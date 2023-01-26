1人婚禮｜小薯茄阿冰榮升電影女主角 獲杜汶澤封為「天才童星」

2023年賀歲片除了《超神經械劫案》、《毒舌大狀》外，日前小薯茄阿冰突然於IG突然發布一個戴上戒指的限時動態，引起一眾網民熱烈討論，以為阿冰突然閃婚！原來實情為初登大銀幕擔正女主角的賀歲電影《1人婚禮》的宣傳，《1人婚禮》為杜汶澤（杜生）喱騷首次投資本土電影，並搵嚟導演周冠威執導賀歲浪漫喜劇《1人婚禮》起用《幻愛》幕後班底，杜生於facebook出長文感言「不需再為五斗米而折腰！」