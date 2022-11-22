龔嘉欣回應得罪陳瀅：其實大家都知發生咩事！自爆有暗病避席台慶
龔嘉欣台慶劇終極告吹
早前龔嘉欣曾對外表示：「我係捱返嚟嘅，19歲簽給TVB，由一個小蕃薯捱吓捱吓到而家都好感恩。」句句有骨擺明葡萄陳瀅第一套劇《美麗戰場》擔正就有份上位爭視后，隨後有傳無綫高層出手，一心把劇集《新四十二章》煞停壓一壓龔嘉欣的氣焰，結果大家有目共睹，最後此劇終極被抽起，改由黎耀祥及朱晨麗主演的《輕‧功》頂上。
搵過陳瀅？龔嘉欣：其實大家都知道發生咩事
對於疑似暗串陳瀅的言論，龔嘉欣否認說過那些話，直言實冇去講其他人，亦冇去評論其他人，仲話自己知道冇咁講過就OK，見到陳瀅不會感到尷尬，被問到時候是否找過陳瀅解釋事件，龔嘉欣斬釘截鐵表示：「冇冇冇！其實大家都知道發生咩事，又係呢個行業嘅人，大家都係笑吓。」網民對二人不和狂食花生：「佢哋和唔和唔知，陳瀅有無咁大影響力令套劇抽起嘛？」、「阿龔索好多！」、「邊個先係是非精？」
台慶夜無安排位置
《萬千星輝賀台慶》是無綫每年的年度盛事，全台演員會被安排影大合照，而企位往往都能睇出誰是上位演員，龔嘉欣雖然台慶前已由日本旅遊回港，但據知無綫並無安排位置給她，因此惹來外界揣測龔嘉欣被公司雪藏冷對待。有見及此，今日龔嘉欣現身商場聖誕活動，為自己抱不平外還賣口乖，轉口風轉得咁快，莫非真係怕一舖清袋渣都無。
自爆心臟出問題
龔嘉欣在活動上先解釋缺席《節目巡禮》是很因為早已向公司請了一個月大假休息，期間和一班朋友去了日本旅行，返港後身體出現問題才未能出席，她說：「因天生心臟血管問題，台慶需要好長時間排練，所以公司都好體諒（即係咩事?）血管位生歪咗，如果要做手術要開胸，屬於大手術，醫生都建議唔好做。公司好錫我，嚟緊已經安排咗拍劇，係一個正能量嘅角色。」
兩劇角逐視后 一切依從公司安排
對於《新》劇兩度被抽起，龔嘉欣即時賣口乖表示該劇將安排與大陸同步播映，需要重新配音及剪接，所以才會兩度改期，仲擦晒鞋話：「以公司安排為大前提，只要對部劇好，做演員都會配合。」
龔嘉欣今年將憑《十八年後的終極告白2.0》及《回歸光影頌：究竟天有幾高》兩劇入圍角逐視后，她信心滿滿表示：「一定要對自己有信心，但最開心係套劇令觀眾有共鳴，一齊陪笑陪喊，（對邊套比較有信心？）《十八年》，因為我同譚俊彥喺入面都合作得好好，大家創造咗好多驚喜出嚟。」
為爭視后積極拉票
有傳今年視后提名名單惹爭議，龔嘉欣坦言沒有留意，稱自己入圍都是昨晚才得知：「好多朋友話投我票，先醒起要開始拉票（對頒獎禮持放棄態度？）唔係，我好積極，只係未發力，個名單噚日先出，依家拉票都未遲，要好好地諗吓點樣拉票。套劇播咗之後有回響已經她開心，如果有獎梗係錦上添花。」
常見問題
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