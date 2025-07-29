黑雨｜筲箕灣驚現「大瀑布」奇景 鰂魚涌站出口變「碼頭」市民：要搭船返屋企

黑雨｜天文台於上午9時10分發出黑色暴雨警告，歷時近 2 小時。一場突如其來的黑色暴雨今早重擊港島東，大範圍地區急速變成汪洋。耀興道更一度出現「瀑布現場」，許多網民紛紛在社交平台熱烈傳播現場片段成為熱話！