55歲落選口罩小姐齊釨上ViuTV節目大講性史 老公原來係前港台DJ
齊釨 有多年舞台劇經驗
現年55歲的齊釨原名齊釨湮，英文名Josephine，早前她曾參加《尾二一屆口罩小姐選舉》，並在表演環節中用個胸打鼓，同時她又被介紹為七師傅朋友，節目指她的職業是自由工作者，不過原來她做過多年舞台劇演員，又做過塔羅牌節目主持等，老公為前港台DJ羅啟新，兩人已結婚18年，現在57歲的羅啟新是港台電視部高級節目主任。
夫妻檔上TVB教做「逆齡瑜伽」
羅啟新曾透露有一次在其節目中訪問齊釨而認識了對方，之後他就一日狂發幾十個短訊追求她，兩人拍拖一年後，就在2005年低調成婚，之後一直恩愛至今。獲讚為不老美魔女的齊釨，近日更孖老公羅啟新上TVB《流行都市》，表演做「逆齡瑜伽」。
去年參選《口罩小姐》受關注
在去年8月播出的《尾二一屆口罩小姐選舉》中，076號、年屆55歲的齊釨一出場就引起了眾人關注的目光，她自稱長期在日本與法國從事演藝相關的工作，希望透過參加節目去提高知名度，令更多香港人都能夠認識。當193同肥仔聽到參賽者已經55歲之時，都大讚對方保養得宜，完全睇唔出已經年過半百。
用胸打鼓193睇到眼都突
之後齊釨就開始表演自己的才藝，先是展示「胸鼓」，將兩嚿橙塞落胸部再進行敲打，睇到193眼都突埋，最後仲跌埋個橙出嚟。然後她就表演「頭鼓」，即是用頭部去擊打鼓，睇嚟十分之有料。最後仲大玩食字表演「股鼓」，連193都話：「仲黐線過我哋！」之後她用鼓去遮蓋身體部位，又唱又跳去表演才藝，最後再用：「係咪估唔到呢？」去做Ending。
用胸打鼓193睇到眼都突
193都大讚其表演是眾多參賽者中最深刻的一個，肥仔在評論環節都直接向姐姐表達致敬，認為她的表演十分之好。而193亦都大讚表演又好笑又有創意，令一眾評判都能留下一個深刻的印象。又指姐姐完全唔似55歲，十分之出乎預料之外。最後都一致通過進入下一round。
曾因「守豬」失男友
齊釨在今次《戀講嘢》中，指她「失豬」時間是在約二十中偏後的年齡，但過了很久後，她才發現對方原來是性無能。這件事亦令她的價值觀有好大改變，因為兩人關係改變後，對方態度也大為轉變，對她更加瘋狂。她指在「失豬」前她曾經好保守，即使到了日本讀書，也還是覺得應該要在結婚後才發生性行為。但她當和時裝系前輩拍拖，卻不願和對方上床，之後就發現對方另結新歡，對方還寸爆表示好欣賞她這種態度，並祝福她可以守到結婚時。
最終「失豬」對象性無能
但最後齊釨都係守不到那隻「豬」，給了一位越南人，她形容對方又無頭髮又大肚腩，初時她連朋友也不想和他做，但他開始追求她後，給了她許多時間和愛，至少她那時以為是愛，又帶她去好多地方，教她好多事情，而兩人的「第一次」，是在她的studio發生，但結果卻不太開心，因為對方是性無能，但那時她卻不太清楚，因為那個年代沒甚麼性教育，所以她只以為「軟皮蛇」都係好正常，只係有些疑惑怎麼每次都要用手去幫對方。
爆「服侍」導演後失女主角
齊釨指由於「失豬」後對方對她非常好，令她誤以為性可以換取到男性的言聽計從，回到香港後，她發現當有權有勢的男人向她表示好感時，她就可以用性去換取更加多的好處。之後她大講自己在讀戲劇時，曾遇過好多導演、戲劇大師甚至音樂大師。她講到有一次遇到一個對她有興趣的導演約她，但最終她只用手為對方服務，結果對方之前曾許諾讓她做女主角，在發生這次關係後，卻變成只給她一個女配角做。最終齊釨發現即使付出了性，也未必可以換取到上位機會。這時193好奇是哪一個香港戲劇導演，但齊釨就強調她冇講過對方是香港的導演。
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