黯夜守護者｜網民競猜黑衣人真實身份 網民列3大疑點指證一定係謝東閔
有人死就有神秘黑衣人
《黯夜守護者》每次角色死亡，例如Maisy（羅毓儀飾）、Jeff（施焯日飾）、高仿明（KT唐嘉麟飾），都定必出現「神秘人」，有眼利的觀眾知道呢名黑衣人已非第一次出現，早於劇集開播時在少女PTGF個案亦出現過，Maisy（羅毓儀飾）曾於後巷借用神秘人電話致電母親，但並無留下任何線索，而神秘人遲遲都未露面，因此大部分觀眾都估計他將會是串連起整套劇的「BigBoss」。
網民指出 三大原因都好難唔係謝東閔
網民紛紛表示，謝東閔飾演的李文杰係一名遊戲開發商，喜歡跑步，整套劇將他營造得斯文正面，然後又要讓人感覺神秘。而網民對李文杰有懷疑係基於Jeff之前開車撞倒對方時，作全黑打扮。因此列出三大原因，指出謝東閔好難唔係Big Boss
1.謝東閔角色一出場就以好人角色登場，但從來都沒有對角色作深入描寫，如果從來都唔係佢的話，咁謝東閔的角色在劇情上就可有可無。
2.謝東閔在畫面上，總是在夜晚著黑色衫放狗，而且每次在有角色死亡後，都唔會缺少對佢的鏡頭特寫，在畫面的暗示上都非常明顯。
3.此外謝東閔的角色是遊戲開發者，他最想令自己遊戲變得刺激好玩，因此會有好大犯罪動機將自己的想法在現實世界實驗一次，然後再放入遊戲。
此外，網民補充，當CK（陳煒飾）和輝Sir（陳展鵬飾）到達Jeff死亡現場時，發現李文杰同樣在場，不過佢就聲稱自己被車撞至暈倒，因此都好難唔係謝東閔做。
如果唔係謝東閔係袁文傑 就會變神劇
前晚播出的一集William（袁文傑飾）為了五百萬現金隔著電話與客戶「互兇」，令不少網民認為其真實身份不簡單，除認為他有可能是Big Boss外，亦為CK會否被欺騙財產感情感到擔心。不過都有網民表示，如果謝東閔寫到咁明顯反而袁文傑先兜到係Big Boss的話，咁呢套將會變成神劇。
黯夜守護者本周劇情
本周劇情重點落在一眾老戲骨，財迷心竅的鬼王彪（李成昌飾），因為基哥（陳國峰飾） 慫恿鋌而走「粉」；由於收入可觀，鬼王彪四出尋覓拍檔，偶然得悉昔日社團好兄弟阿昇 （黃栢文飾）愛孫不幸患癌，急需大筆金錢，遂拉對方落水。不過由於二人出貨毒品滲 有大量雜質，對吸食者造成極大傷害，阿昇數度想收手兼自首……最終鬼王彪遭 Da 姐 （陳敏之飾）揭發藏毒，不過 Da 姐最終因為心軟幫鬼王彪隱瞞罪行並與登門調查的 CK （陳煒飾）角力，劇情緊張。昨晚敏之揭發李成昌藏毒的內心掙扎戲，及誠惶誠恐與陳 煒的鬥智鬥力戲，成功展現了愕然、痛心、憤怒、猶豫、慌張等不同層次情緒，獲網民 讚演技大有提升。而陳煒亦一再獲好評，指她演 Madam 入型入格，說服力足。