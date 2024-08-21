《三叔公園》阿Bu教人扮Honeymoon搲著數心得網民反應兩極：俾返啲老闆格啦
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由余迪偉、鄒凱光與阿Bu共同主持的網上清談節目《三叔公園》，三位主持在節目中無所不談，花生度十足！日前主持阿Bu就分享出外旅遊時如何以扮Honeymoon搲著數，該片段一出即可惹來唔少爭議，更有人鬧爆阿Bu「唔知醜」！
《三叔公園》阿Bu分享用1招扮「度蜜月」呃升級
網上清談節目《三叔公園》主持之一的阿Bu，日前在直播中分享如何善用「Honeymoon」萬能Key嘅方法。阿Bu強調因疫情關係，與老婆利君牙度蜜月接近一年，好多酒店都係「吉」，其次係他們「狂飛」到訪同一集團的酒店，所以每次酒店都會準備Welcome Drink以表歡迎。
阿Bu越講越興奮，更即場分享搲著數心得：「每次去酒店都話自己Honeymoon緊，啲人對你特別好，人哋同我傾偈嘅時候，我就即刻話我哋宜家Honeymoon緊。（佢哋問你乜？）佢問乜我都攝到過去！」簡單而言，即是對方問任何資訊，都話自己同愛人「Honeymoon緊」。
利君牙《絲打圍爐》有類似分享 與丈夫說法不同
其實阿Bu老婆利君牙在去年《絲打圍爐》都有類似分享，不過說法相對保守，只是指出蜜月期間有升級優惠，然後提到加入國際酒店會員容易享用優惠。當時利君牙在節目中表示自己細膽，講唔出自己正在Honeymoon，與丈夫說法有出入 。
網民反應兩極：俾返啲老闆格啦
不過網民就認為阿Bu的行為是「呃Upgrade」，認為以阿Bu的財力根本不需要貪小便宜，怒斥阿Bu「唔知醜」！不過亦有網民回應指有用過類似方法而得到優待：「我地都試過，一次有cake食，一次送酒飲，一次upgrade間房」「廸偉，真係work 架！或者celebration !」。
有片睇！
利君牙同老闆阿Bu結婚 度蜜月足成年
利君牙與阿Bu（姚家豪）2021年11月11日「光棍節」宣布結婚，雖然在等備婚禮的過程和安排受盡第五波疫情的阻礙，不過二人亦終於在2022年2月22日即（2022.2.22）正式舉行婚禮成為合法夫妻，並在個人社交網站與網民分享喜悅：「 𝟐𝟐.𝟐.𝟐𝟐 Hello Omicron，Hello 8度，Hello 大雨，Hello 姚生。」
兩公婆在婚後去咗一次長達9個月近乎環遊世界嘅Honeymoon，由溫哥華去到歐洲澳洲東南亞，認真夠曬誇張！
圖片來源：IG@3unclepark、[email protected]、《絲打圍爐》截圖