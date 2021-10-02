童你一起長大了｜《黑白殭屍》58歲龍炳基激罕露面 同太太結緣全靠星爺？

58歲龍炳基激罕露面，在星期日晚播放的《童你一起長大了》暢談近況，他除了是80年代兒童節目《430穿梭機》主持外，還曾是「星爺」周星馳在趣劇《黑白殭屍》中的拍檔 ⋯⋯

文：東方新地｜圖：TVB《童你一起長大了》圖片、新傳媒圖片庫