《1人婚禮》中法混血KOL 林欣 J Lou 現實獲男友求婚等做靚新娘
《1人婚禮》J Lou 化身美女助手
本月就踏入27歲的J Lou，自2015年讀大學時開始做YouTuber，2019年，她憑「激親媽咪」系列影片爆紅，如今更登上大銀幕，在電影《1人婚禮》中，飾演酒店老闆Charles的助理Kitty，性格美麗而善妒，不少網民大讚她的表現令人眼前一亮，但都指今次她在《1人婚禮》的戲份實在太少，網民都話好唔夠喉！
求愛不逐搞破壞
電影中J Lou暗戀老闆Charles（黃寶漳飾），但老闆就鍾意阿冰，因此J Lou在求愛不逐後，將老闆整容前的醜照爆上網，並暗中破壞阿冰的「1人婚禮」，被發現後J Lou遭到解僱，之後她更利用Dickson搞「1人喪禮」，和阿冰的「1人婚禮」打對台。
現實男友求婚成功
和《1人婚禮》的角色完全不同，現實中的J Lou有個拍拖近8年的外籍男友，名叫蛋哥（Dan），兩人在8年前透過交友網Tinder認識。近日J Lou公開男友在雪地上向她求婚成功的相片和影片，引來不少圈中好友向她送上祝福，包括陳法拉、陳瀅、Asha徐㴓喬、Aka趙慧珊、連詩雅、JW王灝兒、小儀等，甚至連劍神張家朗、飛魚何詩蓓都有留言恭喜她。
獲封「真·飯氣KOL」
憑著真性情而大受網民喜愛的J Lou，雖然是中法混血兒，但在香港出世長大，能講一口流利廣東話，更識得六種語言，包括法文、西班牙文、美國手語、英語、廣東話和普通話。因為好鍾意食米飯，連粉絲群都取名叫「Ricefam」，JLou在2019年便以這個名字創立網店，販賣相關的服裝、咕𠱸等周邊產品，因而被網民封為「真·飯氣KOL」！
曾主持ViuTV節目
J Lou自城市大學畢業後，便成為全職KOL，現時IG有多達52.2萬位Followers，YouTube頻道則有37.3萬人訂閱，爆紅後她曾上ViuTV擔任節目《挑機》主持，及上《Auntie妳好》及《開運旅神團》等節目做嘉賓，早前更獲張敬軒欽點亮相其網上節目《軒公敲碗》，與另一嘉賓Asha徐㴓喬一齊溜冰玩遊戲，也大受網民歡迎。
狂騷性感相激親媽咪
J Lou最受網民喜愛的「激親媽咪」系列影片，講述她騷自己的IG性感相給她的香港媽媽看，結果媽媽睇到頭痛，她就狂反白眼，顯示出東西文化大不同以及母女間的代溝，網民都大讚：「佢成日玩/激佢阿媽，好好笑！」、「搞笑又溫馨」、「佢阿媽啲反應真係好似我阿媽」。
重溫 J Lou「媽咪冇眼睇我IG相」影片：
睇一次笑一次！
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