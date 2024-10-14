黑色月光｜5大主角年輕版大對比 Candy神還原楊卓娜獲激讚
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TVB台慶劇《黑色月光》在10月9日於內地網站優酷率先上線，不少內地網民都在社交平台紛紛發文討論劇情。其中五大主角的年輕版演員就惹來網民熱議！
《黑色月光》5大主角年輕版大對比
1.葉蒨文（31歲）：「年輕版」楊卓娜
現年31歲的葉蒨文，過去一直被指同楊卓娜撞樣，甚至有人話比起楊茜堯（原名楊怡）葉蒨文與楊卓娜更加似兩姊妹！今次葉蒨文直接在《黑色月光》中飾演「年輕版」楊卓娜，網民都話兩人神撞樣，大讚編劇選角選得好：「這個年輕版的大家姐一出來我都驚呆了，真的很像」、「大姐那一個年輕時一出來我就把她看成娜姐，後來才發現看錯了」等。
2. 廖慧儀（28歲）：「年輕版」楊茜堯
2020年落選香港小姐、被稱為「狂野港姐」的廖慧儀，雖然入行後一度因為前度輕生事件而被TVB雪藏，但近期再獲重用，今次更獲安排飾演《黑色月光》女主角楊茜堯的年輕版。網民指雖然二人五官不太相似，但氣場和氛圍都幾相近。
3.區明妙（23歲）：「年輕版」黃翠如
現年23歲的區明妙（Miumiu）入行以來經常在不同劇集演出角色嘅年輕版，令她有「御用學生妹」的稱號。今次在《黑色月光》中區明妙再次飾演妹妹角色，做三妹黃翠如的年輕版。
4. 梁超怡：「年輕版」林夏薇
現年27歲的梁超怡是2022年香港小姐季軍兼最上鏡小姐，平時經常在社交平台大曬性感照片派福利。少有在劇集中擔任重要角色的她，今次在《黑色月光》中飾演「年輕版」林夏薇，不過大部分網民都認為二人無論五官定氛圍都唔似，仲話梁超怡同黃翠如更加相似：「林夏薇的年輕版明顯更適合演黃翠如的年輕版，有些角度神似，特別是陽光下那個鏡頭」。
5. 林俊其（28歲）：「年輕版」馬志威
其中最令網民不滿的選角，就一定是找來林俊其飾演馬志威的年輕版。現年28歲的林俊其，由入行以來就一直獲封為「翻版王浩信」，不少網民更指林俊其比王浩信親弟弟王瑋彤更似王浩信。不過今次林俊其在劇中竟然飾演馬志威的年輕版，惹來不少網民不滿：「選角最離譜的是長得像王浩信那個年輕人居然不是演王浩信的青年時代」、「我都覺啊，不過王浩信無年輕既鏡頭，強x果個時候懟臉拍仲更加似啊」。
圖片來源：《黑色月光》截圖、IG@krisllck