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黑色月光｜黃翠如相隔3年再出山拍劇 王浩信、林夏薇爭住劇透

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黃翠如對上一次拍劇已是2020年的《七公主》，近年她一直只拍旅遊節目，有傳是為了專心備孕，直到近日她終於出山開拍新劇，在被指為港版《黑暗榮耀》的新劇《黑色月光》中，同視后做姊妹！

黃翠如 黃翠如出山開拍新劇《黑色月光》。
黃翠如出山開拍新劇《黑色月光》。（圖片來源：IG@wongtsuiyu）

《黑色月光》黃翠如 直言有劇拍感Surprise

已有3年冇拍劇的黃翠如，在接受傳媒訪問時，直認將參演TVB新劇《黑色月光》，她表示已有一段時間冇拍劇，所以監製搵她演出時，她亦感到有些Surprise，她又大讚今次演出的角色聽落好有趣，是她以前從未演過的角色。

黑色月光 黃翠如 黃翠如大讚今次演出的角色聽落好有趣。
黃翠如大讚今次演出的角色聽落好有趣。（圖片來源：IG@wongtsuiyu）
黑色月光 黃翠如 黃翠如近年主力拍旅遊節目，早前曾為節目《膽粗粗‧HERE WE GO》擔任監製兼主持。
黃翠如近年主力拍旅遊節目，早前曾為節目《膽粗粗‧HERE WE GO》擔任監製兼主持。（圖片來源：TVB）

網民期待黃翠如演奸角

有不少網民都表示好期待黃翠如拍劇，更有網民指定希望她可以像在《幕後玩家》中一樣，擔演奸角！據知今次黃翠如將在《黑色月光》中飾演楊茜堯的細妹，並與楊茜堯的親家姐楊卓娜合演三姊妹，戲份頗重，亦好有挑戰性。

黑色月光 網民期待黃翠如再拍劇。
網民期待黃翠如再拍劇。（圖片來源：TVB）
黑色月光 黃翠如 黃翠如右二）家中有四姊妹，同五妹左二）更十足餅印一樣。
黃翠如（右二）家中有四姊妹，同五妹（左二）更十足餅印一樣。（圖片來源：IG@wongtsuiyu）
黑色月光 黃翠如 楊茜堯 楊卓娜與細妹楊茜堯曾同在TVB多年，原來從未合作拍劇過。
將與楊茜堯及楊卓娜這對真姊妹一齊合演三姊妹。（圖片來源：IG@lennayeung）

黃翠如：心也要定下來

黃翠如與蕭正楠結婚5年，自2020年黃翠如踏入39歲開始，就被指因為不想做高齡產婦，所以除了推劇外，又多次用針灸、桑拿等方法積極備孕，不過至今備孕3年，仍未有傳出喜訊，日前黃翠如出po表示要「定下來」，已令網民紛紛猜測她是否有新動向：

準備踏入最後一個月，
發現今年在家的日子真的很少。
太習慣了走來走去的步伐，
在最後一個月，
告訴自己要學習定下來，
心也要定下來。

黑色月光 黃翠如 黃翠如與蕭正楠結婚已有5年。
黃翠如與蕭正楠結婚已有5年。（圖片來源：IG@wongtsuiyu）

重溫《使徒行者2》黃翠如喊戲成笑柄

回顧2017年播放的《使徒行者2》，黃翠如飾演新晉臥底的演技曾被狠批，甚至被評為「劇中最大敗筆」、「宣萱面前交唔到戲」⋯⋯同樣是大結局，當交代黃翠如得知周柏豪飾演的「樂少」被袁偉豪槍殺時，情緒崩潰的連環圖被網友恥笑咗幾日：

黑色月光
（圖片來源：TVB）

《七公主》結局黃翠如喊戲情緒大爆發

《七公主》大結局前一集，大家姐靈珊（黃翠如）為準備細佬允基（丁子朗）嘅官司而承受極大壓力，更發惡夢夢見細佬跳樓，半夜扎醒時再次出現幻覺；靈珊情緒崩潰，終於忍唔住淚水，喺細妹面前放聲大哭，電視台快速將結局前這一幕放上YouTube，觀眾難得紛紛送上好評，甚至有網民認為係「衝擊視后」之作。

黑色月光 黃翠如有幻覺！
黃翠如有幻覺！（圖片來源：tvb.com）

《黑色月光》舉行開鏡拜神儀式

《黑色月光》在今日（12月5日）舉行開鏡拜神儀式，除了已知的女角楊茜堯、林夏薇、黃翠如和楊卓娜外，男主角將由王浩信擔演，此外仲有馬志威、尹揚明、張頴康、何廣沛、楊明、馬貫東、林景程、黃子恆、黃建東、黎燕珊、廖慧儀、梁超怡、區明妙等參演。

黃翠如 《黑色月光》由《新聞女王》幕後班底製作，首張宣傳海報有一坐輪椅的剪影，未知是何角色。
《黑色月光》由《新聞女王》幕後班底製作，首張宣傳海報有一坐輪椅的剪影，未知是何角色。（圖片來源：微博@優酷）
黑色月光 黃翠如 反派林夏薇劇透將飾演蔣太「慧雲」！
反派林夏薇劇透將飾演蔣太「慧雲」！（圖片來源：微博@林夏薇）
黑色月光 黃翠如 林夏薇和楊茜堯早前已被TVB幕後同事曬出同框合照。
林夏薇和楊茜堯早前已被TVB幕後同事曬出同框合照。（圖片來源：微博圖片）

王浩信 相隔11年再與楊茜堯合作

王浩信目前正在拍攝內地劇集《黃雀》，他與楊茜堯曾在2012年《名媛望族》中合作，但他在受訪時卻指兩人當年在《名媛望族》中對手戲不多，今次才是正式第一次合作，與林夏薇則早在上年已私下提過希望合作，所以都好期待，不過他現時要待拍完《黃雀》後，才可以正式埋班拍攝《黑色月光》。

黑色月光 黃翠如 王浩信目前正身在內地拍攝劇集《黃雀》。
王浩信目前正身在內地拍攝劇集《黃雀》。（圖片來源：IG@vincentwong07）
黑色月光 黃翠如 踩過界2｜兜巴信再現！王浩信拍親「台慶劇」都被摑 今次到佢落手？！
2012年《名媛望族》中王浩信飾演劉松仁個仔，被劉松仁連摑13巴，令觀眾留下深刻印象。（圖片來源：《名媛望族》截圖）
黑色月光 黃翠如 楊茜堯 羅子溢 楊茜堯 2009年憑《名媛望族》范子妤首次獲封視后
楊怡則憑《名媛望族》范子妤首次獲封視后。（圖片來源：TVB截圖）

劇透指角色冇分忠定奸

王浩信大讚今次劇本好夠張力，又劇透指今次劇本最正的地方，是各個角色都冇分忠定奸，而是做任何行為都有自己的原因和因果，而且每集的細節都好緊扣，令他睇劇本睇到要追住問編劇攞後續。而講到今次拍劇的最大考驗，王浩信直言因為兩位女主角都驚人地Fit，所以他亦要努力保持自己的最佳狀態！

黑色月光 黃翠如 王浩信話要為新劇積極keep fit。
王浩信話要為新劇積極keep fit。（圖片來源：IG@vincentwong07）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@wongtsuiyu、微博@優酷、微博@林夏薇、IG@lennayeung、IG@vincentwong07

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