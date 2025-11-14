「最美觀音」龔慈恩徹底崩壞｜《金式森林》猙獰露齒逼剝棚牙 網民驚呼：演技癲瘋！
《金式森林》昨晚高潮迭起 龔慈恩猙獰露齒逼生剝棚牙
在昨晚播出的劇情中，龔慈恩飾演的秋伯娘因懷疑「衰舅父」董有為（李成昌飾）與亡父之死有關，竟將其錮禁。最令人毛骨悚然的一幕，是她逼令董有為的女友葉醫師（葉凱茵飾）拔掉其所有牙齒。畫面中，龔慈恩手持士巴拿，在背光下目露兇光，一步步逼近兩人，散發著濃濃的寒意。她更奸到性起，張大嘴巴猙獰地指著自己的牙齒，示意葉醫師如何落手，兇狠程度爆錶，極具張力的演出讓不少觀眾直呼「睇到手心出汗」！
秋伯娘羈留所挑機陳曉華 「貪嗔癡都係毒嚟架！」
除了肢體動作，龔慈恩在聲音演繹上同樣功力十足。在另一場與林澄（陳曉華飾）的羈留所對質戲中，秋伯娘表面關心，實則句句挑機，語氣在假慈悲與陰森之間靈活切換，更一邊講佛偈一邊作惡，充滿偽善的壓迫感。當被林澄質問時，她先是冷笑，隨即情緒失控爆seed高呼：「貪係毒嚟架！」更將所有責任推卸給對方，咬牙切齒地吐出一句：「係邊～個～對～唔～住～邊～個？！」其收放自如的聲線，配上一動歪念便會斜視的眼神，完美演活角色的瘋癲與陰險，老戲骨級數的演技展露無遺。
回顧「最美觀音」封號由來 龔慈恩曾被稱「公仔」氣質美人
龔慈恩今次破格的奸角演出之所以震撼，全因與她昔日的溫婉形象形成巨大反差。初出道時，龔慈恩因標緻臉蛋長得像玩偶，獲封「公仔」稱號，是公認的「氣質美人」。1996年，她在劇集《西遊記》中飾演的觀音，慈眉善目、仙氣繚繞，更被譽為「最美觀音」，形象深入民心。2019年回巢TVB後，龔慈恩戲路大開，不再局限於溫柔角色，在《使徒行者3》飾演奸角范曉華，以及在《新聞女王》系列飾演城府極深的電視台老闆娘，均成功讓觀眾看到她多變的演技。這次在《金式森林》的演出，可說是她演藝生涯的又一重大突破。
網民洗版激讚演技封神 「最佳女配已confirm」
龔慈恩極富層次的「癲」級演出，引來網民一面倒洗版式激讚，認為她的演技足以問鼎視后寶座！大量留言湧現：「秋伯娘好戲到好摟打」、「伯娘參戰後好好好好好睇」、「睇嚟今年唔係龔慈恩就係 Hera 做視后」。更有網民笑稱她是「觀音菩薩講貪嗔痴」，並直言：「最佳女配已 confirm」。有趣的是，雖然角色心狠手辣，但不少網民卻錯重點，大讚年屆62歲的龔慈恩保養得宜，紛紛貼出她年輕時的美照回味，大讚她由年輕靚到現在，意外引起另一波熱話。