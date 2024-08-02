龍婷「Hello Kiss」後疑遭掟入雪櫃 慈善騷被飛監製以1理由解畫
龍婷 Keep住「潛水」傳工作量歸零
雖然丘亞葵指兩人疑似車廂激吻一幕只係「Hello Kiss」，但網民都唔收貨，紛紛表示諗返起「安心事件」。而事件爆發後，龍婷一直「潛水」，有指她已遭到TVB雪藏，工作量歸零，原定在8月10日演出的慈善騷《星光熠熠耀保良》，亦已落實冇龍婷份演出。
「Hello Kiss」早為《星光熠熠耀保良》作宣傳
《星光熠熠燿保良》早在6月底已開始售票，當時龍婷曾出現在演出名單上，宣傳海報亦印有她的照片，6月25日的《星光熠熠耀保良》記招她亦有出席。在「Hello Kiss」事件曝光後，主辦方都未有更新嘉賓名單，不過售票網站上一早列明了免責條款：「歌手/藝人名單有機會出現變動而不作另行通知。」
節目監製指龍婷屆時將不在港
直到近日有網民發現，保良局官方網頁上有關《星光熠熠燿保良》的演出名單中，已刪除了龍婷的名字。節目的監製何小慧接受傳媒查詢時，亦確認龍婷當晚將不會參與演出。至於是龍婷主動辭演還是被飛，何小慧表示她只是接到了TVB的通知，指龍婷屆時將不在香港。
龍婷被爆6年前已經結婚兼有小朋友
「Hello Kiss」事件爆發後，有自稱是龍婷前鄰居的網民爆料，指龍婷早在2018年已祕密結婚並育有子女。此外，又有網民在ifc商場拍到龍婷與另一位中年男士逛街的照片。這些連串事件使得龍婷的形象受到了嚴重影響。
龍婷8字避談往事
隨住網民嘅爆料，令最近訪問纏身嘅龍婷的過去再度被挖出。不過對於網民的爆料，龍婷就以8字回應傳媒：「啲嘢過咗去就算啦！」未有對網民的爆料作出任何澄清，更連環表示過去嘅嘢唔再講，以及有咩事可以問返公司，落閘避談往事。
人夫回應速撇關係：只係Hello Kiss！
丘亞葵接受傳媒訪問時，表示與龍婷早在2017年已經唱片界朋友介紹下認識，講到被拍到和龍婷睇戲食飯，期間仲有親密舉動，他就澄清兩人之間清清白白，拍Pat只係角度問題，所謂激咀則是朋友式的Hello Kiss，只錫了一啖面。
此外由丘亞葵擔任董事總經理的新娛國際綜藝製作有限公司，7月31日於高等法院進行清盤聆訊，但丘亞葵未有出庭，也未派代表律師出席。聆訊官因此將案件押後至8月28日續訊。而資料顯示，2021年曾有報道指丘亞葵因未能償還銀行貸款，而被銀行要求交出其位於沙田的抵押物業。
無綫發聲明：龍婷與丘先生之間純屬友誼
隨後無綫發聲明表示兩人僅是朋友關係：「針對近日的媒體報導，我們希望澄清，所提及的情況完全是由於拍攝角度所致的誤解。龍婷女士與丘先生僅為多年好友，兩人之間純屬友誼。龍婷女士將持續專注於她的音樂事業發展，繼續為大家帶來更優質音樂演出。我們誠摯希望媒體及公眾能基於事實作出理解，避免不必要的誤會。」