龍舟鼓手驚現「胸狠版Ivy So」 白色比堅尼震撼出擊引熱議
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下月即將迎來端午節，而每年的端午節都會有精彩絕倫的龍舟比賽，作為市民過節時必睇的比賽，不少龍舟隊伍都已經密鑼緊鼓開始練習。最近就有網民發現一名激似Ivy So的龍舟鼓手，相似程度更高到令不少人都認錯係Ivy So本人，大家更封佢為「胸狠版Ivy So」……
靚女龍舟鼓手撞樣Ivy So
有網民以「Ivy So白色比堅尼show巨乳龍舟打鼓？」為題，在討論區開po討論，更貼出該名撞樣Ivy So的靚女龍舟鼓手的照片，相似度超高令不少網民第一眼都認錯人！不過亦有不少網民表示2人只有側面相似，正面其實完全唔似：「側面係似嘅，但係正面完全係第二個」、「正面唔似，不過都係靚女」
網民齊封做「胸狠版Ivy So」
呢位靚女鼓手的照片一出，隨即就引來大批網民留言激讚：「第一眼真係差啲睇錯，以為身材好咗咁多」、「終於明點解要搵鼓手，真係好有士氣」、「呢個笑容我個心就溶」、「依家報名去呢隊仲收唔收？」、「簡直係『胸狠版Ivy So』」、「有冇師兄知喺邊到練習？」
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撰文：東方新地圖片來源：IG@duckyiwo、IG@ivyysooo