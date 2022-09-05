黯夜守護者｜26歲羅毓儀再逆齡演𡃁妹 揭首集「濕身毒癮」拍攝苦況

由三大「亞視台柱」陳煒（煒哥）、陳展鵬以及袁文傑，再搭檔江嘉敏及陳敏之主演的無綫新劇《黯夜守護者》於今晚首播，第一集劇情就已經挑戰禁忌，處理「問題少女」案件。但中飾演學生妹梁敏詩的羅毓儀最為搶鏡，將自己的兩大成名力作「濕身」、「毒癮」元素集於一身！