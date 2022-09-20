黯夜守護者｜陳煒憶亡父淚崩 遺憾太少時間陪伴 失婚後檢討變小鳥依人

陳煒最近在無綫劇《黯夜守護者》飾演單親媽媽，對住個反叛仔演出肉緊，演技備受讚賞。日前陳煒接受無綫娛樂新聞台《星光路上》訪問， 大談入行後的心路歷程，講到亡父今年病逝，陳煒忍不住淚崩，但當提起第二春就笑得好甜，仲話第一段婚姻失敗，令她改變自己要成為小鳥依人，陳煒誓與醫生老公陳國強結婚後50年不變。