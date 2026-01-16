龔慈恩神還原35年前《雪山飛狐》「程靈素」造型 狀態凍齡網民激讚：冇變過
龔慈恩日前在社交平台分享一組震撼照片，神還原35年前《雪山飛狐》程靈素經典造型，瞬間掀起網民回憶殺！63歲的龔慈恩身穿全白毛領斗篷，戴上標誌性毛毛大帽，無論外貌、眼神還是氣質都與當年一模一樣，令人驚嘆時光彷彿在她身上靜止。網民紛紛激讚「最美程靈素」回歸，連陳自瑤都忍不住留言大讚「都冇變過」。
龔慈恩神還原程靈素白色大帽造型
從龔慈恩上載的照片可見，她完美重現1991年《雪山飛狐》中程靈素的經典造型，身穿全白毛領斗篷配搭毛毛大帽子，整個造型充滿仙氣。龔慈恩在帖文中寫道「那頂白色的大帽子，雪地的相遇！還記得嗎？」勾起無數觀眾對這部經典劇集的美好回憶。當年龔慈恩憑藉程靈素一角深入民心，這個角色不但展現她的演技實力，更成為她演藝生涯中最具代表性的角色之一。
網民激讚凍齡女神一點都冇變
照片一出即引發網民熱烈討論，大家都被龔慈恩的凍齡外貌震撼。網民紛紛留言激讚「回憶返哂來！點解可以一模一樣，一D都冇變嘅」、「好靚🥺🥺而家直接靚出宇宙」、「還是記憶裡的模樣！好靚」、「外表好像被時光永遠的凍結」、「真的太美了，感覺龔姐一點都沒變」。這些留言充分反映出龔慈恩在觀眾心中的地位，以及她多年來保持的良好狀態。
陳自瑤陳曉華齊齊留言大讚
除了普通網民的熱烈回應，圈中好友也紛紛留言支持。陳曉華留言大讚並留下多個心心眼Emoji「好靚呀😍😍😍😍」，而陳自瑤更直接表示「都冇變過，直頭一模一樣😍😍😍」，可見龔慈恩的凍齡狀態連同行都感到驚嘆。這些圈中好友的留言不但增加話題熱度，更證明龔慈恩在娛樂圈的人緣和地位。
龔慈恩入行40年演技獲網民認可
龔慈恩入行超過40年，曾出演多部電影及電視劇，累積不少經典角色。最近她在TVB劇集《新聞女王2》中飾演「方太」一角，精湛演技再次得到網民廣泛好評，雖然最終失落《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳女配角」獎項，但她的實力已獲得觀眾肯定。從程靈素到方太，龔慈恩展現出她在不同年代、不同角色類型上的演技功力，證明她是真正的實力派演員。
