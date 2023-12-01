鍾培生拳賽｜龍心自爆本已準備昇龍拳招呼劉馬車 叫林作上台打：同我上嚟！
龍心透露從24選手入面揀一個打
龍心賽前接受《東方新地》訪問，他透露本來練了昇龍拳和龜波氣功去打劉馬車，不過雖然對手缺席，但他心情依然OK，受訪時還相當之hyper：「冇得打令我信心大增，因為我將呢個短處、唔好嘅地方，令人沮喪嘅時刻化為更好嘅機會，我可以揀24個其中一個！」龍心還透露心中已經有人選：「唔同磅數我要好小心揀，我已經有人選，但要視乎陣間啲人嘅反應，睇下邊個想挑戰（我）！」
叫林作出嚟打唔好度縮
被問及林作在網上表示有意代替劉馬車出戰，龍心表示「我呸」：「林作，你呢個人，枉你姓『林』，我send短訊比你你唔X睬我！你今日話要200萬，我呸！有錢人成日講錢，今日你嚟到我即刻打XX你！你今日唔上台嘅話，我畀200萬你同我上場打！你打贏我嘅話，200萬你嘅，打輸咗嘅話，2000萬我嘅！如果你咁度縮嘅話，唔駛2000萬喇。」他又向林作喊話說：「你抽水抽得多喇！你係男人嘅，同我上嚟！打一場唔係講錢，因為香港好多窮人，我而家係住公屋，我要打嘅係2000萬上豪宅！」
記者會完結 劉馬車疑摸女生大腿被捕
另外記者會過後，約傍晚6時劉馬車離開大廈後則被警方帶上警車，原定明天的比賽未知他是否參加，有傳媒報道原來在下午4時，已發現警方在樓下守株待兔，然後記者會完結後，有2至3名便衣探員在劉馬車走出大廈後，上前展示委任證，將他截停及帶上警方七人車離開，過程中劉馬車未有反抗。消息指，劉馬車疑摸女生大腿被捕。
鍾培生稱劉馬車已離開警署
鍾培生於Ig有對此事回應，表示已向警方查詢，指劉馬車已離開警署，明天賽事會如常進行！
劉馬車爆龍心曾對一名學生施暴
其實在過磅期間劉馬車另一焦點發言時，他突然爆一名女生叫「琪琪」，是一名學生，在2018年暑假街上做問卷調查時，暗指龍心跟著「琪琪」回家後，便強行將她推倒進行施暴，令該名女生一生毁於龍心手上。
劉馬車恐缺席拳賽
劉馬車原定今晚參加擂台決戰龍心，但由於突然被警方拘捕，目前仍被扣留進行調查，鍾培生今日（1日）早上在Facebook上發布影片表示，他的法律團隊正在與警方進行溝通，希望能夠保釋劉馬車，讓他完成拳賽後才受審，若不成功，亦會「尊重警方決定，賽事延遲」，呼籲網民保留票尾，並承諾：「有拖無欠，盡快搞返。」
劉馬車突然襲擊龍心
二人合照時，龍心不斷擺出挑引動作，一向出名衝動的劉馬車也忍不住，突然推倒龍心，當場保安便即刻拉開二人，不過跌倒後龍心慢慢走向被保安攔住的劉馬車，繼續挑引他。
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