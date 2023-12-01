鍾培生拳賽｜龍心自爆本已準備昇龍拳招呼劉馬車 叫林作上台打：同我上嚟！

網紅「劉馬車」劉駿軒昨日（30日）出席完《培生擂台: 無敵盃》記者會被警方拘捕，至今依然未獲保釋，與龍心一戰能否如期舉行仍然是未知之數。今日（1日）拳賽開始之前，龍心接受傳媒訪問，分享對手「No show」一事的心情……