33歲龔嘉欣被揭與日本籍甜品大師男友秘撻兩年 唔排除做兔年新娘

33歲龔嘉欣演技雖備受肯定，不過去年尾事業受阻，《新四十二章》被抽起無緣角逐視后，日前她出席活動時認有了解中的對象，坦言不排除做兔年新娘，隨即被揭有日籍甜品大師男友，仲係好姊妹陳凱琳拉紅線，事業失意愛情得意，都好吖！