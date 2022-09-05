黯夜守護者｜26歲羅毓儀再逆齡演𡃁妹 揭首集「濕身毒癮」拍攝苦況
先睇《黯夜守護者》第1集劇情(09/05) 援交女學生伏屍後巷
警署警長陳煒阻止少女羅毓儀在酒吧鬧事，被羅毓儀誤傷。羅毓儀與同學區明妙起爭執，沙展陳展鵬出面調停。陳展鵬事業不順，獲扁瓦爐火鍋店老闆娘陳敏之安慰。羅毓儀伏屍後巷，疑因過量吸毒致死。陳展鵬被調派到陳煒所屬的重案組，二人往羅毓儀就讀的學校調查。區明妙在母親胡蓓蔚陪同下作供，道出羅毓儀做援交一事。羅毓儀的父母早已離異，陳煒指責她的父親未有依時給予贍養費。羅毓儀的父母在天台爭執，羅毓儀之母企圖跳樓，陳展鵬、陳煒趕來阻止……
羅毓儀濕身伏屍頻頻NG
作為劇集中的「新人」，羅毓儀為演出亦非常博命，別以為伏屍就「瞓喺度」咁簡單！日前她接受傳媒訪問時就透露，當日她拍攝此場戲之前原來已經連續踩足十幾個鐘，而且監製和導演為了令畫面更加淒美，更加要求羅毓儀濕身上陣，加上當日溫度10度都唔夠，令「瞓喺度」的羅毓儀整個人都在打冷震，完全不能自控，個嘴唇震個不停頻頻NG！
羅毓儀專演少女 憑「濕身」「毒癮」成名
現時26歲的羅毓儀（Yuki）是2019年第30期無綫電視藝員訓練班學員，出道3年已獲得不少演出機會。雖然大部分都不是「主演」，不過她的演出總能在觀眾心目中留下深刻印象，例如在剛播畢的《白色強人II》以及早前的《食腦喪B 》中的表現而獲得不少讚賞！
羅毓儀《白色強人II》濕身爆喊雨中狂奔
在剛播畢的無綫劇《白色強人2》中，第二集劇情講到，祝文君在立法會暈倒，患有結節性硬化症，經郭晉安拼命搶救仍不樂觀，祝文君女兒羅毓儀為見母親最後一面，胡定欣冒住狂風暴雨接她到醫院，可惜最後還是未能如願。郭晉安在二人抵埗前在手術枱上宣布趙苑蘭死亡時間。26歲羅毓儀冒雨狂奔一幕話喊就喊，演繹少女角色毫無違和感，喊到面都紅晒，眼淚從眼角慢慢滴落嚟非常好戲。
羅毓儀《食腦喪B》演毒癮不良少女
《食腦喪B》羅毓儀演一名有毒癮的不良少女，角色雖然短短一集但甚有發揮﹗劇中刻意化殘妝，令樣子看來憔悴，她在社交網貼出多張拍劇花絮並分享感受：「訓練班未畢業第一個有名嘅角色就係阿Tea，知道有得演嘅時候超級興奮但又好緊張，雖然唔係好多戲份，但係要演一個吸毒又見到幻覺嘅女仔對我好有挑戰性﹗」
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羅毓儀臨時頂上《雙生陌生人》演「嫩版湯洛雯」
在開劇前一星期才被調入劇組的羅毓儀在劇中飾演湯洛雯的年輕版，仲同黃庭鋒有吻戲，雖然畫面上十分含蓄，已足以挑起網民神經，留言搞笑謂：「還我羅毓儀螢幕初吻。」羅毓儀自爆是「執二攤」演嫩版湯洛雯，而且在拍攝前一星期才被通知加入劇組：「呢個角色原本由另一位演員演，但佢後來因為某啲原因辭演，所以我接嘅時候好急，唔係好夠時間做功課，都好擔心出嚟嘅效果。今次係我第一次演愛情戲同埋有吻戲，所以好緊張，有啲位做得唔係好好，（黃）庭鋒見到會叫我放鬆啲、唔好太擔心，佢係一個好好嘅對手。」
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羅毓儀《好聲好戲》聲演落淚
其實羅毓儀在第一季《好聲好戲》中邀請了她在2019藝員訓練班的同學李紹堅做拍檔，聲演鍾嘉欣和吳卓羲在劇集《缺宅男女》中的一段戲分，表現獲評判們一致讚好，之後兩人更一齊翻唱《缺宅男女》的主題曲〈傷城記〉，並放上社交網分享。
城大工商管理畢業 棄2萬月薪做演員袋4位數
2018年羅毓儀以一級榮譽成績取得香港城市大學工商管理榮譽學士（商業營運管理）學位，翌年她投考無綫第30期電視藝員訓練班，之後加入無綫成為旗下藝人。據知畢業後她試過做大公司Management Trainee，每個月收入兩萬多，但她始終不甘心，所以做了一個多月就去了投考藝訓班，笑言月入只有4位數也開心。除了拍劇外，去年4月，羅毓儀又透過無綫內部招募，獲得參加配音比賽節目《好聲好戲》的機會。
《愛回家》靠萌樣搶鏡
而羅毓儀亦曾在無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演與「熊尚善」（滕麗名飾）做對手的美少女作家「路小小」，雖然當時這個角色無對白兼出場不足三分鐘，但 Yuki仍憑著Cute爆造型和古靈精怪的表情，成功引起眾多網民關注。
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