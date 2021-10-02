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童你一起長大了｜《黑白殭屍》58歲龍炳基激罕露面 同太太結緣全靠星爺？

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撰文：東方新地

58歲龍炳基激罕露面，在星期日晚播放的《童你一起長大了》暢談近況，他除了是80年代兒童節目《430穿梭機》主持外，還曾是「星爺」周星馳在趣劇《黑白殭屍》中的拍檔 ⋯⋯

文：東方新地｜圖：TVB《童你一起長大了》圖片、新傳媒圖片庫

《童你一起長大了》回顧星爺主演經典趣劇

由譚玉瑛、黎芷珊及蓋世寶主持的無綫節目《童你一起長大了》於周日（10月3日）晚上8時30分於翡翠台首播，首集節目除了除了請來《430穿梭機》兩位機長譚玉瑛及張國強為大家細數當年點滴及分享近況外，更剪輯了由周星馳、龍炳基、曾華倩及譚玉瑛等主演的《黑白殭屍》精彩片段與觀眾分享！

當年同期主持《430穿梭機》的除了譚玉瑛和張國強，還有曾華倩、龍炳基和「星爺」周星馳。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
當年同期主持《430穿梭機》的有譚玉瑛、張國強、曾華倩、龍炳基和「星爺」周星馳。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
周星馳自1983年藝員訓練班畢業後，被安排接替梁朝偉做兒童節目《430穿梭機》主持，憑同龍炳基 (右)合作短劇《黑白殭屍》演419歲「黑殭屍」成名 。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
《黑白殭屍》兩大男主角：「白殭屍」龍炳基（左）及「黑殭屍」周星馳，龍炳基雖然當年畀周星馳搶去唔少風頭，但人氣其實都一樣高企。（圖片來源：TVB）
《黑白殭屍》兩大男主角：「白殭屍」龍炳基（左）及「黑殭屍」周星馳，龍炳基當年雖然畀周星馳搶去唔少風頭，但人氣其實都一樣高企。（圖片來源：TVB）
由於龍炳基淡出幕前後一直鮮有接受訪問，故此是次露面相當珍貴罕有，亦足證一眾主持之間情義有多深厚。（圖片來源：TVB）
由於龍炳基淡出幕前後一直鮮有接受訪問，故此是次露面相當珍貴罕有，亦足證一眾主持之間情義有多深厚。（圖片來源：TVB）

星爺、龍炳基齊戀曾華倩

要數兒童節目經典環節，80年代趣劇《黑白殭屍》一定榜上有名，劇中故事講述兩名同居殭屍—白殭屍（龍炳基飾）及黑殭屍（周星馳飾）齊齊愛上了人類Beautiful（曾華倩飾），因而引發連番鬥智鬥力，二人同時更要面對「奸角」譚博士（譚玉瑛飾）的處處進逼。

曾華倩在劇中飾演保護古物研究會主席Beautiful，和黑白殭屍後來成為朋友。（圖片來源：TVB）
曾華倩在劇中飾演保護古物研究會主席Beautiful，和黑白殭屍後來成為朋友。（圖片來源：TVB）
曾華倩曾被指演出《黑白殭屍》時經常忍不住笑。（圖片來源：TVB）
曾華倩被指演出《黑白殭屍》時經常忍不住笑。（圖片來源：TVB）
黑白殭屍與譚玉瑛都有不少對手戲。（圖片來源：TVB）
黑白殭屍與譚玉瑛都有不少對手戲。（圖片來源：TVB）
譚玉瑛喺套劇入面其實一人分飾兩角，譚玉瑛造型多變，都幾有可塑性。（圖片來源：TVB）
譚玉瑛在劇中其實一人分飾兩角，造型多變。（圖片來源：TVB）

當年《黑白殭屍》製作認真兼有獨特漫畫風，配以周星馳別樹一格的黑色幽默式演繹方法，令這部短劇在當時大受歡迎，星爺亦因而嶄露頭角。

《黑白殭屍》當年由張國強擔任旁白。（圖片來源：TVB）
《黑白殭屍》當年由張國強擔任旁白。（圖片來源：TVB）
《黑白殭屍》用漫畫書的形式表達，將旁白與漫畫穿插其間。（圖片來源：TVB）
《黑白殭屍》用漫畫書的形式表達，將旁白與漫畫穿插在短劇中。（圖片來源：TVB）

龍炳基移居美國兼轉行

《黑白殭屍》除了奠定了周星馳的喜劇之路，亦成就了龍炳基，成為他的代表作。龍炳基91年和太太移居美國，並轉行做廚師，一晃眼接近三十年，期間他也曾回流香港，為亞視擔任2005年節目《慧珊時尚坊》烹飪環節《非常好煮意》主持。

龍炳基曾透露在1988年因不獲無綫續約，而過檔亞視。（圖片來源：TVB）
龍炳基曾透露在1988年因不獲無綫續約，而過檔亞視。（圖片來源：TVB）
龍炳基早年移居美國，仲做咗廚師好多年，揸起刀來有姿勢有實際。（圖片來源：TVB）
龍炳基早年移居美國，轉行做廚師多年，揸起刀來有姿勢有實際。（圖片來源：TVB）

談昔日拍檔周星馳：會問我借錢搭的士

當龍炳基得悉昔日《430穿梭機》拍檔在《童你》大團聚時，雖然未能現身錄影廠，但仍在製作組安排下透過視像與大家暢談近況，及細述當年與周星馳的合作點滴，當中較為搞笑的是原來當年星爺經常忘記帶銀包，要問龍炳基借錢搭的士。

星爺與龍炳基劇中最鍾意鬥氣，「白殭屍」成日畀「黑殭屍」窒。（圖片來源：TVB）
星爺與龍炳基劇中最鍾意鬥氣，「白殭屍」成日畀「黑殭屍」窒。（圖片來源：TVB）
《黑白殭屍》都算係星爺代表作之一，當年嘅星爺好青靚白淨。（圖片來源：TVB）
《黑白殭屍》都算係星爺代表作之一，當年嘅星爺好青靚白淨。（圖片來源：TVB）
「白殭屍」龍炳基外型同樣唔輸蝕。（圖片來源：TVB）
「白殭屍」龍炳基外型同樣唔輸蝕。（圖片來源：TVB）

龍炳基又指與老婆結緣，也是全靠當年星爺「一撞撮合」。原來周星馳曾意外一撞，便撞到龍炳基要被送入醫院接受治療，卻因此在醫院裡認識了後來成為他太太的護士，成就了一段良緣。

「白殭屍」龍炳基「驚喜現身」《童你一起長大了》。（圖片來源：TVB）
「白殭屍」龍炳基「驚喜現身」《童你一起長大了》。（圖片來源：TVB）
同一眾舊拍檔分享近況時，58歲龍炳基笑得勁開心。（圖片來源：TVB）
同一眾舊拍檔分享近況時，年約58歲的龍炳基笑得勁開心。（圖片來源：TVB）

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