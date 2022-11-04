前港姐龐卓欣唔簽無綫躋身網紅 富爸爸撐腰擁億萬身家 晒性感女僕裝派福利
龐卓欣靠父幹上車
在15年當選港姐亞軍後，龐卓欣一嘗港姐滋味即時華麗轉身，決定不與無綫續約，因她背後有富爸爸龐寶林撐腰，龐寶林除了是股評人，還是基金公司管理董事總經理，有頭有面。其後龐卓欣轉型做Youtuber，除拍片分享日常生活，還曾經找來富爸爸亮相分享理財心得，深得網民大力支持。據知龐寶林身家逾億萬，龐卓欣更在18年被揭發以一千二百萬上車做業主，當時亦是由龐寶林支付首期。
無港姐包袱盡情晒
過去幾年，龐卓欣活躍於個人平台，不停發放和男友的合照放閃，還大方公開「福利照」，可能是基於她沒有港姐與藝人包袱，所以可以盡情大晒特晒，現時她在社交不台的人氣絕對不比無綫的二三線姐仔遜色。日前趁萬聖節，龐卓欣發放的最新影片繼續大派福利，身穿藍白格女僕裝，吊帶衫大晒滑溜香肩及纖腰，造型可愛又性感。
龐卓欣性感圖輯
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》