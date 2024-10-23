43歲龍婷撇「Hello Kiss」事件激罕露纖腰 對大廿歲男星冧爆狂放電

香港明星足球隊將慶祝成立40週年，此次天津的表演賽陣容豪華，包括譚詠麟、黃日華、曾志偉、李子雄等多位知名藝人參與。龍婷、黃洛妍和王玥在開幕儀式上表演，龍婷更在寒冷天氣中脫下外套，穿著貼身毛衣熱情演出，並High爆露纖腰！

