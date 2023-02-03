10秒鎖林寶丨古箏演奏家Kianna登ViuTV 着小背心彈奏勁噴血
低胸靚女遭鎖車 網民極速起底
去年11月，有網民在FB群組「車Cam L（香港群組）」貼出圖片，指有靚女林寶堅尼司機，在沙田第一城疑落車到便利店買水，僅十秒即遭鎖車，望着座駕被鎖極為徬徨，結果被街坊拍照放上網。網民當時就對身穿低胸衫的靚女司機表示關注，事後更成功起底，揭發靚女司機正是古箏演奏家Kianna。
上ViuTV面試後 即發生鎖車事件
當日網民就在Kianna的IG中發現她有不少性感相片，更有一張在ViuTV節目《Chill Club》的標誌附近，彈古箏的相片，當時網民一度以為她曾在《Chill Club》中演出。直至昨晚播出的《演奏1Take過》，才發現原來這是她到ViuTV為節目面試的相片，她僅在貼出相片後數天，就上演鎖車事件。
拍性感照 Winka都叫Hot
《演奏1Take過》節目中，Kianna介紹自己是著名古箏演奏家羅晶的演奏團成員，大學也是修讀音樂，學習古箏超過18年，閒來也有開班教學生。不過整個節目卻不斷以美女KOL去介紹Kianna，更找蝦條哥為她拍性感相，連主持COLLAR的陳泳伽（Winka）、MIRROR的邱傲然（Tiger）及黃奕臣（Dixon），也在一邊不斷高呼好性感。她亦很着力指自己KOL身份難免成為標籤，希望可以更多地幫助推廣古箏音樂：「做有內涵嘅花瓶。」
網民力撐演奏出色
有網民在ViuTV的官網看到宣傳片後，已即時留言質疑Kianna着性感衣服彈古箏，更說：「點解要著成咁去彈古箏？有無尊重過件樂器？有無見過彈管弦樂既人會著到咁？ 因為彈管弦樂既人係好尊重樂器。」不過卻遭網友指其未看節目即批評。其他網友也紛紛支持Kianna，更指世界不斷轉變，應要接受新事物，也有網民大讚Kianna演奏時真的十分出色，穿了旗袍後有兩個Feel。
被指借意違泊博宣傳事件
雖然節目播出後，Kianna獲大家不少正評，不過大家似乎都不大認得原來她正是當日第一城「10秒鎖林寶」的女司機。網民當日就指出，由於林寶堅尼的車身有大大個加密貨幣學院名字，質疑有人利用沙田第一城鎖車神速的特點，借意在場違泊讓人鎖車，從而製造熱話，更指只要320元鎖車費就可以做宣傳，認真抵玩。
《東張西望》直擊解鎖情況
事件遭傳媒大肆報導，甚至內地及台灣傳媒都有報導。Kianna當日並未即時付款解鎖，反而將林寶堅尼繼續停泊沙田第一城，三日後Kianna與加密貨幣平台均在Instagram中預告到沙田第一城贖車，更向傳媒大發採訪邀請。結果連同《東張西望》在內多個媒體，都有現場採訪。
與男友鞠躬道歉
車主陳小龍與Kianna於YouTube直播整個贖車情況，二人支付三日鎖車費960元後，更接受訪問，陳小龍當時就否認是博宣傳而安排整個鎖車事件，不過亦不違言真的因禍得福，起到一定宣傳效果。他更與Kianna在鏡頭鞠躬向受影響公眾道歉，極之騎呢！
介紹香港才藝表演者
其實ViuTV這個最新綜藝節目《演奏1 Take過》已是第二季，上一季《1 Take過》是以真人騷形式介紹香港不同才藝表演，當中包括競技啦啦隊、大環、扯鈴等等。今季則集中介紹香港不同演奏家及獨特樂器，並會在每周五邀請該星期出場的演奏家來個只可一Take過的大合奏。
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