10秒鎖林寶丨古箏演奏家Kianna登ViuTV 着小背心彈奏勁噴血

ViuTV播出的一集《演奏1Take過》，介紹古箏演奏家魏嘉華（Kianna），竟然出動到於《尾二一屆口罩小姐選舉》中為口罩小姐拍水着相的蝦條哥，為靚女嘉賓影性感相，原來Kianna除了是古箏演奏家，更是一位IG擁有超過3萬粉絲的KOL，因此節目就以破除標籤的角度帶出今集主角。不過節目內卻未有提及Kianna去年震驚全港網民的一擊，她正是去年沙田第一城「10秒鎖林寶」的女主角。