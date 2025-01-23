視后龔嘉欣疑被「東張女神」連環暗寸用鮑魚換獎 網民鬧爆主持冇品

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35歲龔嘉欣日前爆冷奪得視后，引起不少網民爭議，在當晚獲獎後，她接受《東張西望》訪問，竟被東張主持疑似連環寸爆，暗指她用鮑魚換視后

龔嘉欣 被暗寸用鮑魚換視后？

訪問一開始，東張主持梁麗翹與龔嘉欣碰杯慶祝，隨後提到了龔嘉欣的拉票行為：「似乎你嘅鮑魚同拉票行動有效喎！」龔嘉欣對此反應係「窒一窒」，顯得有些驚訝，稍作停頓後才回答：「我覺得係因為咁多年來，好多同事真係好用心幫我哋，咁所以嗰日盆菜宴咁難得，平時真係冇機會見到咁多幕後嘅同事，終於有咁嘅機會，所以我哋就嗌加餸囉！但係講真嘅，我好多謝每一位投票畀我嘅朋友同觀眾！」

龔嘉欣 龔嘉欣疑被東張主持暗寸用鮑魚換視后。（圖片來源：TVB）
龔嘉欣疑被東張主持暗寸用鮑魚換視后。（圖片來源：TVB）
龔嘉欣 原來講緊龔嘉欣喺TVB盆菜宴上請大家食鮑魚。（圖片來源：TVB）
原來講緊龔嘉欣喺TVB盆菜宴上請大家食鮑魚。（圖片來源：TVB）

龔嘉欣派鮑魚加餸被形容為「賄選」

梁麗翹口中所說的鮑魚，其實係指本月初TVB員工盆菜宴上，龔嘉欣、姚焯菲、吳若希及張馳豪四人出動手推車派發罐頭鮑魚加餸的「拉票行動」。當時旁白已經形容這拉票行動為「賄選」，用字和語氣頗重。

龔嘉欣 盆菜宴上，龔嘉欣、姚焯菲、吳若希及張馳豪曾派罐頭鮑魚拉票。（圖片來源：TVB）
盆菜宴上，龔嘉欣、姚焯菲、吳若希及張馳豪曾派罐頭鮑魚拉票。（圖片來源：TVB）
龔嘉欣 當時這行為已被形容為「賄選」。（圖片來源：TVB）
當時這行為已被形容為「賄選」。（圖片來源：TVB）

單身龔嘉欣被催婚：嫁得㗎啦喎！

接著梁麗翹繼續發問，話語中似乎帶有些許暗示：「大家一齊睇住你長大，你點找數先？學晒四大名廚嘅絕技，依家又攞埋視後，嫁得㗎啦喎！」龔嘉欣這次就無奈回答：「我知你都好想我嫁，但係十劃都未有一撇，信緣份啦，惟有等待，但係…哎吔我都唔識講。」最後梁麗翹打圓場：「好啦好啦…我都希望快啲出現。」龔嘉欣的回答獲網民大讚大方得體，好高EQ。

龔嘉欣 單身龔嘉欣被東張主持催婚，話佢「嫁得㗎啦喎」！（圖片來源：TVB）
單身龔嘉欣被東張主持催婚，話佢「嫁得㗎啦喎」！（圖片來源：TVB）
龔嘉欣 龔嘉欣無奈回答「惟有等待」，講到最後更話「我都唔識講」。（圖片來源：TVB）
龔嘉欣無奈回答「惟有等待」，講到最後更話「我都唔識講」。（圖片來源：TVB）

網民狂鬧冇品兼低質

這次訪問引起了網民的關注，有網民認為梁麗翹可能不是有意暗寸，而是一時無心失言，有網民就不滿鬧爆：「證明東張主持唔係好professional，冇品！」、「咁低質架個主持」、「又葡萄」、「同埋一間公司，都要寸自己友，唔係卦」、「主持個老公好有錢，應該唔怕講錯嘢」、「主持人妒忌到個腦控制唔到個口」、「個主持今次照硬肺」、「反映女主持的家教及教養有待改善，新人需要訓練！」等。

龔嘉欣 網民大讚龔嘉欣回答大方得體。（圖片來源：TVB）
網民大讚龔嘉欣回答大方得體。（圖片來源：TVB）
龔嘉欣 梁麗翹則被網民鬧爆「冇品」。（圖片來源：TVB）
梁麗翹則被網民鬧爆「冇品」。（圖片來源：TVB）

訪問由3:08開始：

「東張女神」梁麗翹選港姐入行

作為「東張女神」之一的40歲梁麗翹（Nicole）在2011年選港姐入行，2017年同拍拖兩個月金融才俊結婚，同年宣布有喜，並先後誕下一對兒女，升呢做人母後，只專注東張主持工作。她不時在社交平台上分享自己一家四口的幸福生活點滴，並經常上傳性感美照，貴為人母的她依然身材超Fit，一眾網民都表示非常羨慕。

龔嘉欣 梁麗翹是「東張女神」之一。（圖片來源：IG@nicoleleung1114）
梁麗翹是「東張女神」之一。（圖片來源：IG@nicoleleung1114）
龔嘉欣 網民都大讚佢40歲依然keep得勁好。（圖片來源：IG@nicoleleung1114）
網民都大讚佢40歲依然keep得勁好。（圖片來源：IG@nicoleleung1114）
龔嘉欣 （圖片來源：IG@nicoleleung1114）
（圖片來源：IG@nicoleleung1114）

撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG@nicoleleung1114資料或影片來源：原文刊於新假期

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