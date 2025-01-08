龔嘉欣 張馳豪

龔嘉欣冧爆po婚紗片稱「謝謝你來到我的世界」 神秘男真身大公開！

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35歲龔嘉欣（Katy）入行16年來拍過唔少劇集，並憑住出色嘅演技深受觀眾。不過龔嘉欣嘅情路就十分崎嶇，多年來都一直未有喜訊傳出，令唔少到十分關心龔嘉幾時先有好消息公布繼去年大方認有了解中嘅對象後，日前（7日）龔嘉欣就突然在社交平台分享一段披上嫁衣嘅新片，令唔少網民及圈中好友都紛紛留言恭喜！

龔嘉欣冧爆曬婚紗片疑封盤

龔嘉欣日前突然在社交平台曬出一段身穿婚紗嘅新片，片中龔嘉欣與神秘男嘅舉動十分甜蜜，除咗有為龔嘉欣戴上戒指嘅片段外，更有唔少拖手及挨實對方胸膛嘅畫面！龔嘉欣更甜蜜配文：「謝謝你來到我的世界 WMXGHZYSQN 屬於我們的一個小故事 希望會為你帶來驚喜。」

龔嘉欣嘅婚紗片亦火速引來唔少人留言，就連黃翠如同楊秀惠都忍唔住留言：「我差啲誤會咗啊」、「請問可以寫恭喜恭喜嗎？」不過就竟獲龔嘉欣回覆：「還沒有啊親愛的」，為婚訊澄清。

龔嘉欣 張馳豪 龔嘉欣日前突然在社交平台曬出一段婚紗片。（圖片來源：ig@kungkaty）
龔嘉欣日前突然在社交平台曬出一段婚紗片。（圖片來源：ig@kungkaty）
龔嘉欣 張馳豪 片中龔嘉欣更獲神秘男為佢戴上鑽戒。（圖片來源：ig@kungkaty）
片中龔嘉欣更獲神秘男為佢戴上鑽戒。（圖片來源：ig@kungkaty）
龔嘉欣 張馳豪 龔嘉欣更sweet爆挨實神秘男嘅胸膛。（圖片來源：ig@kungkaty）
龔嘉欣更sweet爆挨實神秘男嘅胸膛。（圖片來源：ig@kungkaty）
龔嘉欣 張馳豪 龔嘉欣儘曬出神秘男嘅側面，引來唔少網民好奇到底係邊個。（圖片來源：ig@kungkaty）
龔嘉欣儘曬出神秘男嘅側面，引來唔少網民好奇到底係邊個。（圖片來源：ig@kungkaty）
龔嘉欣 張馳豪 龔嘉欣嘅婚紗片更獲黃翠如同楊秀惠留言恭喜！（圖片來源：ig@kungkaty）
龔嘉欣嘅婚紗片更獲黃翠如同楊秀惠留言恭喜！（圖片來源：ig@kungkaty）

龔嘉欣婚紗片神秘男身份公開

對於龔嘉欣突襲發布婚紗片，唔少網民都對片中冇出樣嘅神秘男十分好奇。其實該名神秘男正係《聲夢傳奇》出身嘅Aska張馳豪，而sweet到爆嘅婚紗片，亦只係龔嘉欣為Aska擔任新歌MV女主角嘅宣傳。

不過Aska就對今次嘅宣傳落足心思，皆因佢特意與龔嘉欣分別在唔同嘅社交平台上載片段，而且片中嘅畫面亦大有不同，只得配文「謝謝你來過我的世界 I’m sorry… WMXGHZYSQN」能發現端倪，搞到唔少網民都誤以為龔嘉欣真係有好事宣布！

龔嘉欣 張馳豪 其實龔嘉欣所上載嘅婚紗片，只係為Aska張馳豪擔任新歌MV女主角嘅片段！（圖片來源：threads@askacch）
其實龔嘉欣所上載嘅婚紗片，只係為Aska張馳豪擔任新歌MV女主角嘅片段！（圖片來源：threads@askacch）
龔嘉欣 張馳豪 Aska仲特意與龔嘉欣分別在唔同嘅社交平台上載新歌嘅宣傳片段。（圖片來源：ig@askacch）
Aska仲特意與龔嘉欣分別在唔同嘅社交平台上載新歌嘅宣傳片段。（圖片來源：ig@askacch）

龔嘉欣秘撻兩年男友大起底 被指專搵TVB花旦做女友

龔嘉欣演技雖備受肯定，2023年她出席活動時認有了解中的對象，坦言不排除閃婚做新娘，隨即被揭有日籍甜品大師男友，背後仲係好姊妹陳凱琳拉紅線！

龔嘉欣被陳凱琳無意中揭戀情

龔嘉欣與陳凱琳呢對好姊妹每逢過時過節都會有慶祝活動，2023年初陳凱琳上載一班好友上門拜年的短片，當然唔少得好姊妹龔嘉欣與譚凱琪，不過片中最受關注的是一名紅衫男，因為他與龔嘉欣形影不離，而且態度親匿，大合照時龔嘉欣抱住友人的BB，紅衫男與她就像一對Couple，被指關係密切。不過緋聞傳足一年，龔嘉欣就曾經澄清真命天子尚未出現，表示對婚事並不着急。

龔嘉欣 張馳豪 陳凱琳招呼好友到家團拜，大合照時龔嘉欣抱住陳凱琳剛出世不久的細仔，與日藉甜品大師松岡哲也黐到實，關係絕不簡單。（圖片來源：IG@ghlchan）
陳凱琳招呼好友到家團拜，大合照時龔嘉欣抱住陳凱琳剛出世不久的細仔，與日藉甜品大師松岡哲也黐到實，關係絕不簡單。（圖片來源：IG@ghlchan）
龔嘉欣 張馳豪 在短片中，可看到做背景的龔嘉欣與松岡哲也有親密的互動。（圖片來源：IG@ghlchan）
在短片中，可看到做背景的龔嘉欣與松岡哲也有親密的互動。（圖片來源：IG@ghlchan）

龔嘉欣自漏口風有拖拍

在劇集《新四十二章》上映期間，龔嘉欣出席宣傳活動時自漏口風，罕有默認有了解中的對象，仲話不排除會做兔年新娘。而陳凱琳的短片見光後，紅衫男的身份亦被起底，據知他叫松岡哲也，是日藉甜品大師，身材高䠷被指樣貌似「翻版駱振偉」。原來松岡哲也曾經是圈中人，29歲時他跟日本經紀公司來香港發展演藝事業，後來從模特界轉型做甜品師，現時在尖沙咀K11 Art Mall 及銅鑼灣SOGO經營兩間蛋糕店，而龔嘉欣近年亦與他一起合作打理蛋糕店，老闆娘偶爾在社交平台上載蛋糕相，又會到拉大隊為店宣傳，擺明男主內，女主外。

龔嘉欣 張馳豪 龔嘉欣日前在新劇宣傳中春風滿面，仲漏口風話可能會做兔年新娘。（圖片來源：IG@kungkaty）
龔嘉欣日前在新劇宣傳中春風滿面，仲漏口風話可能會做兔年新娘。（圖片來源：IG@kungkaty）
龔嘉欣 張馳豪 松岡哲也在香港經營兩間蛋糕店，出品的蛋糕與甜品都非常精緻。（圖片來源：IG@cafelife_hk）
松岡哲也在香港經營兩間蛋糕店，出品的蛋糕與甜品都非常精緻。（圖片來源：IG@cafelife_hk）
龔嘉欣 張馳豪 近年龔嘉欣亦努力學整甜品，成為蛋糕店的老闆娘與生招牌。（圖片來源：IG@kungkaty）
近年龔嘉欣亦努力學整甜品，成為蛋糕店的老闆娘與生招牌。（圖片來源：IG@kungkaty）

日籍男友曾與另一無綫女星拍拖 據傳係蔣家旻

龔嘉欣入行後只承認與鄧健泓的兩年情，消息指她與松岡哲也拍拖已兩年，雙方感情穩定並已發展到同居階段，龔嘉欣眼見新邊好姊妹陳凱琳與譚凱琪都已為人妻、人母，非常喜歡小朋友的她亦想有個好歸宿。不過就有人向傳媒爆料，指松岡哲也曾跟無綫某女星有過一段情，而該名女星與龔嘉欣完全唔friend，雙方IG亦沒有互相Follow，有消息指該女星正是蔣家旻！消息直指松岡哲也喜歡搵女藝人做女友，據知陳凱琳曾跟松岡哲也學整蛋糕與甜品，所以才認識，繼而介紹畀龔嘉欣。男友識整冧女甜品，平時又咁多女仔跟佢上堂，龔嘉欣真係要睇緊啲！

龔嘉欣 張馳豪 有指是陳凱琳做媒，介紹松岡哲也給好姊妹龔嘉欣認識。（圖片來源：IG@tetsuyam0526）
有指是陳凱琳做媒，介紹松岡哲也給好姊妹龔嘉欣認識。（圖片來源：IG@tetsuyam0526）
龔嘉欣 張馳豪 陳凱琳曾與靚女友人一起跟松岡哲也學整甜品。（圖片來源：IG@tetsuyam0526）
陳凱琳曾與靚女友人一起跟松岡哲也學整甜品。（圖片來源：IG@tetsuyam0526）
龔嘉欣 張馳豪 松岡哲也本來留有一頭長髮，好有型，除了是甜品大師，他亦識得沖咖啡。（圖片來源：IG@tetsuyam0526）
松岡哲也本來留有一頭長髮，好有型，除了是甜品大師，他亦識得沖咖啡。（圖片來源：IG@tetsuyam0526）
龔嘉欣 張馳豪 龔嘉欣每次過時過節，都會先製甜品與好姊妹分享。（圖片來源：IG@kungkaty）
龔嘉欣每次過時過節，都會先製甜品與好姊妹分享。（圖片來源：IG@kungkaty）
龔嘉欣 張馳豪 去年11月龔嘉欣先去完日本旅行，唔知遲啲會唔會做埋日本新娘呢？（圖片來源：IG@kungkaty）
去年11月龔嘉欣先去完日本旅行，唔知遲啲會唔會做埋日本新娘呢？（圖片來源：IG@kungkaty）

撰文：東方新地圖片來源：ig@kungkaty、threads@askacch、ig@askacch

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