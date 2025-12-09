新聞女王2｜龔慈恩深度分析方太心境 10分鐘一鏡到底獲網民激讚
龔慈恩親自解讀方太心境轉變
龔慈恩日前在社交平台深度分析方太這個角色的人生起伏，她寫道「第一輯的方太總是在一個安泰自信的狀態！奈何第二輯，她變得有點不安……天時地利人和！沒有永遠的高處，也沒有永遠的低谷！人總要接受放下，面對。」這番感悟不但展現她對角色的深刻理解，更反映出方太在第二輯中面臨的重大挑戰和內心掙扎。從第一輯的運籌帷幄到第二輯的不安焦慮，龔慈恩成功詮釋了角色的層次變化。
《新聞女王2》一鏡到底挑戰成功
在第20集中，龔慈恩與佘詩曼挑戰在SNK錄影棚進行一鏡到底拍攝，這種拍攝方式意味著中間完全不能有任何NG，對演員的記憶力、演技和情緒控制都是極大考驗。為了確保拍攝順利，台前幕後需要事前仔細溝通每個細節，從走位到對白都必須準確無誤。這段長達10分鐘的連續演出，完全展現了兩位資深演員的深厚功底和專業態度。
方太患癌劇情催淚感人
在《新聞女王2》的結局篇中，方太被診斷出胰臟癌，病情更已擴散到多個器官，醫生告知她只剩最多半年生命。面對生死關頭，Kingston古肇華趁機想搶走SNK的主導權，方太只好向Man姐文慧心求助。兩人決定上契成為法律上認授的親人關係，將文慧心推舉入SNK董事局成為主席，以對抗Kingston的奪權陰謀。龔慈恩在這些重要劇情中的演出，將方太面對死亡威脅時的堅強和脆弱演繹得淋漓盡致。
網民狂讚演技值得攞獎
片段播出後，網民紛紛大讚劇組和演員的表現，有觀眾留言「一鏡到底呢度真係拍得好好」、「劇組好有料到」、「One shot唔容易拍，劇組非常有心」。更有網民特別讚賞龔慈恩的演技，表示「這段佘詩曼和龔慈恩10分鐘一鏡到底的鏡頭好考功底 太厲害了 難度很大但他們完成得好好 他們值得拿女配角和視後！！」另有網民認為「10分鐘的對白和情緒演繹，一氣呵成，龔慈恩精湛的演技和情緒到位的台詞（好厲害的記性）！實力派，實至名歸！」不少觀眾更直言「最佳女配角和女主角，看好您們！」對兩位演員的獲獎前景充滿信心。