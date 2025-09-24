有片 44歲龍婷與中年男子親密約會影片流出 超短裙疑走光引爆話題
44歲《中年好聲音》歌手龍婷向來以歌藝圈粉，卻因私生活屢掀風波！繼去年與已婚製作人丘亞葵的車廂激吻風波後，近日龍婷再被拍到與廣東廣播界「四大名嘴」之一林頤飲酒約會，白色超短裙造型性感撩人，翹腳一瞬疑似春光乍洩，媚態十足的互動更惹網民熱議。這段影片背後究竟藏著什麼故事？
從《中年好聲音》到風波中心
龍婷自2022年參加《中年好聲音》後，憑藉出色唱功簽約無綫，專注歌唱事業的她一直保持低調。然而，去年7月她與65歲已婚演唱會製作人丘亞葵的親密約會被曝光，車內激吻畫面震驚外界，隨後疑遭雪藏，與丘亞葵迅速切割。如今新片段流出，再次將她推上輿論風口浪尖。
超短裙造型吸睛 疑走光引熱議
影片中，龍婷身穿白色短袖上衣搭配超短裙，露出修長美腿，性感指數爆表。她坐在戶外，手持酒杯翹腳而坐，卻因姿勢不慎疑似走光，瞬間成為焦點。網民對此議論紛紛，驚嘆她的火辣造型之餘，也對這一幕充滿好奇。
與林頤親密互動 媚態四射
片段中，廣東廣播電視台知名主持人兼歌手林頤現身，龍婷望向他時笑意盈盈，眼神交匯間流露濃濃默契，兩人相視而笑的畫面充滿曖昧氛圍。林頤作為廣東廣播界「四大名嘴」之一，與龍婷的互動格外引人注目，網民直呼「火花四濺」。
合體拍片重現經典 背後有玄機
原來，這次約會並非單純的私人聚會！龍婷與林頤合作拍攝影片，共同演繹23年前紅遍香港的經典歌曲《墨爾本的翡翠》。這場「約會」背後是專業合作，但親密互動與龍婷的性感造型，仍讓這段影片成為網民熱議焦點，話題熱度持續飆升。
有片重溫
圖片來源：FB@Vigo Yau、FB@龍婷 Stacey Long、IG@staceylongting資料或影片來源：原文刊於新假期