黑雨｜筲箕灣驚現「大瀑布」奇景 鰂魚涌站出口變「碼頭」市民：要搭船返屋企
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黑雨｜天文台於上午9時10分發出黑色暴雨警告，歷時近 2 小時。一場突如其來的黑色暴雨今早重擊港島東，大範圍地區急速變成汪洋。耀興道更一度出現「瀑布現場」，許多網民紛紛在社交平台熱烈傳播現場片段成為熱話！
筲箕灣耀興道驚現「瀑布」奇景
暴雨下，耀興道山坡的水渠未能承載突如其來的洪水，大量黃泥水像瀑布般一瀉而下，導致護土牆幾乎被黃泥覆蓋。網民形容場面極為誇張，湍急水流衝上馬路，馬路宛如激流，轎車行駛亦變得艱難。
鰂魚涌站出口變「碼頭」
除了耀興道，鰂魚涌地鐵站的D出口亦因大量積水而變身「臨時碼頭」，有乘客一度難以進出，更有市民戲稱要搭船返家。地面水深達膝，途人只好捲褲涉水，甚至有部分人直接在站口徘徊、叫苦連天。
市民警員齊心應對暴雨
現場除有警員加緊指揮交通，亦見到不少熱心市民主動協助清理堵塞的渠道，希望減低水浸影響。有網民留言：「又一個500年一遇！」更有人反諷：「今次夠交5000年功課啦！」突顯社交平台對極端天氣的無奈與幽默。
暴雨災情引發網上熱議
相關片段在社交平台瘋傳，吸引大批網民留言：「筲箕灣變威尼斯」、「水浸快過地鐵」，又有網民拍攝馬路上汽車如在河中漂浮，喻為「搶灘登陸」。這次黑雨事件，再次凸顯香港面對極端天氣的挑戰，網上討論持續升溫。
圖片來源：NowTV、「交通消息群」及「西貢交通情況及抄牌通知《一》」@Facebook資料或影片來源：原文刊於新假期