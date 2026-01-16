龔慈恩神還原35年前《雪山飛狐》「程靈素」造型 狀態凍齡網民激讚：冇變過

龔慈恩日前在社交平台分享一組震撼照片，神還原35年前《雪山飛狐》程靈素經典造型，瞬間掀起網民回憶殺！63歲的龔慈恩身穿全白毛領斗篷，戴上標誌性毛毛大帽，無論外貌、眼神還是氣質都與當年一模一樣，令人驚嘆時光彷彿在她身上靜止。網民紛紛激讚「最美程靈素」回歸，連陳自瑤都忍不住留言大讚「都冇變過」。