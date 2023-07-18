前港姐龐卓欣墮網上騙案3日失7萬 歸咎4大原因 被網民狠批貪字得個貧

2015年港姐亞軍兼股評人龐寶林女兒龐卓欣（Ada），在御任後未有簽約無綫，轉而做音樂老師及YouTuber，IG至今已擁有超過13萬Followers，YouTube亦有超過3萬訂閱者，粉絲眾多，日前她分享了自己近日墮入網上騙案，並被騙去7萬元的經歷，意在提高大眾對騙徒的警惕，卻被網民狠批她「貪字得個貧」！