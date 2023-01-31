33歲龔嘉欣被揭與日本籍甜品大師男友秘撻兩年 唔排除做兔年新娘
龔嘉欣被陳凱琳無意中揭戀情
龔嘉欣與陳凱琳呢對好姊妹每逢過時過節都會有慶祝活動，日前陳凱琳上載一班好友上門拜年的短片，當然唔少得好姊妹龔嘉欣與譚凱琪，不過片中最受關注的是一名紅衫男，因為他與龔嘉欣形影不離，而且態度親匿，大合照時龔嘉欣抱住友人的BB，紅衫男與她就像一對Couple，被指關係密切。
龔嘉欣自漏口風有拖拍
近日新劇《新四十二章》終上映，龔嘉欣出席宣傳活動時自漏口風，罕有默認有了解中的對象，仲話不排除會做兔年新娘。而陳凱琳的短片見光後，紅衫男的身份亦被起底，據知他叫松岡哲也，是日藉甜品大師，身材高䠷被指樣貌似「翻版駱振偉」。原來松岡哲也曾經是圈中人，29歲時他跟日本經紀公司來香港發展演藝事業，後來從模特界轉型做甜品師，現時在尖沙咀K11 Art Mall 及銅鑼灣SOGO經營兩間蛋糕店，而龔嘉欣近年亦與他一起合作打理蛋糕店，老闆娘偶爾在社交平台上載蛋糕相，又會到拉大隊為店宣傳，擺明男主內，女主外。
日籍男友曾與另一無綫女星拍拖
龔嘉欣入行後只承認與鄧健泓的兩年情，消息指她與松岡哲也拍拖朽已兩年，方感情穩定並已發展到同居階段，龔嘉欣眼見新邊好姊妹陳凱琳與譚凱琪都已為人妻、人母，非常喜歡小朋友的她亦想有個好歸宿。不過就有人向傳媒爆料，指松岡哲也曾跟無綫某女星有過一段情，而該名女星與龔嘉欣完全唔friend，雙方IG亦沒有互相Follow，直指松岡哲也喜歡搵女藝人做女友，據知陳凱琳曾跟松岡哲也學整蛋糕與甜品，所以才認識，繼而介紹畀龔嘉欣。男友識整冧女甜品，平時又咁多女仔跟佢上堂，龔嘉欣真係要睇緊啲！
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