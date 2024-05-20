龍舟鼓手驚現「胸狠版Ivy So」 白色比堅尼震撼出擊引熱議

下月即將迎來端午節，而每年的端午節都會有精彩絕倫的龍舟比賽，作為市民過節時必睇的比賽，不少龍舟隊伍都已經密鑼緊鼓開始練習。最近就有網民發現一名激似Ivy So的龍舟鼓手，相似程度更高到令不少人都認錯係Ivy So本人，大家更封佢為「胸狠版Ivy So」……

