黯夜守護者｜袁文傑連環被潑 笑言鍾意「米田共水」多過紅油
鍾意米田共水多過紅油
在周 一、二（26 及 27 日）播出兩集，William（袁文傑飾）因被淋紅油而遭揭發「呃人錢」，袁文傑透露從演以來首次遭淋紅油及淋「米田共」，他笑言後者感覺更好，皆因「米田共水」其實以美味的香蕉、麥皮及阿華田製成，反之紅油入眼會很麻煩：「因為要一Take過，壓力一定會有，但負責淋我嘅羅浩銘壓力仲大，因為淋得唔湯唔水都冇得再拍過，哈哈！」他稱不擔心角色被觀眾討厭，並指今次拍攝有意外收穫：「唔少朋友睇完都同我講，我今次形象好突出。」
不怕觀眾討厭
被問到暖男形象大轉變會否惹來惹觀眾討厭，袁文傑說：「唔怕！以往演過唔少反派角色啦，今次仲有意外收穫，唔少朋友睇完都同我講，『傑仔呢次形象好突出』。對於有網友指他是戲中Big Boss，他就回答：「好開心囉，有觀眾懷疑我係Big Boss，證明…至於係咪呢？睇落去咪知囉！」
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