月光》截圖）
但之後慘被暴打。（圖片來源：《黑色月光》截圖）

鄧伊婷 曾組女團 姑姑係夏文汐

鄧伊婷花名「汁汁姐」，姑姑係夏文汐，身高172cm，入行已有10年，曾是女子組合Super Gear成員，2016年加入TVB後，靠《3日2夜》爆紅過，但之後都只獲派一些無名小角色。

鄧伊婷曾用名鄧議婷及鄧以婷，在2020年決定改名後終於轉運，在劇集《黃金有罪》飾演妓女Lulu一角，以爆炸頭加超短裙造型大晒其43吋長腿，《迷網》她飾演高海寧好友兼同事Brenda，再次以超性感谷胸造型，成功搶盡全場焦點！

黑色月光 原名鄧麗群的夏文汐，與鄧伊婷原來是姑姪關係。（IG@irinateting）
原名鄧麗群的夏文汐，與鄧伊婷原來是姑姪關係。（IG@irinateting）
黑色月光 鄧伊婷有TVB「御用姣精」之稱，曾在劇集《迷網》中以超性感谷胸造型，飾演高海寧好友兼同事Brenda。（圖片來源：TVB ）
鄧伊婷有TVB「御用姣精」之稱，曾在劇集《迷網》中以超性感谷胸造型，飾演高海寧好友兼同事Brenda。（圖片來源：TVB ）
黑色月光 鄧伊婷也有在社交網不時派福利！（圖片來源：IG@irinateting）
鄧伊婷也有在社交網不時派福利！（圖片來源：IG@irinateting）
黑色月光 （圖片來源：IG@irinateting）
（圖片來源：IG@irinateting）
黑色月光 （圖片來源：IG@irinateting）
（圖片來源：IG@irinateting）
黑色月光 （圖片來源：IG@irinateting）
（圖片來源：IG@irinateting）

撰文：東方新地圖片來源：《黑色月光》截圖、TVB、[email protected]、IG@aliaime、IG@irinateting

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