龐卓欣

前港姐龐卓欣唔簽無綫躋身網紅 富爸爸撐腰擁億萬身家 晒性感女僕裝派福利

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前港姐亞軍龐卓欣（Ada）在2016年卸任後，未有繼續簽約無綫，反而開設YouTube頻道轉做YouTuber及KOL自尋出路，至今已做得有聲有色。龐卓欣的父親龐寶林是東驥基金管理董事總經理，有富爸爸撐腰，龐卓欣根本唔需要捱，日前趁萬聖節她更以女僕裝派福利，非常火辣。

龐卓欣 萬聖節時身穿藍白格女僕裝的龐卓欣，吊帶衫大晒滑溜香肩及纖腰，性感多過嚇人。
萬聖節時身穿藍白格女僕裝的龐卓欣，吊帶衫大晒滑溜香肩及纖腰，性感多過嚇人。 (圖片來源：[email protected])
龐卓欣 家中5隻小狗都被打扮成獅子仔。
家中5隻小狗都被打扮成獅子仔。（圖片來源：[email protected]

龐卓欣靠父幹上車

在15年當選港姐亞軍後，龐卓欣一嘗港姐滋味即時華麗轉身，決定不與無綫續約，因她背後有富爸爸龐寶林撐腰，龐寶林除了是股評人，還是基金公司管理董事總經理，有頭有面。其後龐卓欣轉型做Youtuber，除拍片分享日常生活，還曾經找來富爸爸亮相分享理財心得，深得網民大力支持。據知龐寶林身家逾億萬，龐卓欣更在18年被揭發以一千二百萬上車做業主，當時亦是由龐寶林支付首期。

龐卓欣 龐卓欣和金融才俊男友Patrick拍拖多年感情穩定，她更不時毫不保留地貼出合照放閃。
龐卓欣和金融才俊男友Patrick拍拖多年感情穩定，她更不時毫不保留地貼出合照放閃。 (圖片來源：[email protected])
龐卓欣 龐卓欣是龐家的心肝寶貝，有富爸爸龐寶林做後盾，龐卓欣可以做自己喜歡的事。
龐卓欣是龐家的心肝寶貝，有富爸爸龐寶林做後盾，龐卓欣可以做自己喜歡的事。 (圖片來源：[email protected])
龐卓欣 2015年的三位當選香港小姐，左起郭嘉文季軍）麥明詩冠軍)和龐卓欣亞軍) ，今日她們已先後離開無綫。
2015年的三位當選香港小姐，左起郭嘉文(季軍）麥明詩(冠軍)和龐卓欣(亞軍) ，今日她們已先後離開無綫。 (圖片來源：[email protected])
龐卓欣 龐卓欣曾在其YouTube頻道孖住股評人爸爸龐寶林出鏡。
龐卓欣曾在其YouTube頻道孖住股評人爸爸龐寶林出鏡。 (圖片來源：[email protected])

無港姐包袱盡情晒

過去幾年，龐卓欣活躍於個人平台，不停發放和男友的合照放閃，還大方公開「福利照」，可能是基於她沒有港姐與藝人包袱，所以可以盡情大晒特晒，現時她在社交不台的人氣絕對不比無綫的二三線姐仔遜色。日前趁萬聖節，龐卓欣發放的最新影片繼續大派福利，身穿藍白格女僕裝，吊帶衫大晒滑溜香肩及纖腰，造型可愛又性感。

龐卓欣 龐卓欣不介意把與男友Patrick的親密片段公開。
龐卓欣不介意把與男友Patrick的親密片段公開。（圖片來源：[email protected]
龐卓欣 要靠自己在自媒體殺出一條血路，行性感亦是龐卓欣急速成為當紅KOL的主因。
要靠自己在自媒體殺出一條血路，行性感亦是龐卓欣急速成為當紅KOL的主因。 (圖片來源：[email protected])
龐卓欣 在全無包袱的狀態下，龐卓欣盡情做自己人，性感照一張比一張火辣。
在全無包袱的狀態下，龐卓欣盡情做自己人，性感照一張比一張火辣。 (圖片來源：[email protected])
龐卓欣 有富爸爸撐腰的龐卓欣，在2018年成功購入1,200萬豪宅上車做業主。
有富爸爸撐腰的龐卓欣，在2018年成功購入1,200萬豪宅上車做業主。 (圖片來源：[email protected])
龐卓欣 日前龐卓欣和麥明詩齊齊出海大騷「事業線」。
日前龐卓欣和麥明詩齊齊出海大騷「事業線」。(圖片來源：[email protected])

龐卓欣性感圖輯

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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