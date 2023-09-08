黑雨︱鄭希怡路上死火被困 車內變「水塘」勁驚險
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黑雨襲港，人行要小心，車行都要小心！鄭希怡（Yumiko）在黑雨期間，就因水浸導致座駕在路上死火，水不斷湧入車內，非常驚險。
鄭希怡拍下的影片可見，水浸已令車內變「水塘」，鄭希怡當時駕車回家之際，一路見其坐駕死火，水位已高至進入車廂，其雙腳已浸在水中，不過她表現冷靜，處變不驚。最終幸有維修人員到場協助，才脫離險境，安全回家。
林泳淘救車水位高到浸小腿
另外，前東張女神林泳淘亦分享救車險事，她於IG分享暴雨下看着窗外街燈似足花灑頭的影片，但下秒已晒出趕出門救車的影片，林泳淘表示：「上秒仲好溫馨咁望緊支燈柱成支花灑咁，下秒兩條友就沖咗落樓救車，Happy Black Rainstorm🙂」。片中可見水浸嚴重程度，水位高到林泳淘小腿位置。
林家謙：處身洪流 夜間朋友小心
同樣遇上水浸嘅仲有歌手林家謙亦在暴雨下回家，見到路上車輛都如在洪流下行駛，他寫道︰「處身洪流 夜間朋友小心」大家記得注意安全！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]，IG@wingt