黯夜守護者大結局｜謝東閔又做Final Boss勁冇驚喜 江嘉敏淚崩爆發演技

由徐正康和吳冠宇聯合監製、鄭成武編審的一連20集劇集《黯夜守護者》，今晚（30日）大結局。繼上集Rocky（陳國峰飾）被「神秘人」殺死、Da姐（陳敏之飾）在上一集亦告身亡，全城競猜的終極「Big Boss」身份終告曝光，「眾望所歸」是經常神出鬼沒的李文杰（謝東閔飾），而另一驚人秘密則為文杰原來是黑幫大哥大輝哥（歐瑞偉飾）的兒子。