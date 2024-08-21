《三叔公園》阿Bu教人扮Honeymoon搲著數心得網民反應兩極：俾返啲老闆格啦

由余迪偉、鄒凱光與阿Bu共同主持的網上清談節目《三叔公園》，三位主持在節目中無所不談，花生度十足！日前主持阿Bu就分享出外旅遊時如何以扮Honeymoon搲著數，該片段一出即可惹來唔少爭議，更有人鬧爆阿Bu「唔知醜」！

