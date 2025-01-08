龔嘉欣冧爆po婚紗片稱「謝謝你來到我的世界」 神秘男真身大公開！
龔嘉欣冧爆曬婚紗片疑封盤
龔嘉欣日前突然在社交平台曬出一段身穿婚紗嘅新片，片中龔嘉欣與神秘男嘅舉動十分甜蜜，除咗有為龔嘉欣戴上戒指嘅片段外，更有唔少拖手及挨實對方胸膛嘅畫面！龔嘉欣更甜蜜配文：「謝謝你來到我的世界 WMXGHZYSQN 屬於我們的一個小故事 希望會為你帶來驚喜。」
龔嘉欣嘅婚紗片亦火速引來唔少人留言，就連黃翠如同楊秀惠都忍唔住留言：「我差啲誤會咗啊」、「請問可以寫恭喜恭喜嗎？」不過就竟獲龔嘉欣回覆：「還沒有啊親愛的」，為婚訊澄清。
龔嘉欣婚紗片神秘男身份公開
對於龔嘉欣突襲發布婚紗片，唔少網民都對片中冇出樣嘅神秘男十分好奇。其實該名神秘男正係《聲夢傳奇》出身嘅Aska張馳豪，而sweet到爆嘅婚紗片，亦只係龔嘉欣為Aska擔任新歌MV女主角嘅宣傳。
不過Aska就對今次嘅宣傳落足心思，皆因佢特意與龔嘉欣分別在唔同嘅社交平台上載片段，而且片中嘅畫面亦大有不同，只得配文「謝謝你來過我的世界 I’m sorry… WMXGHZYSQN」能發現端倪，搞到唔少網民都誤以為龔嘉欣真係有好事宣布！
龔嘉欣秘撻兩年男友大起底 被指專搵TVB花旦做女友
龔嘉欣演技雖備受肯定，2023年她出席活動時認有了解中的對象，坦言不排除閃婚做新娘，隨即被揭有日籍甜品大師男友，背後仲係好姊妹陳凱琳拉紅線！
龔嘉欣被陳凱琳無意中揭戀情
龔嘉欣與陳凱琳呢對好姊妹每逢過時過節都會有慶祝活動，2023年初陳凱琳上載一班好友上門拜年的短片，當然唔少得好姊妹龔嘉欣與譚凱琪，不過片中最受關注的是一名紅衫男，因為他與龔嘉欣形影不離，而且態度親匿，大合照時龔嘉欣抱住友人的BB，紅衫男與她就像一對Couple，被指關係密切。不過緋聞傳足一年，龔嘉欣就曾經澄清真命天子尚未出現，表示對婚事並不着急。
龔嘉欣自漏口風有拖拍
在劇集《新四十二章》上映期間，龔嘉欣出席宣傳活動時自漏口風，罕有默認有了解中的對象，仲話不排除會做兔年新娘。而陳凱琳的短片見光後，紅衫男的身份亦被起底，據知他叫松岡哲也，是日藉甜品大師，身材高䠷被指樣貌似「翻版駱振偉」。原來松岡哲也曾經是圈中人，29歲時他跟日本經紀公司來香港發展演藝事業，後來從模特界轉型做甜品師，現時在尖沙咀K11 Art Mall 及銅鑼灣SOGO經營兩間蛋糕店，而龔嘉欣近年亦與他一起合作打理蛋糕店，老闆娘偶爾在社交平台上載蛋糕相，又會到拉大隊為店宣傳，擺明男主內，女主外。
日籍男友曾與另一無綫女星拍拖 據傳係蔣家旻
龔嘉欣入行後只承認與鄧健泓的兩年情，消息指她與松岡哲也拍拖已兩年，雙方感情穩定並已發展到同居階段，龔嘉欣眼見新邊好姊妹陳凱琳與譚凱琪都已為人妻、人母，非常喜歡小朋友的她亦想有個好歸宿。不過就有人向傳媒爆料，指松岡哲也曾跟無綫某女星有過一段情，而該名女星與龔嘉欣完全唔friend，雙方IG亦沒有互相Follow，有消息指該女星正是蔣家旻！消息直指松岡哲也喜歡搵女藝人做女友，據知陳凱琳曾跟松岡哲也學整蛋糕與甜品，所以才認識，繼而介紹畀龔嘉欣。男友識整冧女甜品，平時又咁多女仔跟佢上堂，龔嘉欣真係要睇緊啲！