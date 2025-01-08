龔嘉欣冧爆po婚紗片稱「謝謝你來到我的世界」 神秘男真身大公開！

35歲龔嘉欣（Katy）入行16年來拍過唔少劇集，並憑住出色嘅演技深受觀眾。不過龔嘉欣嘅情路就十分崎嶇，多年來都一直未有喜訊傳出，令唔少到十分關心龔嘉幾時先有好消息公布繼去年大方認有了解中嘅對象後，日前（7日）龔嘉欣就突然在社交平台分享一段披上嫁衣嘅新片，令唔少網民及圈中好友都紛紛留言恭喜！

