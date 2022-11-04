前港姐龐卓欣唔簽無綫躋身網紅 富爸爸撐腰擁億萬身家 晒性感女僕裝派福利

前港姐亞軍龐卓欣（Ada）在2016年卸任後，未有繼續簽約無綫，反而開設YouTube頻道轉做YouTuber及KOL自尋出路，至今已做得有聲有色。龐卓欣的父親龐寶林是東驥基金管理董事總經理，有富爸爸撐腰，龐卓欣根本唔需要捱，日前趁萬聖節她更以女僕裝派福利，非常火辣。