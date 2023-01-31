龔嘉欣

33歲龔嘉欣被揭與日本籍甜品大師男友秘撻兩年 唔排除做兔年新娘

最新娛聞
東方新地

廣告

33歲龔嘉欣演技雖備受肯定，不過去年尾事業受阻，《新四十二章》被抽起無緣角逐視后，日前她出席活動時認有了解中的對象，坦言不排除做兔年新娘，隨即被揭有日籍甜品大師男友，仲係好姊妹陳凱琳拉紅線，事業失意愛情得意，都好吖！

龔嘉欣 33歲的龔嘉欣，早前身穿類似婚宴晚裝出席台慶頒獎禮，原來係有玄機。
33歲的龔嘉欣，早前身穿類似婚宴晚裝出席台慶頒獎禮，原來係有玄機。（圖片來源：[email protected]

龔嘉欣被陳凱琳無意中揭戀情

龔嘉欣與陳凱琳呢對好姊妹每逢過時過節都會有慶祝活動，日前陳凱琳上載一班好友上門拜年的短片，當然唔少得好姊妹龔嘉欣與譚凱琪，不過片中最受關注的是一名紅衫男，因為他與龔嘉欣形影不離，而且態度親匿，大合照時龔嘉欣抱住友人的BB，紅衫男與她就像一對Couple，被指關係密切。

龔嘉欣 陳凱琳招呼好友到家團拜，大合照時龔嘉欣抱住陳凱琳剛出世不久的細仔，與日藉甜品大師松岡哲也黐到實，關係絕不簡單。
陳凱琳招呼好友到家團拜，大合照時龔嘉欣抱住陳凱琳剛出世不久的細仔，與日藉甜品大師松岡哲也黐到實，關係絕不簡單。（圖片來源：[email protected]
龔嘉欣 在短片中，可看到做背景的龔嘉欣與松岡哲也有親密的互動。
在短片中，可看到做背景的龔嘉欣與松岡哲也有親密的互動。（圖片來源：[email protected]

龔嘉欣自漏口風有拖拍

近日新劇《新四十二章》終上映，龔嘉欣出席宣傳活動時自漏口風，罕有默認有了解中的對象，仲話不排除會做兔年新娘。而陳凱琳的短片見光後，紅衫男的身份亦被起底，據知他叫松岡哲也，是日藉甜品大師，身材高䠷被指樣貌似「翻版駱振偉」。原來松岡哲也曾經是圈中人，29歲時他跟日本經紀公司來香港發展演藝事業，後來從模特界轉型做甜品師，現時在尖沙咀K11 Art Mall 及銅鑼灣SOGO經營兩間蛋糕店，而龔嘉欣近年亦與他一起合作打理蛋糕店，老闆娘偶爾在社交平台上載蛋糕相，又會到拉大隊為店宣傳，擺明男主內，女主外。

龔嘉欣 龔嘉欣日前在新劇宣傳中春風滿面，仲漏口風話可能會做兔年新娘。
龔嘉欣日前在新劇宣傳中春風滿面，仲漏口風話可能會做兔年新娘。（圖片來源：[email protected]
龔嘉欣 松岡哲也在香港經營兩間蛋糕店，出品的蛋糕與甜品都非常精緻。
松岡哲也在香港經營兩間蛋糕店，出品的蛋糕與甜品都非常精緻。（圖片來源：[email protected]_hk）
龔嘉欣 近年龔嘉欣亦努力學整甜品，成為蛋糕店的老闆娘與生招牌。
近年龔嘉欣亦努力學整甜品，成為蛋糕店的老闆娘與生招牌。（圖片來源：[email protected]

日籍男友曾與另一無綫女星拍拖

龔嘉欣入行後只承認與鄧健泓的兩年情，消息指她與松岡哲也拍拖朽已兩年，方感情穩定並已發展到同居階段，龔嘉欣眼見新邊好姊妹陳凱琳與譚凱琪都已為人妻、人母，非常喜歡小朋友的她亦想有個好歸宿。不過就有人向傳媒爆料，指松岡哲也曾跟無綫某女星有過一段情，而該名女星與龔嘉欣完全唔friend，雙方IG亦沒有互相Follow，直指松岡哲也喜歡搵女藝人做女友，據知陳凱琳曾跟松岡哲也學整蛋糕與甜品，所以才認識，繼而介紹畀龔嘉欣。男友識整冧女甜品，平時又咁多女仔跟佢上堂，龔嘉欣真係要睇緊啲！

龔嘉欣 有指是陳凱琳做媒，介紹松岡哲也給好姊妹龔嘉欣認識。
有指是陳凱琳做媒，介紹松岡哲也給好姊妹龔嘉欣認識。（圖片來源：[email protected]
龔嘉欣 陳凱琳曾與靚女友人一起跟松岡哲也學整甜品。
陳凱琳曾與靚女友人一起跟松岡哲也學整甜品。（圖片來源：[email protected]
龔嘉欣 松岡哲也本來留有一頭長髮，好有型，除了是甜品大師，他亦識得沖咖啡。
松岡哲也本來留有一頭長髮，好有型，除了是甜品大師，他亦識得沖咖啡。（圖片來源：[email protected]
龔嘉欣 龔嘉欣每次過時過節，都會先製甜品與好姊妹分享。
龔嘉欣每次過時過節，都會先製甜品與好姊妹分享。（圖片來源：[email protected]
龔嘉欣 去年11月龔嘉欣先去完日本旅行，唔知遲啲會唔會做埋日本新娘呢？
去年11月龔嘉欣先去完日本旅行，唔知遲啲會唔會做埋日本新娘呢？（圖片來源：[email protected]

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：五月天BLACKPINK澳門站（2月4日預購）、林敏驄周興哲（1月28日公開發售）、周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑（2月14日公開發售）；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY（2月1日優先購票）和NCT DREAM亦在香港開演唱會！Sundaykiss為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

如何得知不同生肖在2023兔年感情、財運、事業、健康方面運程？有什麼生肖犯太歲及如何化解？

想知道12生肖於兔年運程如何？希望兔年在感情、財運、健康及事業方面更得心應手？Sundaykiss已為你準備好12生肖兔年運程，讓大家在兔年行個好運！犯太歲的朋友亦不用太擔心，有5大犯太歲生肖要留意小心多變化、多小人及易受傷，特別有2個月份要留意，Sundaykiss 為大家整合兔年5大犯太歲生肖化解方法

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected]_hk、[email protected]

讀者留言

熱門文章

 