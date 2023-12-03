龍心同職業級選手打足7回合 網民睇完對佢改觀連霍哥都要出Post大讚

由「電競之父」鍾培生舉辦的比賽已圓滿結束，而46歲的龍心大戰劉馬車的賽事，因劉馬車涉嫌非禮13歲女孩被捕而沒有順利開打，但龍心即場改成與來自台灣的拳手宗建和香港拳手曹Bee進行對決，分別對戰2人，每人4回合，直到第7回合才倒地被判TKO，雖然輸咗拳賽，但唔少網民連霍哥都出Post大讚龍心並對佢改觀…