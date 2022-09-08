黯夜守護者 │ 區明妙21歲演蒲精極大反差獲讚 網民熱捧：壞過凱婷好多倍！
《黯夜守護者》區明妙「壞過凱婷好多倍」
區明妙在劇中飾演一名17歲的富家女何欣遙，不過價值觀明顯十分扭曲，除了有癮之外，更偷錢兼做「交易」。自己衰都不特止，更教唆家境清貧、面臨財困的羅毓儀蒲吧兼做「交易」呃男人錢，結果導致羅毓儀出事下場悲慘。網民對她的角色大感痛恨，斥她累人累己，更形容她「壞過凱婷好多倍受」！不過，網民同時亦都心水清，事關區明妙一貫乖乖女形象，今次豁出去做問題少女，演出有驚喜大力讚賞！
區明妙熱愛戶外活動水着晒曲線
「御用學生妹」區明妙熱愛戶外，近日就趁機抓緊夏天的尾巴，大晒多輯泳照。
區明妙引10.2萬粉絲追蹤
只有21歲的「千禧後」區明妙，現實中走可愛韓風路線，她不時在IG分享日常生活點滴，並以清純打扮，勁吸10.2萬followers。她一雙水汪汪大眼、小巧嘴唇配以精緻鵝蛋臉，與擁有「亞洲最美臉孔」、韓國人氣組合TWICE成員周子瑜撞樣，故被網民封為「港版周子瑜」。她向來在劇集飾演學生妹角色，去年憑《愛上我的衰神》一角榮登新女神。
9度演「年輕版」 留大台好浪費！
以區明妙的演技及外在條件，TVB算是執到好籌，但識唔識用又係另一回事。區明妙在劇集《童時愛上你》演楊卓娜的年輕版，同高海寧在童年時姊妹情深，其後反目﹗今次已是第9次演「年輕版」，之前在《一屋老友記》演年輕版滕麗名、《福爾摩師奶》演年輕版陳瀅、《她她她的少女時代》田蕊妮的年輕版以及《愛上我的衰神》陳嘉慧的年輕版，被封為無綫女演員御用「年輕版」!
前Honey Bees成員拒赴韓做練習生
區明妙除了熱衷戲劇，也曾向音樂方面發展，為薛家燕旗下少女組合前Honey Bees成員之一。而《全民造星3》冠軍黑馬雲浩影（Cloud）及《聲夢傳奇》的鍾柔美，同樣曾為Honey Bees成員。區明妙2017年曾被韓國公司邀請當練習生受訓，但當時其她指自己尚未完成學業，而且認為韓國競爭太大，加上她愛演戲多過唱歌，所以最終選擇留在香港發展。
區明妙現「神秘黑點」網民撐取代Day
早前區明妙於IG出post到郊外出走晒身形，畫面清涼消暑。有眼利網民發現她身上驚現「神秘黑點」，紛紛留言：「見到神秘的黑影」。有網民勁buy區明妙，指她如果過檔ViuTV可以鍊贏Collar的Day（許軼），留言：「妙妙過檔ViuTV，阿Day冇掟企啦！」、「直頭可以取代Day啦！」、「大家都係臉圓，佢自然過Day好多」。
常見問題
區明妙與韓國女團邊位成員撞樣？
只有21歲的「千禧後」區明妙，現實中走可愛韓風路線，她擁有「亞洲最美臉孔」、韓國人氣組合TWICE成員撞樣…..詳見：區明妙演蒲精獲網民熱捧：壞過凱婷好多倍
羅毓儀演濕身伏屍一場戲為何頻頻NG？
監製和導演為了令畫面更加淒美，要求羅毓儀濕身上陣，加上當日溫度10度都唔夠，羅毓儀整個人都在打冷震……詳見：羅毓儀再逆齡演𡃁妹
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