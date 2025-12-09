新聞女王2｜龔慈恩深度分析方太心境 10分鐘一鏡到底獲網民激讚

龔慈恩在《新聞女王2》中飾演方太一角備受觀眾讚賞，日前她在社交平台分析角色心路歷程，更與佘詩曼挑戰10分鐘一鏡到底拍攝，展現精湛演技。這段高難度演出不但考驗兩位實力派演員的功底，更成為全劇最受網民激讚的片段，令人對她們角逐最佳女配角及視后獎項充滿期待。