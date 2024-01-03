龍心進駐小紅書連Po3條片 拎住國旗要打入內地市場做「愛國KOL」
龍心進駐小紅書講英文打招呼 網民：想在中國混就講國語
近日「話題男神」龍心進駐小紅書，po出3條影片，第一條係龍心係咁講英文表示「In this world only have 2 Types of people」，跟住連環爆出一埋英文「Fixed mindset」、「Fear Jealousy Doubt」、「Growth mindset」、「Brave」、「Gratitude」、「Decisive」，最後就話自己係「Dragonheart Fixed mindset」。不過呢條英文片內地網民似乎唔多受落，話聽唔明叫龍心講返國語，仲開始質疑到底呢個係咪真．龍心：「都唔知你up乜，講中國話好嗎？」、「想在中國混就講國語」、「No I don’t Your English are bad」、「童年回憶」。
龍心拎國旗無厘頭碌落山 內地網民大讚終於正常返
第2條片係龍心拎住國旗喺沙丘，然後突然自己無厘頭碌落山，龍心仲喺影片中表示：「熱愛祖國」，睇嚟龍心打算開拓內地市場！好多內地網民大讚龍心做得好，係偶像，真心型：「無得頂」、「龍哥好野，關注你4年了」、「好型呀」、「終於正常返次」、「活出自由，活出自我」。
龍心進駐小紅書 用舊片打招呼 現龍心粉絲
呢3條係龍心的舊片，當時佢勇闖城市論壇，「香港朋友你哋好，我係來自美國三藩市嘅福清幫第2把交椅龍心438」，估唔到小紅書都幾多網民認到龍心，仲自稱係龍心粉絲，粵語粗口都係跟龍心學返嚟，又叫龍心快啲開埋抖音！「好出色的網紅呀，快點開抖音」、「當年看到這視頻就迷上龍心了」、「我跟龍心學粗口的」、「你粉絲全廣東的」，又有網民指福清幫全寫其實係「福建青年幫助弱勢社群協會」現時龍心小紅書已經有過千的粉絲follow佢。
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