龔嘉欣回應得罪陳瀅：其實大家都知發生咩事！自爆有暗病避席台慶

正所謂禍從口出，32歲的龔嘉欣早前係威係勢句句有骨明寸陳瀅，有傳其言行令原本有份主演的劇集《新四十二章》安排為壓軸台慶劇後又終極被抽起，就連台慶龔嘉欣亦不被安排位置。今日，龔嘉欣急急蒲頭兼賣口乖，回應寸陳瀅事件。