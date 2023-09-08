黑雨︱NowTV張曼琳淡定報新聞獲讚 與「企不穩」TVB翟睿敏極大對比

黑雨來襲引發全港多區嚴重水浸，不過新聞工作者依然緊守崗位為市民報道最新消息。有網民在網上分享一段NowTV記者張曼琳今日（8日）在嚴重水浸的黃大仙淡定報新聞的畫面，與早前「企不穩」的TVB主播翟睿敏相比形成極大反差引起關注！