龔嘉欣大膽床照流出 遭網民「Mean爆」質疑視后身份 回應引熱議
龔嘉欣酒店房內大膽床照流出
龔嘉欣深知「流量密碼」，近日在Instagram「派福利」上載一輯在台慶頒獎禮當日於酒店房內拍攝的唯美靚相。這輯「床照」充滿時尚感，相片中她身穿一襲低胸連身短裙，在床上擺出多個誘人甫士，大騷白滑長腿與迷人鎖骨，散發出一股成熟的性感女人味。照片一出即引起網民熱議，連好姊妹陳凱琳都忍不住留言大讚「Princess」，大批網民亦紛紛激讚「幕後玩家嗰陣就覺得超級有氣質」、「sexy」、「我流鼻血了」、「好好看」、「靚呀靚呀」。
網民Mean爆質疑龔嘉欣視后身份
然而在一片讚美聲中，也有網民在龔嘉欣貼文下「Mean爆」留言「她好像拿過視后？」令人震驚這位TVB一線花旦竟然會被質疑。有粉絲即時幫口反擊「大膽啲，將好像刪咗佢」，力撐龔嘉欣的視后地位。從此可見，雖然龔嘉欣一直不乏工作，但無劇出對她難免有影響，不過她自己也寫道「2026年可以來點不一樣，繼續做自己想做的，很喜歡這天的我」，展現正面態度。
龔嘉欣封后後一年多無劇出街
現年36歲的龔嘉欣，加入TVB快18年，去年初憑劇集《企業強人》在《萬千星輝頒獎典禮2024》中力壓強敵楊茜堯，勇奪「最佳女主角」寶座，連同早前獲得的「馬來西亞最喜愛TVB女角色」及「最受歡迎電視女角色」，達成「視后大滿貫」，事業攀上頂峰。不過封后後的龔嘉欣，發展似乎未如預期般順遂，除了僅剩《香港探秘地圖》一套存貨外，已有一年多沒有劇集出街，更陷入「無劇拍」狀態，甚至有傳聞指她有意約滿離巢。
龔嘉欣否認離巢傳聞積極搵真銀
面對外界種種揣測，龔嘉欣早前接受訪問時否認離巢傳聞，表示雖然暫時未有劇集出街，但工作其實沒有停過。自獲得「視后」獎項後這段時間，開心得到廣告客戶的支持和厚愛，可以趁開劇前搵真銀。同時她亦積極參與慈善探訪活動回饋社會，並拍攝了飲食節目《在家宴客60道菜》。值得一提的是，在最近公布的「Google 2025熱搜排行榜」中，龔嘉欣更高踞第九位，足見大家對這位視后的動向依然非常關注。
龔嘉欣盆菜宴自爆終於有劇拍
無綫昨晚（8日）舉行盆菜宴，於將軍澳電視城延開100席，160位藝人與1,000位幕後同事齊齊品嘗熱辣辣盆菜。視后龔嘉欣笑言今年氣氛不同，以往會趁機為頒獎禮拉票，今年則可以跟台前幕後同事一起談談天和影合照。她透露正準備入劇組，詳情待公司公布，開劇前會忙其他工作。龔嘉欣坦言每次接到新工作都會有壓力，會盡力做好工作，又笑指即將播出的烹飪節目《在家宴客60道菜》內容勁爆。
龔嘉欣自爆仍單身盼節目助脫單
龔嘉欣更爆料指去年拍第一季《在家宴客60道菜》時，拍檔主持說希望節目能將她嫁出去，但結果仍然未成功，今次對方會替她幫幫眼，又叫她要學習多放電。問到脫單是否應請教林盛斌？她笑指對方一直誤會她已名花有主，故未有把她加入跟進清單，強調自己現時仍單身，但覺得不用把她加入清單，認為感情事隨緣。