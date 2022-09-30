黯夜守護者大結局｜謝東閔又做Final Boss勁冇驚喜 江嘉敏淚崩爆發演技
陳敏之慘死 江嘉敏爆喊場面催淚
上回講到威爺（李國麟飾）睇到「神秘人」真身，尾二一集文杰走進病房準備殺人滅口，豈料遭輝Sir（陳展鵬飾）撞破事敗，而目睹文杰用電槍電擊輝Sir的Da姐則被追至天台，並於掙脫期間意外墮樓身亡。在殮房認屍一幕，Da姐女兒小寶（江嘉敏飾）情緒大爆發，怒吼之餘還嚎啕大哭，場面催淚。江嘉敏透露拍攝當日，敏之的「死人妝容」一直保持神秘，直至Roll機一刻，江嘉敏才首度目睹對方「遺容」，她坦言自己因而迅速進入狀態：「一打開個屍袋，個感覺好真實，大家嘅反應好真，見到佢塊面咁多傷痕都好唔開心，拍完呢場戲我同敏之都不停喊。」
江嘉敏5年時間大崩壞
由於最近無綫晚上重播《誇世代》（2017），觀眾一晚可以睇足「誇世代」的江嘉敏，然而5年前後的對比實在差得太遠，有網民Cap低兩劇近似的角度，江嘉敏的顏值和「腫脹程度」實在太令人崩潰，有網民更笑言「浮屍咁」、「呢5年你到底經歷咗啲咩」、「點然個下巴咁圓潤」等等
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陳展鵬為角色「頹廢」到真人都攰
跟Da姐關係曖昧的輝Sir認屍現場雖看似冷靜，實質難過又自責，甚至一度諗唔開撞車自殘；及後在海旁的Solo剖白戲，更充分表現出他對於一次又一次間接令摯親離世的愧疚及無力感。陳展鵬事後受訪時坦言抽離角色有一定難度：「同以往好唔同，今次演一個比較有深度、有質感嘅人，我喺呢個角色度踩得好入，成個狀態係幾唔開心同辛苦。」展鵬又謂為了營造「頹廢」感，刻意搞到自己成日都好攰：「就算可以早收工，我都會做運動同夜少少瞓，等自己精神好攰、好疲態。」展鵬又特別感激監製及編審願意接納演員的想法，不斷修改劇本達致最佳效果：「好開心套劇一路有正評，多謝香港同海外觀眾支持。」
謝東閔又做Big Boss好冇驚喜！
至於Big Boss則眾望所歸是謝東閔，除了是殺手、亦是毒販「挪亞方舟」；對於Big Boss身份終於「見光」，東閔笑道：「好多人都一早估到，但為咗令大家睇得投入啲，就算同事問我係咪真係Big Boss，我都冇認呀。」東閔坦言今次角色內心世界複雜，最難是大部份劇情需用眼神交代，故事前自己下了不少準備功夫：「最難忘係個結局，因為有好多動作戲又開槍，大家花咗好多心思去設計同演呢一場，我都好期待。」對於部分網友嫌東閔角色木獨，監製吳冠宇解釋謂：「因為我哋想佢有突破，所以表情同聲線都刻意要求佢做得Under啲。」
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