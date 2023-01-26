1人婚禮｜小薯茄阿冰榮升電影女主角 獲杜汶澤封為「天才童星」
《1人婚禮》阿冰首擔女主角 與金像新晉導演陳健朗假結婚
《1人婚禮》講述美女小丑藝人阿冰（吳冰飾）搞笑精叻，表情誇張，最愛逗人發笑，與性格狂野，作風踩界的男友Dickson（陳健朗飾），決志成為熱爆YouTuber，為求提升點擊率，順應網民要求玩求婚，實際是假結婚，慘遭悔婚後的阿冰決定要同自己結婚！阿冰舉辦一個人的婚禮，估不到因此變成KOL，備受追捧，還吸引了多名粉絲瘋狂追求，阿冰真的驚動了真情！要愛人，先要愛自己，要愛自己，但究竟「我是誰」？ 最愛又是誰？ 阿冰決意在一人婚禮上，宣告自己的終極大秘密⋯
上映日期：2023 年 1 月 20 日起優先場；1 月 26 日公映
杜汶澤發長文 封阿冰「天才童星」
杜汶澤於1月8日發長文宣布由小薯茄旗下的藝人吳冰主演的愛情喜劇《1人婚禮》，將於今個農曆年賀歲檔於香港上映，更感嘆在2014年創立「香港電影製作有限公司」，一度以為《空手道》將會是公司的結業作品。但在這兩三年創立喱騷後，終於成功有了首次自行投資的電影，亦嘆道自己不是K先生，此部電影亦需經過重重難關才夠錢開拍，希望觀眾睇得開心！
更大讚阿冰今次擊敗了十多個對手取得女主角，憑實力證明自己，亦坦言自己之前並沒有特別留意她的其他演出，但看過《1人婚禮》中阿冰的表現，令他刮目相看！更透露阿冰由頭帶到落尾，沒有一場戲演錯，她的演出非常新穎、好笑又有heart！
《1人婚禮》年廿九率先上映優先場
《1人婚禮》（英語：Say I Do To Me），是一部香港愛情喜劇電影，由周冠威執導，吳冰和陳健朗領銜主演，預定於2023年1月26日上映。而早前杜汶澤在社交網上已率先公開優先場的資訊。
|優先場
|戲院
|高先電影院
|場次
|19:10
19:30
19:35
21:20
21:40
21:45
《1人婚禮》正式預告：1月26日賀歲壓軸上映！
第2個驚喜，電影仲搵嚟Yoyo岑寧兒親自為主題曲作曲兼主唱。
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