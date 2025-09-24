100毛叻叻突宣布離巢！跟東方昇影濕身寫真最經典 網民：個台仲有咩人

100毛再度有人事調整！繼專家Dickson（阮文泰）於上月告別效力長達10年的公司後，女主持叻叻（Natalie、Nat Nat）亦在颱風樺加沙吹襲香港期間，突然於社交平台宣布離開。她感慨在100毛三年裡，真正要說再見時百感交集。