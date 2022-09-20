黯夜守護者｜陳煒憶亡父淚崩 遺憾太少時間陪伴 失婚後檢討變小鳥依人
陳煒演單親媽七情上面
48歲的陳煒，96年成為亞洲小姐冠軍入行，08年嫁給細3年的台灣商人顏志行，不過這段婚姻只維持了4年，煒哥由台北返港加盟無綫，拍過多部劇集，演技早已獲觀眾認同。最近煒哥在新劇《黯夜守護者》擔正女一，飾演單親媽媽兼女警長，雖然現實生活中未嘗做人母，但她演得非常肉緊，面對劇中的反叛兒子何子俊(楊凱博飾)的，煒哥七情上面，兩母子好有火花。
今年4月丁父憂仍頂硬上拍劇
煒哥父親於今年4月因病離世，當時煒哥正忙於拍攝劇集《回歸》，不過她絲毫未有因而影響表現，獲台前幕後大讚專業。煒哥受訪時坦言由於父親離世時年事已高，故要接受事實不算太難，反而最難過的是自己心中的關口：「我覺得自己好少時間陪伴喺佢身邊，係過唔到自己嗰一關。」煒哥坦言父親雖然沒有說出口，但她清楚感受到對方以自己為榮：「我知道佢成日攞我啲相畀佢啲朋友睇，會好開心聽到人哋讚美我。」
憶亡父多次哽咽
煒哥透露其實由踏入十八歲開始，陳父每年都會為她拿取「香港小姐」報名表格，可是煒哥因為害羞未有理會：「著住泳衣行嚟行去咩，唔得㗎嘛！」問到有沒有承諾過父親要做出成績？煒哥即哽咽說：「其實冇特別講呢啲，2018年我拎到『最受歡迎電視女角色』，同馬國明一齊夾份搞慶功，我都有請爹哋嚟……（開始淚崩並以紙巾拭淚）當時爹哋係好開心可以分享到我嘅喜悅。」訪問完畢後，煒哥再應無綫娛樂新聞台要求向亡父發表愛的宣言，內容感性。
感謝25年前被 Ken 哥喪鬧
說回當年選美入行，煒哥笑指當年因為化妝師朋友鼓勵她要多開眼界，才下定決心參選亞姐；雖然憑亞姐冠軍身份入行拍劇一開始就當女主角，但煒哥卻因此碰釘無數。煒哥指當年被Ken哥鄭則仕鬧得好甘：「因為佢要求好高，令我短時間內急速成長。25年前如果冇佢，我相信我今日成績應該冇咁好。因為Ken哥帶領，令我慢慢知道咩叫演戲。」醉心演戲的煒哥，坦言不介意加盟無綫後重新「由低做起」，即使需要性感演出都無所謂，她覺得最大挑戰反而是演霸氣角色：「同我本人性格落差太大，本身我把聲好柔弱，依家慢慢練到粗豪晒。因為要做有氣勢嘅角色，你必須用到丹田嚟講對白，好攰！尤其《宮心計 2深宮計》，攰到不得了。」
大讚陳展鵬好 Man
煒哥今年先後有《雙生陌生人》、《回歸》及《黯夜》三部作品推出，她指三部之中，最難演繹而又最喜歡的是《黯夜》：「呢部戲份最重，同埋好開心可以同到展鵬合作，起碼十幾年冇同佢合作。我哋每一場戲拍之前都會傾一傾先，佢依家好成熟同好 Man。」
為醫生未婚夫轉性
煒哥與醫生男友陳國強拍拖兩年，去年11月男友求婚成功，原本入紙準備今年4月做新娘，可惜因煒哥90歲的父親突然病逝，二人決定押後婚期，據知今個月將會拉埋天窗，煒哥正式成為陳太。對於再婚，煒哥坦言會從第一次婚姻失敗中學習，令她更加清楚如何做一個好太太，知道如何再做些，她說：「以前因為性感太強，所有事都自己去解決……今次學精咗，面對未婚夫成個心都畀晒佢，工作以外嘅時間都黐實佢，係一個好貼服嘅小鳥依人。」她希望婚後的生活50年不變，好似現在一樣甜蜜、開心。
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48歲的陳煒，事業愛情兩得意，若今年拎埋視后，就真係喜上加喜。
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