100毛叻叻突宣布離巢！跟東方昇影濕身寫真最經典 網民：個台仲有咩人
叻叻3年光陰感受良多：絕對係我人生中好寶貴一部分
叻叻身高出眾，加上一雙煞食長腿，深受唔少觀眾喜愛！幾年來曾在幕前參與過《國家級任務》、《圍爐取暖》、 《叻Let’s Go!!》等節目。
她發文特別感謝公司一直給予高度自由，讓團隊勇於突破框架，嘗試各種創意。過去數年，她品嚐過無數難忘和熱血的時刻，認為這段經歷「絕對係我人生中好寶貴、好閃爍嘅一部分。」
感激上司東方昇提攜
叻叻亦向所有曾一起努力的幕前幕後同事表達謝意，感恩大家的照顧與包容，並珍惜曾一同拼搏創造專屬回憶的日子。她更感激畢業後第一份工作能遇上如wkw（東方昇）咁好嘅上司，不僅引導成長，更時刻守護團隊，讓大家專心拍片無後顧之憂。對方的信任及給予嘗試和成長空間，令她銘記在心。
叻叻寄語「下一站再見」
最後，叻叻衷心感激每位一路支持的觀眾，認為他們每一句留言和鼓勵都是創作的最大來源。展望未來，她坦言雖然有未知及一絲恐懼，更多的是對新挑戰的期待。她相信，不論開心或失落，都是成長的養分，並感激所有曾同行的朋友。她以「念念不忘，必有迴響」作結，寄語觀眾在下一站再見。
網民嘆得返東方昇撐起全家
對於叻叻嘅離開，網民都感到十分震驚，難以想像接連兩個100毛幕前成員離開，網民嘆道：「原來NatNat會走」、「100毛仲有咩人」、「100毛睇東方昇㗎姐，真係睇女咩」、「dickson又走叻叻又，得返東方昇同terry，個台應該一年內會收皮。」
100毛叻叻跟東方昇玩膠樽船P影濕身寫真
2023年，東方昇主持的網上節目《國家級任務》第146集，忽然話一直以來「對叻叻唔住」，要帶佢去船P打卡享受人生！
一開場東方昇就話一直以來對女主持叻叻（Natalie）感到抱歉，覺得她這樣漂亮的女生，根本不應該上班，在100毛拍無聊片實在太浪費她了，她應該日日去船P打卡享受人生！但東方昇竟然話需要在沙灘執拾足夠的膠樽砌一隻小船變鐵達尼號，兩人合力砌好之後，兩個人坐上去實在太難以平衡，於是叻叻將東方昇推落水，繼而東方昇又進行報復，將整隻膠樽船都推反，叻叻整個人濕透了，白色Tee透露著裡面的黑色比堅尼，令叻叻顯得更誘人！
不過他們兩個的畫面卻變得非常爆趣，大批網民留言大讚他們兩個互動非常有趣，又大讚叻叻果然是「顏值擔當」、「叻叻唔化妝都好靚,好清純」；有網民亦道出重點來：「冇咁高嘅顏值 真係Carry唔到呢集」、「最搞笑係。用咁多膠紙都已經唔環保」、「原本好環保，製作過程超級浪費資源」。
100毛叻叻：做人最緊要有自信
叻叻在影片播出後，在自己IG貼出更近鏡的船P寫真照，更笑言：「話說東方昇話帶我上鐵達尼號船P，打卡影靚相！但點解我橫睇掂睇架船似Titanic入面塊浮板多啲！唔緊要 做人最緊要有自信🥲一樣可以有靚相，仲有紅酒嘆！」
100毛新女叻叻撞樣韓國女神
不少網民都大讚叻叻（Natalie）勁似一位韓國女神，有網民更在她的IG Q&A中大膽追問叻叻的感情狀況，叻叻都有坦白回應，更用一句說話去解釋自己唔揀專家Dickson做男友的原因！
100毛新女叻叻 獲網民大讚：真心靚
叻叻加入100毛前是一名大學生兼模特兒，去年中她加入100毛，至今已有約半年時間，期間主持過《圍爐取戀》及《呢啲Lady》等節目，又做過《國家級任務》、《驗新報告》等節目的嘉賓，現時她除了拍片外，也有經營網店。
網民：全程望住叻叻
去年叻叻初登場，有不少網民都大讚她笑容好甜美，連專家Dickson的目光都忍唔住被她吸引：「叻叻給人好舒服的感覺，真係幾好」、「我全程望住叻叻，隻眼無離開過」、「新主持幾好，唔做作」、「新主持好好，好chill同埋幾醒目」。
獲讚撞樣少女時代太妍
網民紛紛大讚「叻叻真心靚，清純有啲韓國feel」、「有幾分Jisoo氣質」、「有啲iu feel」、「素顏都好靚」等，不過更有更多網民就直指叻叻撞樣一位韓國女神：「叻叻某D角度似太妍喎」、「睇落似teayeon」！
指係專家Dickson唔揀佢
叻叻早前在IG玩Q&A回答網民疑問，被追問到感情狀況，叻叻回答自己是「O2」，意指拍過兩次拖，現況係「Occupied」，即係拍拖中。此外有網民問到佢會唔會考慮同專家Dickson拍拖？叻叻就回答：「你選擇人，人亦能選擇你」直指係專家Dickson唔揀佢！
否認有P過下巴
有網民就講到叻叻係「少有嘅女睇片好靚，但ig啲相麻麻」，有網民更直接質疑她造假：「你啲圖有p過？個下巴好似有啲怪，建議唔使p啦，你上節目live個樣都好靚喇！」叻叻就即時影了張下巴相作回應，表示：「我下巴就是長成這樣的，我諗我已經係唔p相嘅女仔嚟！」
IG刪三點式泳衣照
睇番叻叻IG相，之前稍為性感的相片都已被刪除，包括三點式泳衣照，不過叻叻的Facebook仍有保留這些相片，而其個人YouTube頻道自去年中已無新片，她也表示自加入100毛後，多了好多不同工作機會，日日都要忙住周圍拍攝。
重溫叻叻初登場影片：
成個package都好正！