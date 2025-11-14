「最美觀音」龔慈恩徹底崩壞｜《金式森林》猙獰露齒逼剝棚牙 網民驚呼：演技癲瘋！

昨晚（13日）台慶劇《金式森林》劇情迎來震撼高潮，一向予人溫柔形象的龔慈恩徹底黑化，飾演的「秋伯娘」怨念大爆發！她一晚內完美駕馭四場爆seed戲，更上演一幕逼人活剝棚牙的猙獰戲碼，陰森演技配上凌厲眼神，令觀眾看得心驚膽顫。究竟這位昔日的「最美觀音」背後隱藏著多深的恨意？