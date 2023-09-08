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黑雨︱NowTV張曼琳淡定報新聞獲讚 與「企不穩」TVB翟睿敏極大對比

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黑雨來襲引發全港多區嚴重水浸，不過新聞工作者依然緊守崗位為市民報道最新消息。有網民在網上分享一段NowTV記者張曼琳今日（8日）在嚴重水浸的黃大仙淡定報新聞的畫面，與早前「企不穩」的TVB主播翟睿敏相比形成極大反差引起關注！

張曼琳淡定報新聞：好似瀑布咁呀

播出的新聞影片中可見，黃大仙北館外位置水浸情況「瀑布」，記者張曼琳淡定報新聞，即使全程被急流衝擊依然企穩！「我而家身處喺黃大仙北館嘅出邊，咁可以見到現時仲會落雨好大雨，我哋望闊少少，其實就可以見到我而家身處嘅位置好似瀑布咁呀。」即使全程被急流衝擊依然企穩！

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播出的新聞影片中可見，黃大仙北館外位置水浸情況「瀑布」（圖片來源：NowTV新聞截圖）
黑雨 nowtv 黑雨 now 記者張曼琳淡定報新聞:我而家身處喺黃大仙北館嘅出邊，咁可以見到現時仲會落雨好大雨
記者張曼琳淡定報新聞:我而家身處喺黃大仙北館嘅出邊，咁可以見到現時仲會落雨好大雨（圖片來源：NowTV新聞截圖）
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好驚險!（圖片來源：NowTV新聞截圖）
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逆流而上（圖片來源：NowTV新聞截圖）
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平日採訪look !（圖片來源：NowTV新聞截圖）

網民大讚十分專業

不少網民大讚張曼琳為了工作十分專業，「落雨不怕 落雪也不怕」、「辛苦晒」、「下盤好穩健」、「敬業respect 辛苦哂」

黑雨 nowtv 黑雨 now 不少網民大讚張曼琳為了工作十分專業，「落雨不怕 落雪也不怕」、「辛苦晒」、「下盤好穩健」、「敬業respect 辛苦哂」
不少網民大讚張曼琳為了工作十分專業，「落雨不怕 落雪也不怕」、「辛苦晒」、「下盤好穩健」、「敬業respect 辛苦哂」（圖片來源：網上圖片）

NowTV記者張曼琳 VS 無綫主播翟睿敏

此情此景，更有網友想起早前颱風蘇拉襲港的新聞，當日無綫（TVB）派出主播翟睿敏去紅磡碼頭現場「企唔穩」報道新聞，她說：「過去半個鐘，紅磡呢邊風勢更加之猛烈，我依家企喺岸邊嘅位置，就算係擘大隻腳，個人蹲低，都係間中會俾啲風吹到個人想向後跌，我哋再睇吓碼頭嘅情況，有唔少嘅市民企喺岸邊度睇風浪！」不過，翟睿敏背後所出現的途經的小孩十分搶眼，該名小孩站穩腳步走路迅速，令人質疑風力，與翟睿敏相比真的落差太大。

記者「馬步」高下立見

對於兩位記者的「馬步」企得穩唔穩，相信已經高下立見，不少網民紛紛留言，「上面嗰個其實幾危險，但係好淡定」、「一個記者一個演員」、「TVB要反擊的話 可以派員游住水採訪」、「個攝影師抬咁重部機落去仲勁」、「個攝影師抬咁Now新聞記者處變不驚」。

黑雨 nowtv 黑雨 now 此情此景，更有網友想起早前颱風蘇拉襲港的新聞
此情此景，更有網友想起早前颱風蘇拉襲港的新聞（圖片來源：網上圖片）
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相信已經高下立見（圖片來源：網上圖片）

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撰文：東方新地圖片來源：NowTV新聞截圖，tvb

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