黯夜守護者

黯夜守護者｜26歲羅毓儀再逆齡演𡃁妹 揭首集「濕身毒癮」拍攝苦況

最新娛聞
東方新地

廣告

由三大「亞視台柱」陳煒（煒哥）、陳展鵬以及袁文傑，再搭檔江嘉敏及陳敏之主演的無綫新劇《黯夜守護者》於今晚首播，第一集劇情就已經挑戰禁忌，處理「問題少女」案件。但中飾演學生妹梁敏詩的羅毓儀最為搶鏡，將自己的兩大成名力作「濕身」、「毒癮」元素集於一身！

黯夜守護者 其實羅毓儀已經26歲。
其實羅毓儀已經26歲。（圖片來源：《黯夜守護者》造型照）
黯夜守護者 但由於天生童顏，經常逆齡飾演十幾歲的小妹妹。
但由於天生童顏，經常逆齡飾演十幾歲的小妹妹。（圖片來源：《黯夜守護者》造型照）

先睇《黯夜守護者》第1集劇情(09/05) 援交女學生伏屍後巷

警署警長陳煒阻止少女羅毓儀在酒吧鬧事，被羅毓儀誤傷。羅毓儀與同學區明妙起爭執，沙展陳展鵬出面調停。陳展鵬事業不順，獲扁瓦爐火鍋店老闆娘陳敏之安慰。羅毓儀伏屍後巷，疑因過量吸毒致死。陳展鵬被調派到陳煒所屬的重案組，二人往羅毓儀就讀的學校調查。區明妙在母親胡蓓蔚陪同下作供，道出羅毓儀做援交一事。羅毓儀的父母早已離異，陳煒指責她的父親未有依時給予贍養費。羅毓儀的父母在天台爭執，羅毓儀之母企圖跳樓，陳展鵬、陳煒趕來阻止……

黯夜守護者 羅毓儀的父母在天台爭執，羅毓儀之母企圖跳樓，陳展鵬、陳煒趕來阻止……
羅毓儀的父母在天台爭執，羅毓儀之母企圖跳樓，陳展鵬、陳煒趕來阻止……（圖片來源：TVB提供《黯夜守護者》劇照）

羅毓儀濕身伏屍頻頻NG

作為劇集中的「新人」，羅毓儀為演出亦非常博命，別以為伏屍就「瞓喺度」咁簡單！日前她接受傳媒訪問時就透露，當日她拍攝此場戲之前原來已經連續踩足十幾個鐘，而且監製和導演為了令畫面更加淒美，更加要求羅毓儀濕身上陣，加上當日溫度10度都唔夠，令「瞓喺度」的羅毓儀整個人都在打冷震，完全不能自控，個嘴唇震個不停頻頻NG！

黯夜守護者 同劇仲有另一位學生妹專員區明妙。
同劇仲有另一位學生妹專員區明妙。（圖片來源：[email protected]
黯夜守護者 兩人都係童顏專員！
兩人都係童顏專員！（圖片來源：[email protected]

羅毓儀專演少女 憑「濕身」「毒癮」成名

現時26歲的羅毓儀（Yuki）是2019年第30期無綫電視藝員訓練班學員，出道3年已獲得不少演出機會。雖然大部分都不是「主演」，不過她的演出總能在觀眾心目中留下深刻印象，例如在剛播畢的《白色強人II》以及早前的《食腦喪B 》中的表現而獲得不少讚賞！

羅毓儀《白色強人II》濕身爆喊雨中狂奔

在剛播畢的無綫劇《白色強人2》中，第二集劇情講到，祝文君在立法會暈倒，患有結節性硬化症，經郭晉安拼命搶救仍不樂觀，祝文君女兒羅毓儀為見母親最後一面，胡定欣冒住狂風暴雨接她到醫院，可惜最後還是未能如願。郭晉安在二人抵埗前在手術枱上宣布趙苑蘭死亡時間。26歲羅毓儀冒雨狂奔一幕話喊就喊，演繹少女角色毫無違和感，喊到面都紅晒，眼淚從眼角慢慢滴落嚟非常好戲。

黯夜守護者 白色強人2 26歲羅毓儀演技大爆發話喊就喊。
26歲羅毓儀演技大爆發話喊就喊。（圖片來源：TVB截圖）
黯夜守護者 白色強人2 羅毓儀為見母親最後一面，雨中狂奔。
羅毓儀為見母親最後一面，雨中狂奔。（圖片來源：TVB截圖）

羅毓儀《食腦喪B》演毒癮不良少女

《食腦喪B》羅毓儀演一名有毒癮的不良少女，角色雖然短短一集但甚有發揮﹗劇中刻意化殘妝，令樣子看來憔悴，她在社交網貼出多張拍劇花絮並分享感受：「訓練班未畢業第一個有名嘅角色就係阿Tea，知道有得演嘅時候超級興奮但又好緊張，雖然唔係好多戲份，但係要演一個吸毒又見到幻覺嘅女仔對我好有挑戰性﹗」

黯夜守護者 雙生陌生人 食腦喪B 在《食腦喪B》演不良少女，同陳榮峻合作﹗羅毓儀發文感謝劇中的前輩們﹗
在《食腦喪B》演不良少女，同陳榮峻合作﹗羅毓儀發文感謝劇中的前輩們﹗（圖片來源：[email protected]

&t=277s

羅毓儀臨時頂上《雙生陌生人》演「嫩版湯洛雯」

在開劇前一星期才被調入劇組的羅毓儀在劇中飾演湯洛雯的年輕版，仲同黃庭鋒有吻戲，雖然畫面上十分含蓄，已足以挑起網民神經，留言搞笑謂：「還我羅毓儀螢幕初吻。」羅毓儀自爆是「執二攤」演嫩版湯洛雯，而且在拍攝前一星期才被通知加入劇組：「呢個角色原本由另一位演員演，但佢後來因為某啲原因辭演，所以我接嘅時候好急，唔係好夠時間做功課，都好擔心出嚟嘅效果。今次係我第一次演愛情戲同埋有吻戲，所以好緊張，有啲位做得唔係好好，（黃）庭鋒見到會叫我放鬆啲、唔好太擔心，佢係一個好好嘅對手。」

黯夜守護者 雙生陌生人
（圖片來源：《雙生陌生人》截圖）
黯夜守護者 雙生陌生人 羅毓儀預告有床戲﹗
羅毓儀預告有床戲﹗（圖片來源：《雙生陌生人》劇照）
黯夜守護者 雙生陌生人 羅毓儀在劇中和黃庭鋒有不少親熱戲﹗
羅毓儀在劇中和黃庭鋒有不少親熱戲﹗（圖片來源：《雙生陌生人》截圖）
黯夜守護者 雙生陌生人 喊到大粒粒眼淚，睇到好心痛﹗
羅毓儀喊到大粒粒眼淚，睇到好心痛﹗（圖片來源：《雙生陌生人》截圖）

羅毓儀《好聲好戲》聲演落淚

其實羅毓儀在第一季《好聲好戲》中邀請了她在2019藝員訓練班的同學李紹堅做拍檔，聲演鍾嘉欣和吳卓羲在劇集《缺宅男女》中的一段戲分，表現獲評判們一致讚好，之後兩人更一齊翻唱《缺宅男女》的主題曲〈傷城記〉，並放上社交網分享。

黯夜守護者 雙生陌生人 食腦喪B 羅毓儀
羅毓儀表演時十分投入，以致在表演結束後心情仍未能平復。（圖片來源：《好聲好戲》截圖）
黯夜守護者 雙生陌生人 食腦喪B 羅毓儀
獲評判們一致讚好，羅毓儀繼續爆喊感謝導師龍天生的悉心指導。（圖片來源：《好聲好戲》截圖）

城大工商管理畢業 棄2萬月薪做演員袋4位數

2018年羅毓儀以一級榮譽成績取得香港城市大學工商管理榮譽學士（商業營運管理）學位，翌年她投考無綫第30期電視藝員訓練班，之後加入無綫成為旗下藝人。據知畢業後她試過做大公司Management Trainee，每個月收入兩萬多，但她始終不甘心，所以做了一個多月就去了投考藝訓班，笑言月入只有4位數也開心。除了拍劇外，去年4月，羅毓儀又透過無綫內部招募，獲得參加配音比賽節目《好聲好戲》的機會。

黯夜守護者 羅毓儀
除了「路小小」這個角色外，羅毓儀又曾在《踩過界II》飾演過護士，在新劇《星空下的仁醫》中，她又會飾演兒科護士羅日菁，不過網友都笑她似兒科病人多啲！（圖片來源：[email protected]

《愛回家》靠萌樣搶鏡

而羅毓儀亦曾在無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演與「熊尚善」（滕麗名飾）做對手的美少女作家「路小小」，雖然當時這個角色無對白兼出場不足三分鐘，但 Yuki仍憑著Cute爆造型和古靈精怪的表情，成功引起眾多網民關注。

黯夜守護者 羅毓儀
羅毓儀去年開始在 《愛．回家之開心速遞》中飾演人氣作家「路小小」。（圖片來源：新傳媒資料庫）
黯夜守護者 每次出場都係同飾演「熊尚善」的滕麗名演出對手戲。
每次出場都係同飾演「熊尚善」的滕麗名演出對手戲。（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖》）
黯夜守護者 羅毓儀
羅毓儀之前曾在 《愛．回家之開心速遞》 演過多個小角色，包括女大學生、球場少女及 《大四喜×小四喜》 啦啦隊 （見圖） 等。（圖片來源：新傳媒資料庫）

撰文：東方新城圖片來源：《黯夜守護者》造型照、劇照、劇集截圖、[email protected]資料或影片來源：YouTube＠TVB USA、TVB Official

讀者留言

熱門文章

 