香港小姐2025｜11號梁倩萱Barbie背景IG大起底！中大畢業金融才女 妹妹是2023年港姐17強梁倩淇

梁倩萱（Barbie）個人背景：解構金融才女的港姐之路

今年的《2025香港小姐競選》可謂精英雲集，當中11號佳麗梁倩萱（Barbie）憑藉其出眾的學歷、專業的職業背景以及獨特的家庭故事，甫登場便成為焦點。要深入了解這位備受矚目的佳麗，我們必須從她的個人背景開始逐一剖析。