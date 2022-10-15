32歲龔嘉欣訪問句句有骨寸陳瀅 一文細數兩人上位之路！
32歲龔嘉欣句句有骨寸陳瀅
龔嘉欣近日出席活動時，提到陳瀅等花旦崛起競爭激烈，龔嘉欣即句句有骨指自己與陳瀅同年，只是自己資歷深，她表示：「我是捱返來的，19歲簽給TVB，由一個小蕃薯捱吓捱吓到現在都好感恩。」至於問到有關陳瀅在《美麗戰場》的表現時，龔嘉欣就避而不談，只回應道：「見網上精華片段的討論性好高，我更希望大家討論我演的台慶劇《新四十二章》，角色很有發揮，我現已學識斬豬肉，成就解鎖很開心。」
龔嘉欣演藝出身緋聞更矚目
龔嘉欣在中學時期已經開始經朋友介紹成為模特兒，同時亦曾經擔任過不少有線電視的主持。其後在演藝學院戲劇學院修讀戲劇，隨後於2008年參演TVB青春劇《盛裝舞步愛作戰》，正式簽約無綫電視走上演員之路。
可是入行初期龔嘉欣一直未有無綫力捧，經常擔任一下不太重要的小角色。雖然當時演技生涯不順，但情路就非常精彩，當年龔嘉欣的緋聞男友數都數唔晒，包括關楚耀、周國賢、吳業坤、楊明、黃宗澤等等。
出道8年 靠《幕後玩家》終於上位
直至2016年，龔嘉欣才憑《幕後玩家》一劇成功上位。當時龔嘉欣《幕後玩家》其中一場戲講述她得悉劇中老公黃宗澤偷食後，邊痛苦邊與黃宗澤當面對質的場面，令網民都大讚龔嘉欣哭得讓人心痛，演技比之前更有層次，贏盡口碑的她最後亦憑此劇勇奪「最佳女配角」寶座。隨後龔嘉欣又憑《大醬園》、《殺手》和《香港愛情故事》等劇集成功躋身成為無綫一線花旦之一。
陳瀅富二代出身
至於與龔嘉欣同樣32的陳瀅就相反一生都非常順利。據悉陳瀅是富二代出身，繼父從事房地產生意。2017年有傳媒踢爆陳瀅獨自搬入價值3千萬的豪宅，陳瀅亦經常於社交平台上上傳日常照，令豪宅內部曝光。從照片中可見，陳瀅獨居的豪宅有一個L行巨廳，浴室設計則猶如酒店高級，非常豪華。
同人唔同命 一出道就擔任重要角色
陳瀅在2014年入行後，就開始被無綫力捧，第一部劇集就已經為TVB重頭劇《女人俱樂部》擔任年輕版李若彤，讓她從出道作品開始已經廣受觀眾關注。
《四個女仔三個BAR》開始套套主角
隨後陳瀅更幾乎每套劇集都以女主角身份或重要角色出演，陳瀅在參演的第二部劇集《四個女仔三個BAR》已經擔任主角之一的Brittany，同時該劇亦令陳瀅獲提名最佳女配角。風頭一時無兩的陳瀅之後更一路接下多套重頭劇，如《跳躍生命線》、《降魔的2.0》、《七公主》和《痞子殿下》等，直接成為無綫一線花旦之一。
陳瀅緋聞多羅羅 被稱為「靚仔收割機」
除此之外，陳瀅與龔嘉欣一樣緋聞多羅羅，陳瀅入行12以來已經傳出多段緋聞，緋聞男友有溫家偉、余德丞、方力申等人。有指她的每個緋聞男友都是帥哥，所以陳瀅亦被稱為「靚仔收割機」。雖然緋聞多多，但陳瀅出道至今唯一承認的戀情就只有和何家四房長子何猷亨，兩人戀情僅僅維持了一年便分手，雖然之後多次傳出復合消息，但最後都係不了了之。
常見問題
《美麗戰場》五位女主角各代表什麼？
首條預告片中，五大女主角悉數華麗登場，除了打扮性感高貴亮麗，每人均有屬於自己的「象徵花朵」，分別是瑰麗倔強的「黑玫瑰」陳瀅、剛直硬朗的「仙人掌」劉佩玥、 純真柔弱的「太陽花」陳曉華、凶狠魅惑的「捕蠅草」蔣家旻，及妖嬈嬌艷的「彼岸花」朱晨麗。
陳瀅與劉佩玥戲裡戲外姐妹情深？
劉佩玥與陳瀅當年二人與何雁詩組成閨密圈，更試過一起外遊拍節目friend到爆，甚至試過一齊租屋同居，但原來自從劉佩玥搭上「巨聲幫」大孖周志文，被發現二人已各行各路⋯⋯詳見：劉佩玥陳瀅為仔反面2年
讀者留言