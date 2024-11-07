黑色月光 黃翠如

黑色月光｜黃翠如爆喊力證演技有進步 超崩潰表現觀眾意見好兩極

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TVB台慶劇《黑色月光》現正熱播，劇中一眾角色都有唔少發揮，在劇中飾演楊茜堯細妹余曦晨嘅黃翠如，在昨晚（6日）播出嘅劇情中就上演被挾持兼爆喊一幕，以超崩潰情緒上陣嘅黃翠如狂騷演技，認真搶fo！不過對於黃翠如爆喊嘅一幕，觀眾嘅意見就好兩極……

黑色月光｜黃翠如嚇到爆喊狂騷演技

在昨晚（6日）播出嘅最新一集中，馬貫東突然現身黃翠如所在嘅烘培店，令黃翠如瞬間憶起多年前被強姦嘅畫面，仲嚇到從輪椅跌低，邊喊邊避開兼引起楊茜堯注意。點知馬貫東睇見楊茜堯時就突然捉住黃翠如，並要脅楊茜堯將錢還畀自己！雖然對峙呢一幕黃翠如並冇台詞，但係被挾持住嘅佢就被馬貫東嚇到爆喊，仲發出「扯蝦」般嘅喊聲，兼不斷抱頭發出受驚嚇嘅聲音，相當搶fo！

黑色月光 黃翠如 黃翠如被馬貫東捉住用嚟要脅楊茜堯！（圖片來源：youtube@TVB USA Official）
黃翠如被馬貫東捉住用嚟要脅楊茜堯！（圖片來源：youtube@TVB USA Official）
黑色月光 黃翠如 黃翠如仲嚇到爆喊！（圖片來源：youtube@TVB USA Official）
黃翠如仲嚇到爆喊！（圖片來源：youtube@TVB USA Official）
黑色月光 黃翠如 （圖片來源：youtube@TVB USA Official）
（圖片來源：youtube@TVB USA Official）
黑色月光 黃翠如 （圖片來源：youtube@TVB USA Official）
（圖片來源：youtube@TVB USA Official）
黑色月光 黃翠如 （圖片來源：youtube@TVB USA Official）
（圖片來源：youtube@TVB USA Official）

黑色月光｜黃翠如喊功網民意見兩極

雖然黃翠如爆喊嘅一幕相當搶fo，不過網民對黃翠如嘅喊功意見就頗為兩極：「又唔係第一日識佢，以不變應萬變」、「佢用個口做戲咁，長期擘大個口。睇到佢就即刻飛快唔想睇」、「做咁多年戲，都可以一個表情走天涯，其實都係本事」、「都係張開口閉上眼」、「都係做旅遊節目好啲」但係亦有網民力撐黃翠如有進步：「的確今次比之前嗰啲好」、「今次翠如好戲有進步」等。

黑色月光 黃翠如 黃翠如在劇中飾演余曦晨，是一名行動不便嘅角色。（圖片來源：youtube@TVB USA Official）
黃翠如在劇中飾演余曦晨，是一名行動不便嘅角色。（圖片來源：youtube@TVB USA Official）
黑色月光 黃翠如 黃翠如在劇中係楊茜堯同楊卓娜嘅細妹。（圖片來源：ig@wongtsuiyu）
黃翠如在劇中係楊茜堯同楊卓娜嘅細妹。（圖片來源：ig@wongtsuiyu）
黑色月光 黃翠如 黃翠如早前做巴黎奧運主持時同樣飽受負評。（圖片來源：ig@wongtsuiyu）
黃翠如早前做巴黎奧運主持時同樣飽受負評。（圖片來源：ig@wongtsuiyu）
黑色月光 黃翠如 黄翠如於2016年播出嘅《幕后玩家》中，就曾被網民恥笑做戲永遠都係得1個表情。（圖片來源：網上圖片）
黄翠如於2016年播出嘅《幕后玩家》中，就曾被網民恥笑做戲永遠都係得1個表情。（圖片來源：網上圖片）

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黃翠如爆喊演技再考牌 情緒大爆發觀眾激罕畀like！

黃翠如在主演的劇集《七公主》中飾演強悍律師角色，本身瘦底再激減了十多磅，不過劇集出街後，黃翠如的演技仍然備受批評﹗劇集播到最終章，一直強悍的大家姐「靈珊」面臨官司的巨大壓力，出現幻覺情緒崩潰，再度考驗黃翠如的演技⋯⋯

《七公主》結局黃翠如喊戲情緒大爆發

《七公主》大結局前一集，大家姐靈珊（黃翠如）為準備細佬允基（丁子朗）嘅官司而承受極大壓力，更發惡夢夢見細佬跳樓，半夜扎醒時再次出現幻覺；靈珊情緒崩潰，終於忍唔住淚水，喺細妹面前放聲大哭⋯⋯

黑色月光 黃翠如 黃翠如有幻覺！（圖片來源：tvb.com）
黃翠如有幻覺！（圖片來源：tvb.com）

《七公主》黃翠如喊戲逐格睇

黃翠如得知這一幕即將播放，於是閉關大半個月的IG也重新啟動，撰文分享這一個角色的心情：

七公主的監製Joe send了幾張相片給我，說他很喜歡這一場，顧靈珊與心魔對戰的的一場戲。

Joe，謝謝你，我很愛顧靈珊，一個很有血有肉，很真實的人物，因為她令我相信，人性並非本惡或本善，而是一種選擇。

更加謝謝你，陪伴我塑造這個角色，帶我走出comfort zone，以及無數的鼓勵。

黑色月光 黃翠如 （圖片來源：七公主劇照）
（圖片來源：七公主劇照）
黑色月光 黃翠如 （圖片來源：七公主劇照）
（圖片來源：七公主劇照）
黑色月光 黃翠如 （圖片來源：七公主劇照）
（圖片來源：七公主劇照）
黑色月光 黃翠如 （圖片來源：七公主劇照）
（圖片來源：七公主劇照）
黑色月光 黃翠如 （圖片來源：七公主劇照）
（圖片來源：七公主劇照）

觀眾破例讚賞

電視台快速將結局前這一幕放上YouTube，觀眾難得紛紛送上好評，甚至有網民認為係「衝擊視后」之作：

黑色月光 黃翠如 （圖片來源：youtube截圖）
（圖片來源：youtube截圖）
黑色月光 黃翠如 （圖片來源：youtube截圖）
（圖片來源：youtube截圖）
黑色月光 黃翠如 （圖片來源：youtube截圖）
（圖片來源：youtube截圖）

重溫《使徒行者2》黃翠如喊戲成笑柄

回顧2017年播放的《使徒行者2》，黃翠如飾演新晉臥底的演技曾被狠批，甚至被評為「劇中最大敗筆」、「宣萱面前交唔到戲」⋯⋯同樣是大結局，當交代黃翠如得知周柏豪飾演的「樂少」被袁偉豪槍殺時，情緒崩潰的連環圖被網友恥笑咗幾日：

黑色月光 黃翠如 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
黑色月光 黃翠如 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
黑色月光 黃翠如 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
黑色月光 黃翠如 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

撰文：東方新地圖片來源：youtube@TVB USA Official、ig@wongtsuiyu、網上圖片

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