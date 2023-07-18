前港姐龐卓欣墮網上騙案3日失7萬 歸咎4大原因 被網民狠批貪字得個貧
龐卓欣 公開被騙經歷警惕大眾
現年31歲龐卓欣以「我被騙了$70,000」為題，在片中指事件發生於前一個星期，她指7萬蚊對她而言也是好多錢，要教好多堂唱歌堂才能賺到，所以這次被騙也令她好心痛，她也直言覺得自己好蠢同好丟臉，但她希望公開這次被騙的經歷，可以防止有任何人再被騙。
歸納4大被騙原因：其一係「男朋友唔喺香港！」
講述事發經過之前，龐卓欣先解釋被騙的原因，一是她指自己以前睇過好多電話騙案，或是騙去緬甸工作的新聞，但就好少聽過網上工作編案，二是她最近幾個月一直希望增加一些在網上賺錢的途徑。三是她指事件發生得好快，在短短3日間她就被騙去了7萬，令她冇時間向父母詢問意見，最後她更歸咎一個原因，就係：「男朋友又唔喺香港！」
8年前曾透過同一中介公司搵工
而講到被騙經過，龐卓欣表示收到一個來自中介公司Page Personnel，一個名叫Kelly的職員的Whatsapp短訊，轉介了一個疑似「Clickbank」網上評論產品的工作機會，只要她每天為45個產品評價，每完成30天，即可賺取約24,000港元的底薪。由於龐卓欣8年前剛從紐約大學畢業時，曾透過該機構尋找工作，所以便對騙徒放下戒心。
騙徒提供網站與官網不同
龐卓欣雖然發現騙徒提供的「Clickbank」網站與官網不同，但騙徒聲稱這是員工版網站。加上龐卓欣完成首幾輪評論後，的確成功收到佣金，之後更離奇「中獎」，令佣金翻倍，慢慢令她上釣，不斷存入更多按金，到她發現受騙時，已不能截數，最終損失高達7萬元。
有人受騙多達千萬元
最後龐卓欣決定報警，但警方表示難以討回相關金錢，而且香港並無網上騙財的罪名，就算以企圖誤用電腦罪捉到個騙徒，對方都只需坐幾個月監就可以放出來。警方更透露當日僅在灣仔部門，已接報了11單類似騙案，而龐卓欣被騙的金額是其中最細的一單，之後更有人受騙多達千萬元。因此龐卓欣在YouTube公開有關事情，呼籲公眾提高警覺。
網民感謝龐卓欣勇敢分享
有網民大讚龐卓欣勇敢分享被騙的經歷，並鼓勵她：「謝謝分享！你還年青，錢失咗，可以在搵過，無需過於自責，因此事迷失咗，就唔值啦！」、「跌得痛下次就會變得精明，好好記住今次這個教訓！」、「其實講出嚟都需要勇氣，多謝你講出嚟提醒大家！」、「多謝你咁有勇氣分享，令我地知道騙徒手法層出不窮。」等等。
被網民嘲無睇《東張西望》
但亦有網民狠批龐卓欣被騙全因太貪心：「貪字得個貧、完」、「你一定無睇東張西望，已經報導過好多你呢類詐騙案」、「其實你唔係你蠢，係你貪心！應該學下你老豆，炒多幾次股，輸多幾次錢，就會變叻㗎啦！」、「你冇用啲products但留reviews話自己用過，咪又係諗住呃人嚟賺錢。實情係偷雞唔到蝕拃米」等。
有片睇！龐卓欣：我被騙了$70,000
前港姐龐卓欣唔簽無綫躋身網紅 晒性感女僕裝派福利
前港姐亞軍龐卓欣（Ada）在2016年卸任後，未有繼續簽約無綫，反而開設YouTube頻道轉做YouTuber及KOL自尋出路，至今已做得有聲有色。龐卓欣的父親龐寶林是東驥基金管理董事總經理，有富爸爸撐腰，龐卓欣根本唔需要捱，去年萬聖節她更以女僕裝派福利，非常火辣。
龐卓欣靠父幹上車
在15年當選港姐亞軍後，龐卓欣一嘗港姐滋味即時華麗轉身，決定不與無綫續約，因她背後有富爸爸龐寶林撐腰，龐寶林除了是股評人，還是基金公司管理董事總經理，有頭有面。其後龐卓欣轉型做Youtuber，除拍片分享日常生活，還曾經找來富爸爸亮相分享理財心得，深得網民大力支持。據知龐寶林身家逾億萬，龐卓欣更在18年被揭發以1,200萬上車做業主，當時亦是由龐寶林支付首期。
無港姐包袱盡情晒
過去幾年，龐卓欣活躍於個人平台，不停發放和男友的合照放閃，還大方公開「福利照」，可能是基於她沒有港姐與藝人包袱，所以可以盡情大晒特晒，現時她在社交不台的人氣絕對不比無綫的二三線姐仔遜色。日前趁萬聖節，龐卓欣發放的最新影片繼續大派福利，身穿藍白格女僕裝，吊帶衫大晒滑溜香肩及纖腰，造型可愛又性感。
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