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43歲龍婷撇「Hello Kiss」事件激罕露纖腰 對大廿歲男星冧爆狂放電

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香港明星足球隊將慶祝成立40週年，此次天津的表演賽陣容豪華，包括譚詠麟、黃日華、曾志偉、李子雄等多位知名藝人參與。龍婷、黃洛妍和王玥在開幕儀式上表演，龍婷更在寒冷天氣中脫下外套，穿著貼身毛衣熱情演出，並High爆露纖腰！

明星足球隊40週年 龍婷球場high爆表演狂集郵

憑參加《中年好聲音》彈起的43歲龍婷，早前因與65歲的已婚演唱會製作人丘亞葵「Hello Kiss」，而一度停工，近日她重新投入工作，更與《中年好聲音2》的王玥和《聲夢傳奇2》的黃洛妍一起前往天津，為明星足球隊的表演賽High爆獻唱助興。龍婷更在社交媒體上分享了與眾多明星足球隊成員的合照，感謝多位前輩的照顧，以及曬出被前輩簽名的球衣。

龍婷 香港明星足球隊將慶祝成立40週年，此次天津的表演賽陣容豪華，包括譚詠麟、黃日華、李子雄等多位知名藝人參與。（圖片來源：ig＠staceylongting）
香港明星足球隊將慶祝成立40週年，此次天津的表演賽陣容豪華，包括譚詠麟、黃日華、李子雄等多位知名藝人參與。（圖片來源：ig＠staceylongting）
龍婷 開幕儀式上，龍婷無懼寒冷天氣脫下外套，穿著貼身毛衣熱情演出，並興奮地露出纖腰，獻唱了《熱情的沙漠》和《明天會更好》。（圖片來源：ig＠staceylongting）
開幕儀式上，龍婷無懼寒冷天氣脫下外套，穿著貼身毛衣熱情演出，並興奮地露出纖腰，獻唱了《熱情的沙漠》和《明天會更好》。（圖片來源：ig＠staceylongting）
龍婷 龍婷化身小粉絲，多位前輩在龍婷身上外套簽名。（圖片來源：ig＠staceylongting）
龍婷化身小粉絲，多位前輩在龍婷身上外套簽名。（圖片來源：ig＠staceylongting）
龍婷 同譚詠麟打卡。（圖片來源：ig＠staceylongting）
同譚詠麟打卡。（圖片來源：ig＠staceylongting）
龍婷 同曾志偉打卡。（圖片來源：ig＠staceylongting）
同曾志偉打卡。（圖片來源：ig＠staceylongting）
龍婷 同黃日華打卡。（圖片來源：ig＠staceylongting）
同黃日華打卡。（圖片來源：ig＠staceylongting）

龍婷冧爆與黃日華合唱狂放電

此外，龍婷又分享了此次行程的多個片段，其中包括與63歲的黃日華合唱1983年TVB版《射鵰英雄傳》的主題曲《鐵血丹心》。在合唱過程中，龍婷全程冧到爆，眼神含情脈脈地看著黃日華，被指狂放生電！兩人的合唱引起了不少粉絲的熱烈討論，有粉絲戲稱這是「郭靖」遇上「小龍女」的情景。

龍婷 龍婷同黃日華合唱1983年TVB版《射鵰英雄傳》的主題曲《鐵血丹心》。（圖片來源：ig＠staceylongting）
龍婷同黃日華合唱1983年TVB版《射鵰英雄傳》的主題曲《鐵血丹心》。（圖片來源：ig＠staceylongting）
龍婷 有粉絲戲稱這是「郭靖」遇上「小龍女」的情景。（圖片來源：ig＠staceylongting）
有粉絲戲稱這是「郭靖」遇上「小龍女」的情景。（圖片來源：ig＠staceylongting）
龍婷 在合唱過程中，龍婷更眼神含情脈脈地看著黃日華。（圖片來源：ig＠staceylongting）
在合唱過程中，龍婷更眼神含情脈脈地看著黃日華。（圖片來源：ig＠staceylongting）
龍婷 兩人更攬到實二度合照，相中黃日華攬住龍婷膊頭，似乎關係不俗。（圖片來源：ig＠staceylongting）
兩人更攬到實二度合照，相中黃日華攬住龍婷膊頭，似乎關係不俗。（圖片來源：ig＠staceylongting）

撰文：東方新地（部份內容取自New Monday）圖片來源：ig＠staceylongting資料或影片來源：原文刊於NewMonday

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