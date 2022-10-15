32歲龔嘉欣訪問句句有骨寸陳瀅 一文細數兩人上位之路！

​​龔嘉欣近日在出席活動時，提到陳瀅等花旦崛起競爭激烈，龔嘉欣即直言句句有骨寸陳瀅，表示雖然與陳瀅同年，但自己資歷較深。龔嘉欣的確捱了8年才憑《幕後玩家》正式上位，而陳瀅第一部作品就擔任重要角色，的確同人唔同命！