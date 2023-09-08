黑雨 鄭希怡

黑雨︱鄭希怡路上死火被困 車內變「水塘」勁驚險

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黑雨襲港，人行要小心，車行都要小心！鄭希怡（Yumiko）在黑雨期間，就因水浸導致座駕在路上死火，水不斷湧入車內，非常驚險。

黑雨 鄭希怡 黑雨 水浸 鄭希怡Yumiko）在黑雨期間，就因水浸導致座駕在路上死火
鄭希怡（Yumiko）在黑雨期間，就因水浸導致座駕在路上死火（圖片來源：[email protected]

鄭希怡拍下的影片可見，水浸已令車內變「水塘」，鄭希怡當時駕車回家之際，一路見其坐駕死火，水位已高至進入車廂，其雙腳已浸在水中，不過她表現冷靜，處變不驚。最終幸有維修人員到場協助，才脫離險境，安全回家。

黑雨 鄭希怡 黑雨 水浸 好大雨
好大雨（圖片來源：[email protected]
黑雨 鄭希怡 黑雨 水浸 鄭希怡當時駕車回家之際，一路見其坐駕死火
鄭希怡當時駕車回家之際，一路見其坐駕死火（圖片來源：[email protected]
黑雨 鄭希怡 黑雨 水浸 水位已高至進入車廂，其雙腳已浸在水中
水位已高至進入車廂，其雙腳已浸在水中（圖片來源：[email protected]
黑雨 鄭希怡 黑雨 水浸 最終幸有維修人員到場協助，才脫離險境，安全回家。
最終幸有維修人員到場協助，才脫離險境，安全回家。（圖片來源：[email protected]

林泳淘救車水位高到浸小腿

另外，前東張女神林泳淘亦分享救車險事，她於IG分享暴雨下看着窗外街燈似足花灑頭的影片，但下秒已晒出趕出門救車的影片，林泳淘表示：「上秒仲好溫馨咁望緊支燈柱成支花灑咁，下秒兩條友就沖咗落樓救車，Happy Black Rainstorm🙂」。片中可見水浸嚴重程度，水位高到林泳淘小腿位置。

黑雨 鄭希怡 黑雨 水浸 前東張女神林泳淘亦分享救車險事
前東張女神林泳淘亦分享救車險事（圖片來源：IG@wingt）
黑雨 鄭希怡 黑雨 水浸 她於IG分享暴雨下看着窗外街燈似足花灑頭的影片
她於IG分享暴雨下看着窗外街燈似足花灑頭的影片（圖片來源：IG@wingt）
黑雨 鄭希怡 黑雨 水浸 下秒已晒出趕出門救車的影片
下秒已晒出趕出門救車的影片（圖片來源：IG@wingt）

林家謙：處身洪流 夜間朋友小心

同樣遇上水浸嘅仲有歌手林家謙亦在暴雨下回家，見到路上車輛都如在洪流下行駛，他寫道︰「處身洪流 夜間朋友小心」大家記得注意安全！

黑雨 鄭希怡 黑雨 水浸 林家謙亦在暴雨下回家，見到路上車輛都如在洪流下行駛，他寫道︰「處身洪流 夜間朋友小心」
林家謙亦在暴雨下回家，見到路上車輛都如在洪流下行駛，他寫道︰「處身洪流 夜間朋友小心」（圖片來源：IG@terencelam0903）
黑雨 鄭希怡 黑雨 水浸 林家謙亦在暴雨下回家，見到路上車輛都如在洪流下行駛，他寫道︰「處身洪流 夜間朋友小心」
林家謙亦在暴雨下回家，見到路上車輛都如在洪流下行駛，他寫道︰「處身洪流 夜間朋友小心」（圖片來源：IG@terencelam0903）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]，IG@wingt

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