龔嘉欣首開腔談雙面人風波 1句霸氣回應成焦點 3位小花齊發聲護航
龔嘉欣親口澄清從未經歷欺凌事件
龔嘉欣在接受訪問時表示，自己最近忙於拍劇沒有留意新聞，但對於網上傳聞則明確回應：「當然我係知道呢件事啦，咁我覺得我可以講嘅就係我冇經歷過佢哋所講嘅事情，咁我亦都唔知佢哋講緊邊個，咁我就只能夠講咁多。」她強調不知道雙面人是誰，並表示不太方便協助其他電視台的節目作宣傳。當被問到與當時劇中演員是否友好時，龔嘉欣引用前輩的話指出，一個戲好看不是一個人好看，而是大家齊心合力一起做才能令整個戲好看。
三小花齊力為龔嘉欣護航證清白
面對網民對龔嘉欣的揣測，劉佩玥、關嘉敏及倪嘉雯三位曾與她合作過的小花均表示不相信傳聞。倪嘉雯透露，自己在新劇《香港探秘地圖》中經常與龔嘉欣同場拍攝，從未遇過霸凌情況，相反大讚龔嘉欣非常照顧後輩：「會幫自己執衫執頭，拍攝前也會提點。」關嘉敏也表示雖然與龔嘉欣對手戲不算多，但覺得對方非常Nice，平時也會主動打招呼，更開玩笑為對方解話，笑言龔嘉欣可能只是因為當時要拍勾心鬥角戲想要入戲而已。身高腿長的劉佩玥則幽默自嘲，笑言自己高大威猛好難俾人蝦，但也強調自己絕對不會欺負人，透露公司的女仔平時都是互助互愛。
梁嘉琪爆料引發網民猜測風波
事件源於梁嘉琪日前在訪問中大爆當年在橫店拍攝《金枝慾孽貳》的秘聞，直指有女星在片場愛擺款、對人指指點點，幸好有伍詠薇出手相助。此話一出，網民紛紛化身偵探，並將嫌疑人矛頭指向同劇演員之一的龔嘉欣。龔嘉欣表示與很多同期的演員仍有聯絡及會出來聚會，但對於《金枝慾孽貳》內的演員是否仍是好友，她不多作解釋，只表示不特別去講邊幾位，同埋真係不太方便再去講。
關嘉敏自爆片場不愉快經歷獲閨蜜婚訊興奮失眠
談到在現實中是否曾遇過片場欺凌，關嘉敏坦言以前開工確實試過有些不開心經歷，當時有演員在未經提前溝通的情況下私自加戲，讓她有些措手不及、心裏有點小委屈，不過她大度表示覺得這些都不算欺凌，只是沒有溝通好。除了回應片場風波，關嘉敏的心情顯得特別亢奮，全因她的好閨密莊思明正式宣布了與楊明的婚訊。關嘉敏透露當初莊思明傳訊息給她時，只神神秘秘地叫她留日期，話會帶她去吉隆坡，當時關嘉敏完全沒有多問就一口答應，直到莊思明隨後正式揭曉自己即將結婚，關嘉敏頓時興奮到失眠，感動高呼驚自己到時現場會喊。