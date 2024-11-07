黑色月光｜黃翠如爆喊力證演技有進步 超崩潰表現觀眾意見好兩極
黑色月光｜黃翠如嚇到爆喊狂騷演技
在昨晚（6日）播出嘅最新一集中，馬貫東突然現身黃翠如所在嘅烘培店，令黃翠如瞬間憶起多年前被強姦嘅畫面，仲嚇到從輪椅跌低，邊喊邊避開兼引起楊茜堯注意。點知馬貫東睇見楊茜堯時就突然捉住黃翠如，並要脅楊茜堯將錢還畀自己！雖然對峙呢一幕黃翠如並冇台詞，但係被挾持住嘅佢就被馬貫東嚇到爆喊，仲發出「扯蝦」般嘅喊聲，兼不斷抱頭發出受驚嚇嘅聲音，相當搶fo！
黑色月光｜黃翠如喊功網民意見兩極
雖然黃翠如爆喊嘅一幕相當搶fo，不過網民對黃翠如嘅喊功意見就頗為兩極：「又唔係第一日識佢，以不變應萬變」、「佢用個口做戲咁，長期擘大個口。睇到佢就即刻飛快唔想睇」、「做咁多年戲，都可以一個表情走天涯，其實都係本事」、「都係張開口閉上眼」、「都係做旅遊節目好啲」但係亦有網民力撐黃翠如有進步：「的確今次比之前嗰啲好」、「今次翠如好戲有進步」等。
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黃翠如爆喊演技再考牌 情緒大爆發觀眾激罕畀like！
黃翠如在主演的劇集《七公主》中飾演強悍律師角色，本身瘦底再激減了十多磅，不過劇集出街後，黃翠如的演技仍然備受批評﹗劇集播到最終章，一直強悍的大家姐「靈珊」面臨官司的巨大壓力，出現幻覺情緒崩潰，再度考驗黃翠如的演技⋯⋯
《七公主》結局黃翠如喊戲情緒大爆發
《七公主》大結局前一集，大家姐靈珊（黃翠如）為準備細佬允基（丁子朗）嘅官司而承受極大壓力，更發惡夢夢見細佬跳樓，半夜扎醒時再次出現幻覺；靈珊情緒崩潰，終於忍唔住淚水，喺細妹面前放聲大哭⋯⋯
《七公主》黃翠如喊戲逐格睇
黃翠如得知這一幕即將播放，於是閉關大半個月的IG也重新啟動，撰文分享這一個角色的心情：
七公主的監製Joe send了幾張相片給我，說他很喜歡這一場，顧靈珊與心魔對戰的的一場戲。
Joe，謝謝你，我很愛顧靈珊，一個很有血有肉，很真實的人物，因為她令我相信，人性並非本惡或本善，而是一種選擇。
更加謝謝你，陪伴我塑造這個角色，帶我走出comfort zone，以及無數的鼓勵。
觀眾破例讚賞
電視台快速將結局前這一幕放上YouTube，觀眾難得紛紛送上好評，甚至有網民認為係「衝擊視后」之作：
重溫《使徒行者2》黃翠如喊戲成笑柄
回顧2017年播放的《使徒行者2》，黃翠如飾演新晉臥底的演技曾被狠批，甚至被評為「劇中最大敗筆」、「宣萱面前交唔到戲」⋯⋯同樣是大結局，當交代黃翠如得知周柏豪飾演的「樂少」被袁偉豪槍殺時，情緒崩潰的連環圖被網友恥笑咗幾日：