黑雨襲港刷新紀錄 多區水浸交通受阻 一文睇清各區封路路段狀況
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本港今日迎來今年第4次黑色暴雨警告，創下天文台有紀錄以來一年最多「黑雨」紀錄，多區瞬間水浸變澤國，市民上班出行陷入困局。不少港人清晨收到黑雨警報後，紛紛在社交平台熱議自身經歷與災情，整個城市一片緊張。
封路路段狀況
受暴雨影響，多條主要道路因嚴重水浸而臨時封閉，包括青山公路葵涌段、汀九段、花園道天橋、亞皆老街、龍翔道、朗天路支路、漆咸道北及鯉魚門道等地。其中龍翔道、花園道天橋等全線封閉，不少駕駛者和巴士必須即時改道，市民行程被迫大幅延誤。
巴士鐵路交通調整
巴士方面，九巴51號及94號全線暫停運作，64K、65K、73、73A、73B等多條巴士線需臨時改道繞行石澳、赤柱、大潭等被水浸包圍的地區，行車時間大大延長。部分港鐵出入口為安全而暫時關閉，旅客需密切留意車站內公佈及即時資訊，儘早規劃替代路線。
渡輪及大橋特別安排
多條區內外渡輪及街渡亦因極端天氣全面暫停，包括香港仔至北角村、榕樹灣、愉景灣坪洲、塔門黃石等。不少外島居民和渡輪通勤者被迫滯留岸邊，等待天氣好轉。港珠澳大橋更因低能見度即時調低主橋車速限制，確保過橋安全。
市民安全大行動
連場黑雨導致大量地區積水，部分市民受困家中或公司大堂。當局強烈呼籲市民無緊急需要切莫外出，並密切留意官方交通及氣象資訊。
網絡上湧現「水浸地圖」
不少網民將親身見聞及即時交通狀況發布於各大社交平台，更有不少義工組織及通勤族實時更新封路路段、受困地點與警示訊息，彰顯香港人面對困難時的互助精神。黑雨暴發後，網絡上湧現「水浸地圖」、交通導航教學，為全港市民出行提供珍貴參考。
圖片來源：有線新聞資料或影片來源：原文刊於新假期