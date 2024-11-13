黑色月光丨馬志威演活「渣男天花板」撰寫殺父場口對白 曾因1事患情緒病
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《黑色月光》昨晚（12日）一集蔣氏父子關係正式決裂，蔣基俊（馬志威飾）因為被卓昊天（郭鋒飾）抓住痛腳，回家霸氣要求父親蔣哲賢（尹揚明飾）將寶鐷交給自己，但蔣哲賢不肯就範，兩父子先是口角繼而動武，期間蔣太（文雪兒飾）加入混戰兼被蔣生怒打，被眼前一幕刺激到的蔣基俊最終失掉理智拿起高爾夫球棍狂毆打親父，更邊打邊歇斯底里地吼叫：「十八年冇見你打我？我做錯啲咩呀？我做錯你打我，我做啱你又打我，我係你個仔嚟架」、「我寧願我唔係姓蔣，我寧願冇咁有錢，你知唔知我要啲咩？我要你愛我咋」，痛心的大剖白、配以官能刺激感十足的毆打畫面，凸顯了蔣氏父子的悲劇關係、也凸顯了俊少的痛心及孤獨感。
馬志威親自撰寫殺父場口對白
令人意外的是，該段甚有震撼力的心酸對白，原來是馬志威親自撰寫。馬志威接受tvb.com訪問時直指起初劇本交代殺父情節時沒有任何對白，但他覺得要讓對方知道自己埋藏在心深處的多年鬱結：「我覺得呢個（加咗對白後）反差幾好，我同你講緊心底入面最想要嘅嘢，但係我隻手就做出最殘酷嘅行為。」
曾於疫情期間患情緒病
自認過往是「工作狂」兼「完美主義者」的馬志威，坦言用了十年時間才學懂放鬆；出道一年便有幸拍攝電影兼擔任男主角的馬志威，演藝路其實亦並非一帆風順，更曾因試過多個月沒有工作、不停懷疑自己，並於疫情期間患上情緒病：「當時隔離得太多次，我試過隔離咗90幾日，困住喺酒店又接觸唔到外界，情緒出現問題。我記得一出去就即刻去睇醫生食藥，嗰時斷斷續續都食咗半年藥，嗰半年係唔想見人，但要工作冇辦法，唔使開工就成日匿喺屋企，好驚見人。」談到為何於27歲之齡才加入演藝圈，馬志威笑言當初其實一心想當幕後，更從不認為自己是一名靚仔：「可能以前我係肥仔，小時候自我形象比較低，即使我瘦咗入呢行，都唔覺得自己係典型嘅靚仔 。」
馬志威自爆和郭鋒合作「唔夠喉」
談到劇中與前輩尹揚明和郭鋒有對手戲，馬志威坦言獲益良多，並直指與首度合作的鋒哥「唔夠喉」：「我好鐘意鋒哥，好欣賞佢嘅演技，但可惜今次同佢只係得兩場戲。我記得去到現場同佢對戲都會畀幾個選擇佢，睇佢覺得邊個較好，佢都畀咗好多意見我，令到出嚟嘅效果有驚喜。」
圖片來源：TVB、馬志威IG