10秒鎖林寶 kianna

10秒鎖林寶丨古箏演奏家Kianna登ViuTV 着小背心彈奏勁噴血

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ViuTV播出的一集《演奏1Take過》，介紹古箏演奏家魏嘉華（Kianna），竟然出動到於《尾二一屆口罩小姐選舉》中為口罩小姐拍水着相的蝦條哥，為靚女嘉賓影性感相，原來Kianna除了是古箏演奏家，更是一位IG擁有超過3萬粉絲的KOL，因此節目就以破除標籤的角度帶出今集主角。不過節目內卻未有提及Kianna去年震驚全港網民的一擊，她正是去年沙田第一城「10秒鎖林寶」的女主角。

10秒鎖林寶 kianna ViuTV節目《演奏1Take過》介紹古箏演奏家Kianna，原來她正是去年網上瘋傳的「10秒鎖林寶」的女主角。
ViuTV節目《演奏1Take過》介紹古箏演奏家Kianna，原來她正是去年網上瘋傳的「10秒鎖林寶」的女主角。（圖片來源：《演奏1Take過》截圖）

低胸靚女遭鎖車 網民極速起底

去年11月，有網民在FB群組「車Cam L（香港群組）」貼出圖片，指有靚女林寶堅尼司機，在沙田第一城疑落車到便利店買水，僅十秒即遭鎖車，望着座駕被鎖極為徬徨，結果被街坊拍照放上網。網民當時就對身穿低胸衫的靚女司機表示關注，事後更成功起底，揭發靚女司機正是古箏演奏家Kianna。

10秒鎖林寶 kianna 網友於FB群組貼出美女在沙田第一城遭鎖車，結果成為全城熱話。
網友於FB群組貼出美女在沙田第一城遭鎖車，結果成為全城熱話。（圖片來源：FB「車Cam L（香港群組）」圖片）
10秒鎖林寶 kianna 女司機曾除下口罩，結果成為網民起底線索。
女司機曾除下口罩，結果成為網民起底線索。（圖片來源：FB「車Cam L（香港群組）」圖片）
10秒鎖林寶 kianna 大量網民均不留意超跑林寶堅尼被鎖，反而關心女司機的美貌與身材。
大量網民均不留意超跑林寶堅尼被鎖，反而關心女司機的美貌與身材。（圖片來源：FB「車Cam L（香港群組）」圖片）

上ViuTV面試後 即發生鎖車事件

當日網民就在Kianna的IG中發現她有不少性感相片，更有一張在ViuTV節目《Chill Club》的標誌附近，彈古箏的相片，當時網民一度以為她曾在《Chill Club》中演出。直至昨晚播出的《演奏1Take過》，才發現原來這是她到ViuTV為節目面試的相片，她僅在貼出相片後數天，就上演鎖車事件。

10秒鎖林寶 kianna 當日網民發現Kianna的IG貼出在ViuTV表演的相片，原來正是她出席《演奏1 Take過》的面試照片，更是鎖車事件前三日。
當日網民發現Kianna的IG貼出在ViuTV表演的相片，原來正是她出席《演奏1 Take過》的面試照片，更是鎖車事件前三日，藝人阿感也有按讚。（圖片來源：[email protected]_ngai）
10秒鎖林寶 kianna Kianna的IG充斥不少性感泳裝相片。
Kianna的IG充斥不少性感泳裝相片。（圖片來源：[email protected]_ngai）
10秒鎖林寶 kianna 身材火辣的Kianna頓成網民焦點。
身材火辣的Kianna頓成網民焦點。（圖片來源：[email protected]_ngai）
10秒鎖林寶 kianna Kianna的美貌亦成為網民談論目標。
Kianna的美貌亦成為網民談論目標。（圖片來源：[email protected]_ngai）
10秒鎖林寶 kianna Kianna是KOL，不時在IG貼圖更銷產品。
Kianna是KOL，不時在IG貼圖更銷產品。（圖片來源：[email protected]_ngai）
10秒鎖林寶 kianna Kianna曾於活動中與高志森合照。
Kianna曾於活動中與高志森合照。（圖片來源：[email protected]_ngai）

拍性感照 Winka都叫Hot

《演奏1Take過》節目中，Kianna介紹自己是著名古箏演奏家羅晶的演奏團成員，大學也是修讀音樂，學習古箏超過18年，閒來也有開班教學生。不過整個節目卻不斷以美女KOL去介紹Kianna，更找蝦條哥為她拍性感相，連主持COLLAR的陳泳伽（Winka）、MIRROR的邱傲然（Tiger）及黃奕臣（Dixon），也在一邊不斷高呼好性感。她亦很着力指自己KOL身份難免成為標籤，希望可以更多地幫助推廣古箏音樂：「做有內涵嘅花瓶。」

10秒鎖林寶 kianna 節目找來蝦條哥為嘉賓Kianna拍性感照。
節目找來蝦條哥為嘉賓Kianna拍性感照。（圖片來源：ViuTV電視截圖）
10秒鎖林寶 kianna 節目開頭只見Kianna成為模特兒不斷拍照，卻未有揭露她演奏甚麼樂器。
節目開頭只見Kianna成為模特兒不斷拍照，卻未有揭露她演奏甚麼樂器。（圖片來源：ViuTV電視截圖）
10秒鎖林寶 kianna Kianna的照片一出，連Winka也大叫性感。
Kianna的照片一出，連Winka也大叫性感。（圖片來源：ViuTV電視截圖）
10秒鎖林寶 kianna 這個彈結他動作，今Tiger估計她是彈中樂的弦樂樂器。
這個彈結他動作，今Tiger估計她是彈中樂的弦樂樂器。（圖片來源：ViuTV電視截圖）

網民力撐演奏出色

有網民在ViuTV的官網看到宣傳片後，已即時留言質疑Kianna着性感衣服彈古箏，更說：「點解要著成咁去彈古箏？有無尊重過件樂器？有無見過彈管弦樂既人會著到咁？ 因為彈管弦樂既人係好尊重樂器。」不過卻遭網友指其未看節目即批評。其他網友也紛紛支持Kianna，更指世界不斷轉變，應要接受新事物，也有網民大讚Kianna演奏時真的十分出色，穿了旗袍後有兩個Feel。

10秒鎖林寶 kianna 換回旗袍的Kianna再度演奏古箏，另有一番味道。
換回旗袍的Kianna再度演奏古箏，另有一番味道。（圖片來源：ViuTV電視截圖）
10秒鎖林寶 kianna 有網民不滿Kianna性感宣傳片，但卻被未受其他網友支持。
有網民不滿Kianna性感宣傳片，但卻被未受其他網友支持。（圖片來源：[email protected]
10秒鎖林寶 kianna 網民力撐Kianna演出出色，更期望三位主持也能突破標籤。
網民力撐Kianna演出出色，更期望三位主持也能突破標籤。（圖片來源：[email protected]
10秒鎖林寶 kianna 有網友也支持Kianna可以拋開古箏必定要穿旗袍表演的框框。
有網友也支持Kianna可以拋開古箏必定要穿旗袍表演的框框。（圖片來源：[email protected]

被指借意違泊博宣傳事件

雖然節目播出後，Kianna獲大家不少正評，不過大家似乎都不大認得原來她正是當日第一城「10秒鎖林寶」的女司機。網民當日就指出，由於林寶堅尼的車身有大大個加密貨幣學院名字，質疑有人利用沙田第一城鎖車神速的特點，借意在場違泊讓人鎖車，從而製造熱話，更指只要320元鎖車費就可以做宣傳，認真抵玩。

10秒鎖林寶 kianna 「10秒鎖林寶」事件被網友質疑是博宣傳，有人更貼出事主找人來拍片的相片。
「10秒鎖林寶」事件被網友質疑是博宣傳，有人更貼出事主找人來拍片的相片。（圖片來源：FB圖片）

《東張西望》直擊解鎖情況

事件遭傳媒大肆報導，甚至內地及台灣傳媒都有報導。Kianna當日並未即時付款解鎖，反而將林寶堅尼繼續停泊沙田第一城，三日後Kianna與加密貨幣平台均在Instagram中預告到沙田第一城贖車，更向傳媒大發採訪邀請。結果連同《東張西望》在內多個媒體，都有現場採訪。

與男友鞠躬道歉

車主陳小龍與Kianna於YouTube直播整個贖車情況，二人支付三日鎖車費960元後，更接受訪問，陳小龍當時就否認是博宣傳而安排整個鎖車事件，不過亦不違言真的因禍得福，起到一定宣傳效果。他更與Kianna在鏡頭鞠躬向受影響公眾道歉，極之騎呢！

10秒鎖林寶 kianna 事隔三日Kianna才與男友來贖車，事前更在IG公布邀請傳媒來採訪。
事隔三日Kianna才與男友來贖車，事前更在IG公布邀請傳媒來採訪。（圖片來源：[email protected]東張＋截圖）
10秒鎖林寶 kianna Kianna與男友齊齊向公眾道歉。
Kianna與男友齊齊向公眾道歉。（圖片來源：[email protected]東張＋截圖）

介紹香港才藝表演者

其實ViuTV這個最新綜藝節目《演奏1 Take過》已是第二季，上一季《1 Take過》是以真人騷形式介紹香港不同才藝表演，當中包括競技啦啦隊、大環、扯鈴等等。今季則集中介紹香港不同演奏家及獨特樂器，並會在每周五邀請該星期出場的演奏家來個只可一Take過的大合奏。

10秒鎖林寶 kianna 上一季的《1Take過》主要介紹雜耍表演者，今季則集中演奏家。
上一季的《1Take過》主要介紹雜耍表演者，今季則集中演奏家。（圖片來源：[email protected]

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圖片來源：[email protected][email protected]_ngai、[email protected]東張+、[email protected]車Cam L（香港群組）

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