黑雨︱NowTV張曼琳淡定報新聞獲讚 與「企不穩」TVB翟睿敏極大對比
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黑雨來襲引發全港多區嚴重水浸，不過新聞工作者依然緊守崗位為市民報道最新消息。有網民在網上分享一段NowTV記者張曼琳今日（8日）在嚴重水浸的黃大仙淡定報新聞的畫面，與早前「企不穩」的TVB主播翟睿敏相比形成極大反差引起關注！
張曼琳淡定報新聞：好似瀑布咁呀
播出的新聞影片中可見，黃大仙北館外位置水浸情況「瀑布」，記者張曼琳淡定報新聞，即使全程被急流衝擊依然企穩！「我而家身處喺黃大仙北館嘅出邊，咁可以見到現時仲會落雨好大雨，我哋望闊少少，其實就可以見到我而家身處嘅位置好似瀑布咁呀。」即使全程被急流衝擊依然企穩！
網民大讚十分專業
不少網民大讚張曼琳為了工作十分專業，「落雨不怕 落雪也不怕」、「辛苦晒」、「下盤好穩健」、「敬業respect 辛苦哂」
NowTV記者張曼琳 VS 無綫主播翟睿敏
此情此景，更有網友想起早前颱風蘇拉襲港的新聞，當日無綫（TVB）派出主播翟睿敏去紅磡碼頭現場「企唔穩」報道新聞，她說：「過去半個鐘，紅磡呢邊風勢更加之猛烈，我依家企喺岸邊嘅位置，就算係擘大隻腳，個人蹲低，都係間中會俾啲風吹到個人想向後跌，我哋再睇吓碼頭嘅情況，有唔少嘅市民企喺岸邊度睇風浪！」不過，翟睿敏背後所出現的途經的小孩十分搶眼，該名小孩站穩腳步走路迅速，令人質疑風力，與翟睿敏相比真的落差太大。
記者「馬步」高下立見
對於兩位記者的「馬步」企得穩唔穩，相信已經高下立見，不少網民紛紛留言，「上面嗰個其實幾危險，但係好淡定」、「一個記者一個演員」、「TVB要反擊的話 可以派員游住水採訪」、「個攝影師抬咁重部機落去仲勁」、「個攝影師抬咁Now新聞記者處變不驚」。
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撰文：東方新地圖片來源：NowTV新聞截圖，tvb