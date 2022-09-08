區明妙黯夜守護者

黯夜守護者 │ 區明妙21歲演蒲精極大反差獲讚 網民熱捧：壞過凱婷好多倍！

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無綫新劇《黯夜守護者》緊接《白色強人II》播出，頭幾集劇情講到問題少女Maisy（羅毓儀飾）蘭桂坊出事後，好友Cindy（區明妙飾）成為嫌疑人之一。Cindy家境富裕，在學校是乖乖女，私底下原來係蒲精一名，更為Maisy的「交易」充當銜接人。與羅毓儀同為無綫「御用學生妹」的區明妙，除清純學生妹造型，她的蒲精形象被網民指為「壞過凱婷好多倍！」

即睇《黯夜守護者》最新劇情劇透
區明妙做壞學生，清純帶點邪氣。
區明妙做壞學生，清純帶點邪氣。（圖片來源：《黯夜守護者》截圖）
區明妙誘同學做PTGF的對白，也被網民熱烈討論。
區明妙誘同學做「交易」的對白，也被網民熱烈討論。（圖片來源：《黯夜守護者》截圖）

《黯夜守護者》區明妙「壞過凱婷好多倍」

區明妙在劇中飾演一名17歲的富家女何欣遙，不過價值觀明顯十分扭曲，除了有癮之外，更偷錢兼做「交易」。自己衰都不特止，更教唆家境清貧、面臨財困的羅毓儀蒲吧兼做「交易」呃男人錢，結果導致羅毓儀出事下場悲慘。網民對她的角色大感痛恨，斥她累人累己，更形容她「壞過凱婷好多倍受」！不過，網民同時亦都心水清，事關區明妙一貫乖乖女形象，今次豁出去做問題少女，演出有驚喜大力讚賞！

區明妙除清純學生妹造型，她的蒲精形象被網民指為「懷過凱婷好多倍！」
區明妙除清純學生妹造型，她的蒲精形象被網民指為「懷過凱婷好多倍！」（圖片來源：《黯夜守護者》）
區明妙飾演的Cindy為Maisy的援交交易充當銜接人。
區明妙飾演的Cindy為Maisy的「交易」充當銜接人。（圖片來源：《黯夜守護者》截圖）

更多：黯夜守護者｜1-5集劇情劇透：陳展鵬陳煒調查援交女學生謀殺案

區明妙 黯夜守護者｜1-5集劇情劇透：陳展鵬陳煒調查援交女學生謀殺案
黯夜守護者｜1-5集劇情劇透：陳展鵬陳煒調查援交女學生謀殺案（圖片來源：TVB提供《黯夜守護者》劇照）

區明妙熱愛戶外活動水着晒曲線

「御用學生妹」區明妙熱愛戶外，近日就趁機抓緊夏天的尾巴，大晒多輯泳照。

區明妙熱愛戶外，近日抓緊夏天的尾巴，大晒多輯比堅尼相及影片。
區明妙熱愛戶外，近日抓緊夏天的尾巴，大晒多輯泳照及影片。（圖片來源：IG＠miumiu__au）
區明妙IG勁多水着相，展現青春魅力。
區明妙IG勁多泳照，展現青春魅力。（圖片來源：IG＠miumiu__au）

區明妙引10.2萬粉絲追蹤

只有21歲的「千禧後」區明妙，現實中走可愛韓風路線，她不時在IG分享日常生活點滴，並以清純打扮，勁吸10.2萬followers。她一雙水汪汪大眼、小巧嘴唇配以精緻鵝蛋臉，與擁有「亞洲最美臉孔」、韓國人氣組合TWICE成員周子瑜撞樣，故被網民封為「港版周子瑜」。她向來在劇集飾演學生妹角色，去年憑《愛上我的衰神》一角榮登新女神。

區明妙果然係大個女，個膽都大啲！
區明妙果然係大個女，個膽都大啲！（圖片來源：[email protected]__au）
網民勁buy區明妙，指她如果過檔ViuTV可以摙贏Collar的Day。
網民勁buy區明妙，指她如果過檔ViuTV可以摙贏Collar的Day。（圖片來源：IG＠miumiu__au）
區明妙榮升女神，IG追蹤人數增至超過10萬。
區明妙榮升女神，IG追蹤人數增至超過10萬。（圖片來源：[email protected]__au）

9度演「年輕版」 留大台好浪費！

以區明妙的演技及外在條件，TVB算是執到好籌，但識唔識用又係另一回事。區明妙在劇集《童時愛上你》演楊卓娜的年輕版，同高海寧在童年時姊妹情深，其後反目﹗今次已是第9次演「年輕版」，之前在《一屋老友記》演年輕版滕麗名、《福爾摩師奶》演年輕版陳瀅、《她她她的少女時代》田蕊妮的年輕版以及《愛上我的衰神》陳嘉慧的年輕版，被封為無綫女演員御用「年輕版」!

區明妙在《愛上我的衰神》飾演年輕時的潘小渝。本來可愛甜美的女孩，因錯愛白卡佬美術老師而慘遭毒手。
區明妙在《愛上我的衰神》飾演年輕時的潘小渝。本來可愛甜美的女孩，因錯愛白卡佬美術老師而慘遭毒手。（圖片來源：《愛上我的衰神》截圖）
區明妙拒做韓國練習生，卻得到另一個機會在《她她她的少女時代》 飾演少女版田蕊妮，是她入行以來戲份最多的一部劇集。
區明妙拒做韓國練習生，卻得到另一個機會在《她她她的少女時代》 飾演少女版田蕊妮，是她入行以來戲份最多的一部劇集。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
區明妙在《童時愛上你》演年輕版楊卓娜「雷碧倩」，即高海寧家姐。
區明妙在《童時愛上你》演年輕版楊卓娜「雷碧倩」，即高海寧家姐。（圖片來源：《童時愛上你》截圖）
區明妙曾在《地產仔》以Cute爆的Cosplay造型演繹 「Alice BB 」一角，每次出現都只為欺騙胡子彤所飾演的IT宅男 「盲雞」 金錢。
區明妙曾在《地產仔》以Cute爆的Cosplay造型演繹 「Alice BB 」一角，每次出現都只為欺騙胡子彤所飾演的IT宅男 「盲雞」 金錢。 （圖片來源：《地產仔》截圖）

前Honey Bees成員拒赴韓做練習生

區明妙除了熱衷戲劇，也曾向音樂方面發展，為薛家燕旗下少女組合前Honey Bees成員之一。而《全民造星3》冠軍黑馬雲浩影（Cloud）及《聲夢傳奇》的鍾柔美，同樣曾為Honey Bees成員。區明妙2017年曾被韓國公司邀請當練習生受訓，但當時其她指自己尚未完成學業，而且認為韓國競爭太大，加上她愛演戲多過唱歌，所以最終選擇留在香港發展。

區明妙曾與家燕媽媽一齊拍廣告，又試過跟家燕媽媽去雲頂、新加坡、廣州等地登台演出。
區明妙曾與家燕媽媽一齊拍廣告，又試過跟家燕媽媽去雲頂、新加坡、廣州等地登台演出。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

區明妙現「神秘黑點」網民撐取代Day

早前區明妙於IG出post到郊外出走晒身形，畫面清涼消暑。有眼利網民發現她身上驚現「神秘黑點」，紛紛留言：「見到神秘的黑影」。有網民勁buy區明妙，指她如果過檔ViuTV可以鍊贏Collar的Day（許軼），留言：「妙妙過檔ViuTV，阿Day冇掟企啦！」、「直頭可以取代Day啦！」、「大家都係臉圓，佢自然過Day好多」。

區明妙 21歲「港版子瑜」IG派福利，身上驚現「神秘黑點」，被網民發現原來胸懷大「志」。
21歲「港版子瑜」IG派福利，身上驚現「神秘黑點」。（圖片來源：IG＠miumiu__au）
原來係區明妙呢一「點」，令她成為網民討論目標。
原來係區明妙呢一「點」，令她成為網民討論目標。（圖片來源：IG＠miumiu__au）

常見問題

區明妙與韓國女團邊位成員撞樣？

只有21歲的「千禧後」區明妙，現實中走可愛韓風路線，她擁有「亞洲最美臉孔」、韓國人氣組合TWICE成員撞樣…..詳見：區明妙演蒲精獲網民熱捧：壞過凱婷好多倍

羅毓儀演濕身伏屍一場戲為何頻頻NG？

監製和導演為了令畫面更加淒美，要求羅毓儀濕身上陣，加上當日溫度10度都唔夠，羅毓儀整個人都在打冷震……詳見：羅毓儀再逆齡演𡃁妹

撰文：東方新地圖片來源：IG＠miumiu__au、《黯夜守護者》截圖、新傳媒圖片庫、《地產仔》截圖、《愛上我的衰神》截圖、《童時愛上你》截圖資料或影片來源：TVBUSA

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