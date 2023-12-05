黑色月光｜黃翠如相隔3年再出山拍劇 王浩信、林夏薇爭住劇透
《黑色月光》黃翠如 直言有劇拍感Surprise
已有3年冇拍劇的黃翠如，在接受傳媒訪問時，直認將參演TVB新劇《黑色月光》，她表示已有一段時間冇拍劇，所以監製搵她演出時，她亦感到有些Surprise，她又大讚今次演出的角色聽落好有趣，是她以前從未演過的角色。
網民期待黃翠如演奸角
有不少網民都表示好期待黃翠如拍劇，更有網民指定希望她可以像在《幕後玩家》中一樣，擔演奸角！據知今次黃翠如將在《黑色月光》中飾演楊茜堯的細妹，並與楊茜堯的親家姐楊卓娜合演三姊妹，戲份頗重，亦好有挑戰性。
黃翠如：心也要定下來
黃翠如與蕭正楠結婚5年，自2020年黃翠如踏入39歲開始，就被指因為不想做高齡產婦，所以除了推劇外，又多次用針灸、桑拿等方法積極備孕，不過至今備孕3年，仍未有傳出喜訊，日前黃翠如出po表示要「定下來」，已令網民紛紛猜測她是否有新動向：
準備踏入最後一個月，
發現今年在家的日子真的很少。
太習慣了走來走去的步伐，
在最後一個月，
告訴自己要學習定下來，
心也要定下來。
重溫《使徒行者2》黃翠如喊戲成笑柄
回顧2017年播放的《使徒行者2》，黃翠如飾演新晉臥底的演技曾被狠批，甚至被評為「劇中最大敗筆」、「宣萱面前交唔到戲」⋯⋯同樣是大結局，當交代黃翠如得知周柏豪飾演的「樂少」被袁偉豪槍殺時，情緒崩潰的連環圖被網友恥笑咗幾日：
《七公主》結局黃翠如喊戲情緒大爆發
《七公主》大結局前一集，大家姐靈珊（黃翠如）為準備細佬允基（丁子朗）嘅官司而承受極大壓力，更發惡夢夢見細佬跳樓，半夜扎醒時再次出現幻覺；靈珊情緒崩潰，終於忍唔住淚水，喺細妹面前放聲大哭，電視台快速將結局前這一幕放上YouTube，觀眾難得紛紛送上好評，甚至有網民認為係「衝擊視后」之作。
《黑色月光》舉行開鏡拜神儀式
《黑色月光》在今日（12月5日）舉行開鏡拜神儀式，除了已知的女角楊茜堯、林夏薇、黃翠如和楊卓娜外，男主角將由王浩信擔演，此外仲有馬志威、尹揚明、張頴康、何廣沛、楊明、馬貫東、林景程、黃子恆、黃建東、黎燕珊、廖慧儀、梁超怡、區明妙等參演。
王浩信 相隔11年再與楊茜堯合作
王浩信目前正在拍攝內地劇集《黃雀》，他與楊茜堯曾在2012年《名媛望族》中合作，但他在受訪時卻指兩人當年在《名媛望族》中對手戲不多，今次才是正式第一次合作，與林夏薇則早在上年已私下提過希望合作，所以都好期待，不過他現時要待拍完《黃雀》後，才可以正式埋班拍攝《黑色月光》。
劇透指角色冇分忠定奸
王浩信大讚今次劇本好夠張力，又劇透指今次劇本最正的地方，是各個角色都冇分忠定奸，而是做任何行為都有自己的原因和因果，而且每集的細節都好緊扣，令他睇劇本睇到要追住問編劇攞後續。而講到今次拍劇的最大考驗，王浩信直言因為兩位女主角都驚人地Fit，所以他亦要努力保持自己的最佳狀態！
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