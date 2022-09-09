黯夜守護者｜江嘉敏齊蔭髮型被指似粒珍寶珠 原來曾與「好姊妹」馮盈盈撞頭

無綫新劇《黯夜守護者》主演之一江嘉敏今次突破性以一個齊蔭髮型亮相，成功掀起不少話題。但原來她去年拍攝期間，為保持造型都花上不少功夫，事關頭髮生得快，仲唔覺意同佢嘅「好姊妹」馮盈盈撞款添！
江嘉敏在劇中飾演陳敏之個女。（圖片來源：《黯夜守護者》劇照）
江嘉敏髮型再惹爭議
對於今次江嘉敏的髮型，觀眾都有唔少意見！當中大讚江嘉敏可愛兼「後生咗」嘅言論都為數不少！尤其是江嘉敏早期因為拍劇而剪短頭髮被指「顏值大減」，突然行可愛風的確有很大反差，對反，都有人話江嘉敏面圓圓加埋個煲蓋頭，更加盡得面大，「好似粒珍寶珠」。不過江嘉敏在劇中要扮後生都係無可奈何，事關她飾演的盧小寶，角色設定是20歲，仲要係陳敏之個女，二人實際年齡分別係27歲同埋43歲，同劇入面一樣相差16年！
20歲，似唔似？（圖片來源：《黯夜守護者》劇照）
仲要同實際年齡係16歲嘅楊凱博有感情線！（圖片來源：《黯夜守護者》劇照）
佢自己都有Po舊照幫手宣傳！（圖片來源： [email protected]_kong）
髮型難Keep？ 江嘉敏：每星期要剪一次
江嘉敏其實唔係第一次剪齊蔭頭，她笑指對上一次是2018年拍攝劇集《福爾摩師奶》時，又笑言剪齊蔭頭的優點是「前蔭長到可以唔畫眉」，而缺點就係「要每星期見髮型師一次」。
江嘉敏日前和「小男友」林凱恩約會，令她的新齊蔭頭造型曝光。（圖片來源： [email protected]_kong）
不過江嘉敏被林凱恩取笑她厚厚的髮型像一個「煲蓋」！（圖片來源： [email protected]_kong）
江嘉敏剪新造型是因為她在新劇《黯夜守護者》飾演一名網紅，將與謝東閔有感情線。（圖片來源： [email protected]_kong）
江嘉敏笑言「齊蔭敏」又再出動。（圖片來源： [email protected]_kong）
原來她在2019年播出的劇集《福爾摩師奶》中，就曾以齊蔭加孖辮造型飾演女僕「丁曉堯」。（圖片來源： [email protected]_kong）
江嘉敏指剪齊蔭頭的確令她睇落細個少少。（圖片來源： [email protected]_kong）
同馮盈盈撞髮型
其實近年一直都傳聞，江嘉敏同馮盈盈這對昔日好姊妹已反面，早前江嘉敏曾以著旗袍舊相狙擊馮盈盈著旗袍的新相，而當時江嘉敏的齊蔭髮型亦同馮盈盈早前在大熱劇集《反黑路人甲》中飾演的「Madam Koo」髮型撞到應。
馮盈盈在早前大熱劇集《反黑路人甲》中飾演的「Madam Koo」也剪了一頭齊蔭髮型。（圖片來源： [email protected]）
拍劇期間馮盈盈曾大呻：「齊蔭真係唔易Keep，呢段時間要成日來修剪、來染髮，辛苦晒我個頭嘅幕後功臣。」（圖片來源： [email protected]）
劇集《反黑路人甲》播出時，馮盈盈更曾特別remake多一次「齊蔭Madam Koo」的招牌髮型。（圖片來源： [email protected]）
短髮Look致敬仙杜拉？ 戰鬥格被嘲滲「東莞味」
而事實上，江嘉敏早前已經為拍攝劇集《四十二章經》而剪去多年長髮，豈料她犧牲嘅唔單止係留落多年嘅髮絲，她更曾自爆因為剪短髮連個男朋友都冇埋！當日她曾經在IG寫道：
知道嗎舊人
嗱長頭髮丫
一個人愛你係唔會理你長頭髮定短頭髮
嘉敏生日，當時她已為新劇《四十二章經》剪了短髮，男友Anthony亦有出po為她慶生，上載兩人頭貼頭齊嘟嘴合照，以英文留言：「Happy birthday to my perfect one……」網友還以為他放風好事近。（圖片來源： [email protected]）
為咗一部劇，好犧牲呀！（圖片來源： [email protected]_kong）
江嘉敏短髮Look再被批評
其實嫌棄江嘉敏短頭髮的，不單只是佢前男友，仲有一班網民。早前發福不少的江嘉敏於IG貼谷胸照，自稱獲友人大讚「身瘦咗但塊面圓咗」，並謂：「我把自己吃得這麼圓，就是為了不被別人看扁。」自信滿滿的她早前還以戰鬥格，穿黑色Deep V Bra Top披藍色西裝外套入馬場，惟有網民嫌「鄉姑」味濃，紛紛留言「件衫隻色想點，以為返咗大陸」、「東莞夜場小姐」、「啲Taste咁差」、「花家姐咁款」、「以為夾個髮夾喺頭就會似番女人？」等。然而去年底換上新造型時，江嘉敏已被指「完全Carry唔到短髮」，甚至問：「係咪致敬仙杜拉？」
江嘉敏近日於IG貼出谷胸照，自稱獲友人大讚「身瘦咗但塊面圓咗」。（圖片來源： [email protected]_kong）
江嘉敏早前戴上髮夾，怎料被網民嘲「花家姐咁款」，「鄉姑」味濃。（圖片來源： [email protected]_kong）
江嘉敏去年底換上短髮新造型，有網民問她是否向前輩仙杜拉致敬。（圖片來源： [email protected]_kong）
認自己化妝幾恐怖 爆造型原來搵朋友幫手
對於被封「時裝車禍」，江嘉敏接受鄭裕玲（Do姐）主持的商台節目《口水多過浪花》訪問時，大方直認不懂扮靚、幫自己化妝都幾恐怖，「可能件衫本身係靚，但我冇諗到咁深層次，原來件衫唔啱我身形著，我冇留意呢啲。」又表示造型是搵朋友幫手，現會考慮聘請形象指導，Do姐追問：「嗰個朋友絕咗交未？」江嘉敏即解釋：「冇，朋友好好，佢哋有勸我嘅，但我就好堅持，我覺得呢件衫真係好靚，咁其實自己衰囉！」
江嘉敏日前接受Do姐（左）的電台節目訪問，她自認唔識扮靚。（圖片來源： [email protected]_kong）
成「車禍」榜常客 被批造型老氣兼自曝其短
假如「宇宙巨肺」鄧紫棋是歌壇「時裝車禍」的代表，那麼劇界的「佼佼者」必定是江嘉敏，皆因她幾乎次次現身大型活動都例牌炒車！好似2019年出席《萬千星輝頒獎典禮2020》，當時蜜運中的江嘉敏一身「幸福肥」，卻穿上一襲Bling Bling直間緊身魚尾裙，將其腰間贅肉表露無遺，相當趕客；而經常被批評打扮過於成熟的她，上月以黑色喱士襯藍色連身短裙Look亮相《周年慶典節目巡禮2022》，雖然「中門暗開」身形若隱若現，但仍遭網民狂踩顯肥兼老氣。
江嘉敏於IG自貼《萬千星輝頒獎典禮2020》的造型照。（圖片來源： [email protected]_kong）
然而媒體鏡頭下的江嘉敏現晒粗腰、肥腩。（圖片來源：網上截圖）
江嘉敏出席《周年慶典節目巡禮2022》的一身造型被指顯肥又老氣。（圖片來源： [email protected]_kong）
更多「炒車」之作
江嘉敏近日嘅時髮型，已經長返唔少喇！（圖片來源： [email protected]_kong）