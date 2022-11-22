龔嘉欣

龔嘉欣回應得罪陳瀅：其實大家都知發生咩事！自爆有暗病避席台慶

最新娛聞
東方新地

廣告

正所謂禍從口出，32歲的龔嘉欣早前係威係勢句句有骨明寸陳瀅，有傳其言行令原本有份主演的劇集《新四十二章》安排為壓軸台慶劇後又終極被抽起，就連台慶龔嘉欣亦不被安排位置。今日，龔嘉欣急急蒲頭兼賣口乖，回應寸陳瀅事件。

龔嘉欣 龔嘉欣今日出席公開活動，回應早前的所有負面新聞。
龔嘉欣今日出席公開活動，回應早前的所有負面新聞。（圖片來源：[email protected]
龔嘉欣 龔嘉欣寸完陳瀅之後，似乎無乜運行！
龔嘉欣寸完陳瀅之後，似乎無乜運行！（圖片來源：[email protected]

龔嘉欣台慶劇終極告吹

早前龔嘉欣曾對外表示：「我係捱返嚟嘅，19歲簽給TVB，由一個小蕃薯捱吓捱吓到而家都好感恩。」句句有骨擺明葡萄陳瀅第一套劇《美麗戰場》擔正就有份上位爭視后，隨後有傳無綫高層出手，一心把劇集《新四十二章》煞停壓一壓龔嘉欣的氣焰，結果大家有目共睹，最後此劇終極被抽起，改由黎耀祥及朱晨麗主演的《輕‧功》頂上。

龔嘉欣 有傳龔嘉欣因為傳陳瀅已被抽劇。
有傳龔嘉欣因為傳陳瀅已被抽劇。（圖片來源：[email protected]
龔嘉欣 不過龔嘉欣EQ甚高，回應傳媒時否認所有指控，仲解釋點解冇份參與台慶。
不過龔嘉欣EQ甚高，回應傳媒時否認所有指控，仲解釋點解冇份參與台慶。（圖片來源：[email protected]

搵過陳瀅？龔嘉欣：其實大家都知道發生咩事

對於疑似暗串陳瀅的言論，龔嘉欣否認說過那些話，直言實冇去講其他人，亦冇去評論其他人，仲話自己知道冇咁講過就OK，見到陳瀅不會感到尷尬，被問到時候是否找過陳瀅解釋事件，龔嘉欣斬釘截鐵表示：「冇冇冇！其實大家都知道發生咩事，又係呢個行業嘅人，大家都係笑吓。」網民對二人不和狂食花生：「佢哋和唔和唔知，陳瀅有無咁大影響力令套劇抽起嘛？」、「阿龔索好多！」、「邊個先係是非精？」

龔嘉欣 龔嘉欣早前飛日本玩得好開心，不過返港後就話心臟有事。
龔嘉欣早前飛日本玩得好開心，不過返港後就話心臟有事。（圖片來源：[email protected]

台慶夜無安排位置

《萬千星輝賀台慶》是無綫每年的年度盛事，全台演員會被安排影大合照，而企位往往都能睇出誰是上位演員，龔嘉欣雖然台慶前已由日本旅遊回港，但據知無綫並無安排位置給她，因此惹來外界揣測龔嘉欣被公司雪藏冷對待。有見及此，今日龔嘉欣現身商場聖誕活動，為自己抱不平外還賣口乖，轉口風轉得咁快，莫非真係怕一舖清袋渣都無。

龔嘉欣 今年無綫的節目巡禮及台慶夜，龔嘉欣都冇份出席。
今年無綫的節目巡禮及台慶夜，龔嘉欣都冇份出席。（圖片來源：無綫影片截圖）

自爆心臟出問題

龔嘉欣在活動上先解釋缺席《節目巡禮》是很因為早已向公司請了一個月大假休息，期間和一班朋友去了日本旅行，返港後身體出現問題才未能出席，她說：「因天生心臟血管問題，台慶需要好長時間排練，所以公司都好體諒（即係咩事?）血管位生歪咗，如果要做手術要開胸，屬於大手術，醫生都建議唔好做。公司好錫我，嚟緊已經安排咗拍劇，係一個正能量嘅角色。」

龔嘉欣 龔嘉欣表示將會為爭視后而發力。
龔嘉欣表示將會為爭視后而發力。（圖片來源：[email protected]
龔嘉欣 有兩劇入圍角逐視后的龔嘉欣對自己好有信心。
有兩劇入圍角逐視后的龔嘉欣對自己好有信心。（圖片來源：[email protected]

兩劇角逐視后 一切依從公司安排

對於《新》劇兩度被抽起，龔嘉欣即時賣口乖表示該劇將安排與大陸同步播映，需要重新配音及剪接，所以才會兩度改期，仲擦晒鞋話：「以公司安排為大前提，只要對部劇好，做演員都會配合。」

龔嘉欣今年將憑《十八年後的終極告白2.0》及《回歸光影頌：究竟天有幾高》兩劇入圍角逐視后，她信心滿滿表示：「一定要對自己有信心，但最開心係套劇令觀眾有共鳴，一齊陪笑陪喊，（對邊套比較有信心？）《十八年》，因為我同譚俊彥喺入面都合作得好好，大家創造咗好多驚喜出嚟。」

龔嘉欣 龔嘉欣在《十八年後的終極告白2.0》中有爆seed演出。
龔嘉欣在《十八年後的終極告白2.0》中有爆seed演出。（圖片來源：無綫影片截圖）

為爭視后積極拉票

有傳今年視后提名名單惹爭議，龔嘉欣坦言沒有留意，稱自己入圍都是昨晚才得知：「好多朋友話投我票，先醒起要開始拉票（對頒獎禮持放棄態度？）唔係，我好積極，只係未發力，個名單噚日先出，依家拉票都未遲，要好好地諗吓點樣拉票。套劇播咗之後有回響已經她開心，如果有獎梗係錦上添花。」

龔嘉欣 《回歸光影頌：究竟天有幾高》雖然冷門，但龔嘉欣就話自己好畀心機去演。
《回歸光影頌：究竟天有幾高》雖然冷門，但龔嘉欣就話自己好畀心機去演。（圖片來源：無綫影片截圖）

常見問題

世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？

TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV包攬世界盃賽事播放，即睇緊湊嘅賽程表，仲有熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看劇集&角色介紹

2022到2023上半年度演唱會多鑼鑼，有咩搶飛攻略？

本地歌手/組合包括：ERROR日前終於宣布12月中開show，門票於11月24日公開發售，按此看購票詳情；許廷鏗成立個人公司後開首個個人音樂會，門票將分為三個階段進行，於11月24日進行優先購票，按此看詳情；仲有闊別三年終於回歸嘅Clockenflap，將於2023年3月於中環海濱舉行，即睇場地及售票詳情；另外，疫情逐漸緩和，不少外國歌手/組合亦陸續宣布來港開Show與一眾粉絲久別重逢，包括：女團MAMAMOO舉行世界巡迴，香港站定於2023年1月7日，即睇票價及搶飛攻略；出道25周年的愛爾蘭男子天團Westlife都來香港開Show，仲要定於情人節2月14日亞博館Arena舉行，將於11月28日優先購票，按此看售票詳情

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]

讀者留言

熱門文章

 