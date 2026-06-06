龔嘉欣首開腔談雙面人風波 1句霸氣回應成焦點 3位小花齊發聲護航

龔嘉欣今日出席劇集《香港探秘地圖》宣傳活動時，首度回應早前捲入《金枝慾孽貳》雙面人欺凌風波的傳聞。面對網民猜測她就是梁嘉琪口中那位愛擺款的女星，龔嘉欣親口澄清從未經歷過相關事件，但對於具體詳情則表示不便多說。與此同時，曾與她合作的三位小花齊齊發聲力撐，用親身經歷為她洗脫嫌疑。