龍心進駐小紅書連Po3條片 拎住國旗要打入內地市場做「愛國KOL」

YouTube界的一大「話題男神」龍心，早年移居英國後便宣布淡出YouTube界。早前回港參加了鍾培生舉辦的拳賽，大戰網路紅人劉馬車，最後因劉馬車被捕「no show」，改成與來自台灣的拳手宗建和香港拳手曹Bee進行對決。龍心面對兩名職業級選手，打足7個回合，令人對佢印象改觀。最近佢仲開埋小紅書，似乎要轉型「愛國KOL」…