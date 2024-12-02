黑色月光｜黃翠如自爆被監製臨時加戲！終極復仇一幕獲勁讚值得攞最佳女配
《黑色月光》黃翠如獨自手刃仇人 網民讚演活余曦晨
TVB台慶劇《黑色月光》踏入最後兩集大結局，黃翠如飾演的余曦晨終於手刃仇人，終極復仇後釋懷一幕，獲網民勁讚演技大有進步，更有網民指她值得攞最佳女配角獎：「翠如BB的戲越做越好」、「這場戲做得很好，演出內心痛苦」、「翠如大個女，演技進步不少」、「翠如您真的是演活了曦晨呢個角色，做得好好」、「你真係做得好咗好多」、「這段演的特別好，情感完全被帶進去，一步一步感同身受」等。
黃翠如爆監製臨時加戲 要自由發揮
黃翠如亦有在社交網發文分享拍攝殺人後擁抱楊明一幕時的心路歷程：「余曦晨，一個令我很壓抑的角色。她一直被困在殘缺的身體和心靈裏，拍攝的整個過程，一直跟着她的破碎感在掙扎。很喜歡的一場戲，一場臨時加的戲，記得拍之前我很迷惘的問監製佳導，他告訴我，怎樣演也可以，說什麼對白也可以，怎樣哭也可以，就是要記住，『釋放』這個題目。跟着感覺走，放下，然後釋懷。感謝每一個角色，讓我學習人生，拍完了這一場戲，余曦晨釋懷了。」
黃翠如之前展現「眼神失焦演技」獲網友讚：做得好好喎
黃翠如之在《黑色月光》也以其獨特的演技引起了觀眾的熱烈討論，她那滿是淚水的眼神和如失焦般的凝視，再次證明她的演技實力。網友對黃翠如的表現讚不絕口，紛紛留言表示：「黃翠如眼神做得好好喎」、「高質，好耐無追過劇了 !」、「如果計層次感黃翠如好好多，但計演戲嘅張力就楊茜堯，深度就楊卓娜！」、「睇好楊卓娜」。
黃翠如喊功網民意見兩極
黃翠如早前還有一幕被馬貫東挾持因而爆喊嘅一幕，亦相當搶fo，不過網民對黃翠如嘅喊功意見就頗為兩極：「又唔係第一日識佢，以不變應萬變」、「佢用個口做戲咁，長期擘大個口。睇到佢就即刻飛快唔想睇」、「做咁多年戲，都可以一個表情走天涯，其實都係本事」、「都係張開口閉上眼」、「都係做旅遊節目好啲」但係亦有網民力撐黃翠如有進步：「的確今次比之前嗰啲好」、「今次翠如好戲有進步」等。
重溫《使徒行者2》黃翠如喊戲成笑柄
回顧2017年播放的《使徒行者2》，黃翠如飾演新晉臥底的演技曾被狠批，甚至被評為「劇中最大敗筆」、「宣萱面前交唔到戲」⋯⋯同樣是大結局，當交代黃翠如得知周柏豪飾演的「樂少」被袁偉豪槍殺時，情緒崩潰的連環圖被網友恥笑咗幾日：