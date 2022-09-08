黯夜守護者 │ 區明妙21歲演蒲精極大反差獲讚 網民熱捧：壞過凱婷好多倍！

無綫新劇《黯夜守護者》緊接《白色強人II》播出，頭幾集劇情講到問題少女Maisy（羅毓儀飾）蘭桂坊出事後，好友Cindy（區明妙飾）成為嫌疑人之一。Cindy家境富裕，在學校是乖乖女，私底下原來係蒲精一名，更為Maisy的「交易」充當銜接人。與羅毓儀同為無綫「御用學生妹」的區明妙，除清純學生妹造型，她的蒲精形象被網民指為「壞過凱婷好多倍！」