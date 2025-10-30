TVB節目巡禮｜合照企位盡現一線小生花旦大洗牌 全場唯一視后靠邊站 待遇輸兩大後輩？
龔嘉欣靠邊站待遇不及兩位後輩
TVB日前假西九文化區戲曲中心舉行節目巡禮2026活動，逾80名藝員隆重登場拍攝大合照。相片所見，視帝馬國明與高海寧企正C位，而今年初憑《企業強人》首度奪得「最佳女主角」的龔嘉欣，企位卻被安排在較邊緣位置。網民發現她的位置不及高海寧、張曦雯、陳煒、姚子羚等人，似乎在無綫的得寵程度明顯輸一截。相比起坐擁多劇在手的「最佳女配角」高海寧能夠企C位，龔嘉欣的待遇確實令人意外。馬國明高海寧企正C位，左邊延伸開去分別是視帝陳展鵬、陳煒、蕭正楠、視后龔嘉欣、羅子溢、黃翠如、洪永城、傅嘉莉、黃子恆；而右邊排開則是張曦雯、視帝張振朗、姚子羚、周嘉洛、劉穎鏇、朱敏瀚、陳曉華、何廣沛、張馳豪。
TVB回應企位安排 強調按劇集宣傳需要
對於網民質疑龔嘉欣企位安排，TVB暫時未有正式回應。不過有業內人士透露，大合照的企位通常會考慮多個因素，包括藝員的檔期安排、即將播出的劇集宣傳需要，以及整體畫面效果等。「企位唔一定完全反映地位，有時都會因為宣傳策略而調整。」該人士解釋。然而網民普遍認為，作為剛奪獎的視后，龔嘉欣的企位安排確實令人感到意外。
奪獎後傳離巢疑雲 至今仍未有新劇開拍
龔嘉欣今年初憑《企業強人》首度獲得「最佳女主角」獎項，成為TVB新一代視后。不過奪獎後卻屢傳離巢疑雲，加上至今仍未有新劇開拍，一直處於「坐冷板凳」狀態。相反，在巡禮公布的8部王牌劇集中，高海寧一人獨佔4部主演劇，包括《飛常日誌 II》、《武林》、《夫妻的博弈》及《璀璨之城》，劇種涵蓋專業劇、武打喜劇、復仇爽劇及豪門恩怨，盡顯其多元戲路，成為來年當之無愧的「劇后」。而張曦雯亦有多部劇集待播，兩人的曝光率明顯較龔嘉欣高。有網民分析指，這可能是龔嘉欣企位靠後的原因之一。
網民熱議得寵程度 質疑TVB安排
大合照曝光後，網民紛紛留言討論企位安排。有網民直言「我以為龔嘉欣已離TVB」，亦有人感嘆「嘥氣啦…黎黎去去都係得果幾個人…」。部分網民更建議龔嘉欣「無工開？就去學好普通話，日後去內地，可能有另外一番作為！」不少觀眾都認為，作為剛奪獎的視后，龔嘉欣的待遇確實令人意外。有網民更直接比較「差唔過江美儀」，暗示龔嘉欣在TVB的地位已經大不如前。